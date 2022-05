VELUX Group премахва пластмасата от опаковките на покривните си прозорци

VELUX Group обяви, че 90% от опаковките на покривните прозорци за скатен покрив вече са без пластмаса, а вместо това са изработени от еднокомпонентен материал на хартиена основа.

Световният лидер в производството на покривни прозорци използва нови хартиени опаковки за цялата си гама прозорци за скатен покрив. Това ще спести 900 тона пластмаса за година и ще доведе до по-лесно изхвърляне на отпадъци от опаковки за клиентите.

В световен мащаб всяка година се произвеждат 300 милиона тона пластмасови отпадъци и изследванията показват, че 60% от пластмасата, произведена от 1950 г. насам, е изхвърлена в депа или в околната среда. Доказано е, че пластмасите, разработени за еднократна употреба, имат отрицателно въздействие върху биоразнообразието и природата като цяло, ако попаднат на грешните места. Вместо пластмаса, опаковката на прозорците ще се състои от картон, сертифициран от Forest Stewardship Council (FSC).

След като в опаковките вече няма пластмасови компоненти от експандиран полистирен (EPS), клиентите на VELUX ще спестят време за разделяне и сортиране на отпадъци от опаковки, което прави процеса на изхвърляне едновременно по-ефективен и по-евтин.

Тази трансформация доведе до намаляване с 13% на въглеродния отпечатък, свързан с опаковките на VELUX Group на прозорци за скатен покрив. Тя е и от ключово значение за постигането на цялостната цел на стратегията за устойчивост на компанията – да направи опаковките си еднокомпонентни, без никаква пластмаса и 100% рециклируеми до 2030 г.

Тази новина също така бележи първата стъпка в цялостната устойчива трансформация на начина, по който VELUX Group прави бизнес и това какви продукти и решения предлага на пазара.

„Ние във VELUX се ангажираме да дадем своя принос за постигане на по-устойчиво бъдеще, като поставим планетата и природата в центъра на нашите продуктови решения“, коментира Тина Мейн, старши вицепрезидент на VELUX Group.

„Нашите опаковки са важен компонент на продуктите ни и следователно трябва да бъдат възможно най-природосъобразни. Горди сме, че значително намаляваме количеството пластмаса, която използваме за опаковане и защита на нашите покривни прозорци. Това е важна стъпка към постигането на една от целите ни за устойчивост, която наричаме "Да направим нашите опаковки зелени".

Стартирана през 2020 г., Стратегията за устойчивост на Групата е 10-годишен план за трансформация, в който VELUX е пионер в действията в полза на климата и природата, създава иновативни и устойчиви продукти и осигурява отговорен бизнес.

За повече информация относно VELUX Стратегията за устойчивост 2030, моля посетете: www.velux.bg/strategia2030

Бележки

1. Ще забележите опаковки без никаква пластмаса при следните модели покривни прозорци: GGL, GGU, GPL, GPU*, GZL, GLL, GLU. Важи за ръчни и електрически варианти.

*За GPU, само ръчните варианти са част от тази първа фаза на проекта.

2. Програма на ООН за околната среда: https://www.unep.org/interactive/beat-plastic-pollution/

3. New Study Shows Plastic in Oceans Is on the Rise (nationalgeographic.com) и https://www.nrdc.org/stories/single-use-plastics-101.

За VELUX Group

В последните 80 години VELUX Group създава по-добра среда за живот за хората по света, като използва по най-добрия начин дневната светлина и свежия въздух, проникващи през покрива. Нашата продуктова програма включва покривни прозорци, оригинални слънцезащитни продукти, продукти за монтаж и решения за домашна автоматизация. Те помагат за осигуряване на здравословен и устойчив вътрешен климат – за работа, учене, игра и почивка. Имаме производствени и търговски компании в над 40 държави, с около 11 500 служители. През 2020 г. VELUX Group е собственост на VKR Holding A/S, дружество с ограничена отговорност, изцяло собственост на нестопански, благотворителни фондации (THE VELUX FOUNDATIONS) и семейство. През 2020 г. VKR Holding имаше общи приходи от 22,6 милиарда датски крони, а THE VELUX FOUNDATIONS дариха 142 милиона евро за благотворителни каузи. VELUX Group се ангажира да улови своя исторически въглероден отпечатък и да постигне Доживотна въглеродна неутралност, чрез партньорство с WWF. За повече информация, посетете www.velux.com.