Интериор, вдъхновен от млякото

Това е магазин в Токио на компанията MOMOM, която се занимава с млекопреработване и има собствена ферма.

Проектът за интериора е на CRRC Zhuzhou Institute Co Ltd. Собствениците са искали в магазина да има обособени зони за всички продукти, които MOMOM прави с млякото от фермата, включително сладкиши, хляб, сладолед. Но не само това - задължително е било да се подчертае връзката именно със собственото стопанство и природата.

Затова CRRC Zhuzhou Institute Co Ltd са заложили на дървото като материал и на зелени акценти, символизиращи дърветата. А препратката към млякото е направена чрез илюстративното създаване на бели водопади от короните на "дърветата".

Снимки Facebook на CRRC Zhuzhou Institute Co Ltd