Кание Уест и розова шапка сред номинираните за дизайнерска награда

Рапърът Кание Уест бе номиниран като един от претендентите за Designs of the Year awards на лондонския Музей на дизайна. Сред останалите 61 номинации са ИКЕА, архитектурното студио ОМА, танзанийският архитект Давид Анджайе и много други. Категориите са 6: Architecture, Digital, Fashion, Graphics, Product and Transport.

Номинацията на Кание Уест е за категория "Мода" за Life of Pablo, каквото е името и на последния му албум. Сред номинациите е и прочутата плетена розова шапка с котешки ушички на три дами от Лос Анджелис - Jayna Zweiman, Krista Suh и Kat Coyle. Наречена Pussyhat тя се превърна в символ на женския марш във Вашингтон след встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп по-рано тази година.

Сред кандидатите за награда е и новата сграда на пристанището в Антверпен, проектирана от архитектурното студио на Заха Хадид.

Снимки dezeen, facebook на Pussyhat Project