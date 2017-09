Лятно настроение с ИКОР и Дибла

Запознайте се с най-новите продукти на ИКОР

В периода 31 юни-1 юли 2017 г. в град Пловдив Дибла проведе поредното успешно тимбилдинг събитие, събиращо на едно място фирмите партньори от Годишната партньорска програма на платформата с едни от най-успешните и утвърдени интериорни дизайнери в страната. Лесно можете да се убедите в техните постижения - само разгърнете страниците на луксозното издание на Годишния каталог „Най-доброто от интериорния дизайн за 2016“ и се пренесете в нов свят на изкусно съчетани цветове и форми.

Този път дизайнерите от гилдията имаха възможност да се запознаят отблизо с новите продукти на любезните домакини от ИКОР, истински професионалисти в сферата на подовите настилки, стенните покрития и тапети. Фирмата партньор събра 18 дизайнери от цялата страна, регистрирани в платформата Дибла, в пловдивския си шоурум, за да им представи най-новите си декоративни профили и елементи – колекциите от профили за скрито осветление Tesori F и Tesori D, декорациите 3D панели Art Decor и Буквите и декоративните полиуретанови греди.

Колекцията Tesori F предлага най-разнообразни профили и первази за скрито осветление с гъвкави варианти за заоблени форми. Tesori D са леки и устойчиви декоративни архитектурни профили за LED осветление, които допринасят за създаването на уникален светлинен дизайн и атмосфера, а декоративните елементи Буквите могат да помогнат на всеки творец да създаде нестандартни и закачливи интериорни решения. Участниците в събитието бяха искрено заинтересовани и от атрактивните и модерни 3D стенни панели Art Decor panels с ефект на кожа. От фирма ИКОР представиха полиуретановите греди като идеалното решение за оформяне на тавана в старинен или винтидж стил.

|Keep calm and trust me I’am the best designer| оживи атмосферата и събуди въображението на присъстващите, като ги предизвика да боядисат по атрактивен начин 3D панел модел Cube. От фирмата домакин предвидливо бяха подсигурили на дизайнерите всички необходими материали – профили и декоративни пана, инструменти, бои и мазилки и най-важното – опитни ментори, които да демонстрират с каква лекота се работи с продуктите на ИКОР. Участниците, разделени в два „съревноваващи“ се отбора, сами почувстваха материала и неусетно, докато се забавляваха, получиха ценни знания и умения, които да прилагат в бъдещата си работа. Резултатът не закъсня и вече краси офиса на фирма ИКОР - спомен от вълнуващото и ползотворно мероприятие.