Синди Крауфорд с нова къща за $11,5 млн.

"Younger Now" е заглавието на предстоящия шести студиен албум на Майли Сайръс, планиран да излезе на 29-ти септември, 2017 (петък). У нас албумът се издава в деня на световната премиера от Вирджиния Рекърдс/Sony Music. "Younger Now" е първият албум на звездата след страничния й проект "Miley Cyrus & Her Dead Petz" през 2015г.