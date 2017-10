“Малко слънце” в джоба

Little Sun Diamond е част от социално значим проект, насочен основно към хора, които са лишени от постоянен достъп до елекричество. Разбира се, това не изключва използването от всички хора на лампата, която се събира в джоба.

Неин дизайнер е датчанинът Олафур Елиасон. Лампата работи със слънчеви батерии, чието пълно зареждане продължава 5 часа при постоянно греене. Батериите осигуряват 4 часа непрекъснато светене. То може да е в два режима – ярка светлина и по-приглушена, но насочена, която да се изпозва за четене. Името на лампата не е случайно – тя наистина изглежда като малък диамант.

Little Sun Diamond е продължение на други два модела на Елиасон – Little Sun и Little Sun Charge. Идеята за серията идва у дизайнера след негово пътуване в Африка и срещата с много деца, които имат желание да учат пълноценно, но нямат достъп до електричество и не могат вечер да подготвят уроците си. Така се появява Little Sun. А Little Sun Charge има и допълнителна функция – освен че свети, с нейна помощ се зареждат мобилни телефони.

Снимки dezeen