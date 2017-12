Бивша ферма - сред най-добрите хотели

В сезона на дизайнерските и архитектурните награди своите раздаде и AHEAD. Призовете са както глобални, така и за 4 региона - Eвропа, Азия, Америка и Близък Изток - Африка. Раздават се за места, които най-изразително комбинират за клиентите си гостоприемството с красивия дизайн и приятните преживявания.

Тази година според AHEAD хотел №1 в Европа е The Ned в Лондон. Той се намира в бившата сграда на банката Midland, проектирана от арх. Eдуин Латиънс и завършена през 1939 г. Хотелът разполага с 252 стаи, 9 ресторанта, басейн на покрива, СПА център, фитнес зала, нощен бар и др.

Наградата за транформация печели хотел Sao Lourenco do Barrocal в португалското градче Монсараш. Той е група от няколко ниски сгради, които са били ферма. Сега е място с много характер, в което ярко изпъкват местните особености на архитектурата, кухнята и традициите във винопроизводството.

Отличието за най-добър дизайн на хотелски стаи е за At Six в Стокхолм, Швеция.