Нов рекорд: Построиха 144 небостъргача през 2017-а

Най-високият е 599 м

2017 година е рекордна в световен мащаб по отношение на строителството на сгради с височина над 200 м, съобщава Archdaily.com, като цитира доклад на The Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH).

Данните показват, че новите небостъргачи са 144, като те поставят и друг рекорд - по разширяване на географията. Намират се в 69 града в 23 страни. За сравнение през 2016-а са били завършени 111 сгради над 200 м, които са в 54 града на 18 страни.

Рекордьорът за тази година е в Китай - 599-метровият Ping An Finance Center в град Шънджън. На второ място е Lotte World Tower в корейската столица Сеул. Китай е шампион по небостъргачи за 2017-а - завършени са 76, като страната е далеч напред пред САЩ, където са издигнати едва 10 нови сгради над 200 м. Трета е Южна Корея със 7.

56 (38,9%) от 144-е нови небостъргача са за офиси, 49 (34%) са жилищни, а 38 (26,4%) са предназначени за смесено използване. Само един е хотел. Анализът на CTBUH показва, че 2018-а ще счупи сегашния рекорд. Очаква се догодина да бъдат завършени 160 небостъргача. Два от тях ще са високи над 500 м - Goldin Finance 117 в китайския град Тиендзин (597 м) и Zun Tower в Пекин (529 м).