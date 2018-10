Показаха първата реална капсула Hyperloop (ВИДЕО)

Калифорнийската стартъп компания Hyperloop Transportation Technologies Inc. показа първата капсула за пътническия вакуумен влак Hyperloop в реален размер. Изработена е изцяло от композитни материали, дълга е 32 м, от които 15 м са за пътниците, които може да са до 40. Максималната й скорост е 1200 км в час.

Наречена е Quintero One в чест на производителя - компанията Carbures в Ел Пуерто де Санта Мария в испанската провинция Кадис. Скоро капсулата ще бъде преместена в Тулуза, където е европейската централа на Hyperloop Transportation Technologies Inc. Във френския град ще продължи оборудването на Quintero One.

Очаква се капсулата да е напълно готова до края на 2019 година, когато във Франция трябва да е построена и тестова линия. През юли калифорнийската компания договори строеж на тестови линии в югозападната част на Китай. Идеята за Hyperloop е на милиардера Илон Мъск, който я представи официално преди 5 години.