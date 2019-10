Световноизвестният дизайнер Роберто Паломба e председател на журито на конкурса Баня на годината 2019

Мотото на тазгодишната национална надпревара е Together for better

София, 1 октомври 2019 г. Националният конкурс Баня на годината 2019 стартира за поредна 16-та година. Целта на организаторите е да затвърдят традицията си заедно с водещи архитекти, дизайнери и проектанти да предоставят възможност представители от общността да участват със своите най-добри проекти. Оценявани от авторитетно жури, млади и амбициозни дизайнери успяват да премерят своите професионални умения и се приобщават към мисията на компанията за формиране на съвременна визия и функционалност на банята в България.

В специално организираното пространство за демонстриране на най-новите тенденции, решения и колекции TheBathroom на Идеал Стандарт, церемониално се отбеляза началото на конкурса. Събитието бе уважено от реномирани архитекти, дизайнери, членове на журито, сред които арх. Иван Александров, Иван Гроздев, арх. Юри Танов, арх. Мирослав Гюнелиев, арх. Пеньо Столаров и инж. Васил Велчев.

“Избрахме слоугъна на тазгодишния конкурс да бъде Together for better. Нашата мисия е да направим живота на нашите клиенти по-добър и правим това заедно с дизайнери и изследователи, архитекти и строители, доставчици и дистрибутори. Насочваме своите усилия в три направления и това са трите гаранта на нашия успех: да бъдем лидери на модерния живот, да налагаме непреходната стойност на дизайна и да разширяваме и развиваме семейството от съмишленици в реализирането на нашата мисия.

Създавайки сътрудничество с именитото италианско архитектурно студио Palomba Serafini Associati, заедно с арх. Роберто Паломба и ние Идеал Стандарт ще работим, за да придвижваме напред цялостната философия на дизайна на компанията“, с тези думи Иванка Какалачева, маркетинг директор на “Идеал Стандарт - Видима” заяви обещанието да изгражда началото на нова ера в дизайна в санитарната индустрия.

„Платформата Баня на годината нямаше как да не привлече интереса на Роберто Паломба и той ще бъде част от конкурса като председател на журито“, добави г-жа Какалачева.

Носителят на много международни награди Роберто Паломба е главен дизайнер на новите колекции на Идеал Стандарт. На откриването, и в ролята си на председател на журито, той предизвика бъдещите участници в конкурса със специално видео обръщение и пожела успех и вдъхновение на младите творци.

Баня на годината е платформа, която се провежда в пет последователни месеца, по време на които участници и организатори споделят знания, умения и опит. Всяка година изискванията са все по-прецизни, съгласувани с членовете на журито и следват съвременните тенденции в начина на живот. Обединяването на частния и обществен живот предопределя и изискванията за проектиране на санитарни помещения и това се отразява и към определяне на тазгодишните категории в конкурса.

Участниците могат да работят индивидуално и екипно в четири категории. Това са „Луксозна баня в жилищна сграда – 3D проект“, „Обществена тоалетна в търговски център - 3D проект“, „Реализирана баня в жилищна сграда“ и „Реализирана баня в хотел“.

Младите дизайнери ще се съобразяват с изискванията, които са най-приоритетни за журито. Важно е проектите да представят хармоничен, естетичен и цялостен образ на интериора, адекватност на решенията към съответната сграда, да са със съвременно звучене и в духа на световните тенденции в дизайна, да използват енергоефективни решения за баня чрез продуктите на Ideal Standard и Видима, иновации, организация на пространството и ергономичност, както и реализуемост и приложимост на проекта.

Конкурсът привлича млади таланти от цялата страна, които искат да споделят своите решения от 15 октомври 2019 г. - 31 януари 2020 г. Следва гласуване на жури - 10 - 20 февруари 2020 г. и гласуване на публика - 21 – 28 февруари 2020 г. Най-добрите проекти ще бъдат наградени на официална церемония, която ще се състои на 5 март 2020 г. в София.

Голямата награда за фаворитите на журито тази година е посещение на Milano Design Week 2020. Общо 4 проекта ще бъдат отличени (по 1 във всяка категория), а авторите им ще имат възможност да посетят Salone del Mobile (тази година се провежда в периода 21 - 26 април 2020). Отличените от медийните партньори на конкурса ще получат приз, както и подарък - професионален курс по интериорна и архитектурна фотография. Наградата на публиката по традиция е СПА уикенд за двама в България.

Проектите ще бъдат оценявани от над 20-членно жури: председател на журито – Роберто Паломба, Христо Караиванов директор продажби Източна Европа арх. Иван Александров, инж. Васил Велчев, арх. Албена Владимирова – Андреева, арх. Радина Гешева, Иван Гроздев, арх. Мирослав Гюнелиев, арх. Мария Давчева и арх. Орлин Давчев, арх. Атанас Динев, арх. Борислав Игнатов, Красимир Капитанов, арх. Гергана Милушева, арх. Пеньо Столаров, арх. Димчо Тилев, арх. Юри Танов, Алекс Ковачев, арх. Галина Милкова и Недко Николов.

Подробни указания за изискванията за участие в 16-тото издание са публикувани в официалната платформа на конкурса: www.thebathroom.bg

Тази година в рамките на конкурса организаторите ще проведат работни събития с цел да предоставят актуална информация за бъдещите положителни насоки на съвременния живот, като отговорят на нуждите на клиентите днес и същевременно предусещат и маркират бъдещите модерни изисквания. На разположение на професионалната общност ще са семинари за обществените тоалетни и нормативните изискванията за тях, посещение в заводите в Севлиево, представяне на тенденциите за проектиране на луксозна баня и други.