Мобилна мивка спечели журито на световния финал Roca Master Design Challenge

Представителите на България са отличени със специална награда за най-добър рендер

Победителите в тринайсетте регионални издания на Roca One Day Design Challenge, проведени в 12 държави през 2019 год., премериха творческия си заряд във финална тридневна битка Roca Master Design Challenge. Събитието се състоя в Барселона, с подкрепата на BCD (Barcelona Design Center) и в сътрудничество с фондация We Are Water.

Предизвикателство за участниците бе да предложат нов тип умивалник, с допълнителна функционалност, която дава добавена стойност на продукта.

Проектът ExSinka на Ахмад Алкатан от Дубай, ОАЕ, спечели наградата. Проектът предлага мобилна мивка. Продуктът е с колела и два резервоара за чиста и отходна вода, и може да се управлява през мобилен телефон. Изабел Пинтадо, член на международното жури подчерта, че „проектът променя статичната концепция за продукти за баня, като включва подвижен елемент, който може да се използва дори извън пространството на банята”.

Представителите на България, Десислава Петрова и Лилия Иванова получиха отличие за най-добър рендер. Те са студенти в Университета по Архитектура Строителство и Геодезия в София и победители във второто издание на конкурса Roca One Day Design Challenge в България.

Церемонията по награждаването се състоя на 22 януари 2020 г., в Кметството на град Барселона, в присъствието на заместник-кмета на града, дипломати, бизнес личности. Сред официалните гости бе и генералният консул на България в Барселона. Наградите връчиха съветника на кмета на Барселона по въпросите на туризма и творческите индустрии и директора Бранд комуникации на Roca.

Жури

Проектите бяха оценени от международно жури в състав: Joao Bessa, дизайнер и основател на BESSA; Josep Congost, директор Дизайн и иновации в Roca; Kenneth Koh, основател на Quarters Architects; Isabel Pintado, Регионален директор на Wilson Associates; Vladimir Pirozhkov, президент на Център за дизайн и иновации ‘Astra Rossa’; Isabel Roig, генерален директор на BCD (Barcelona Design Center); и Xavier Torras, директор Бранд комуникации на Roca. Уоркшоповете по време на събитието бяха водени от доказани експерти като: Nicanor Garcia, архитект и фотограф, специализирал в архитектурата и пътуването; Robert D.Thompson, инженер и индустриален дизайнер, научен директор на MaterFad; Guillem Camprodon, Директор изследвания в Fab Lab Barcelona.

Награди на световния финал Roca Master Design Challenge

Награда за най-добра скица; Награда за най-добра презентация; Награда за най-добра концепция:

• Ahmad Alkattan, ОАЕ.

Награда за най-добър рендер:

• Десислава Петрова и Лилия Иванова, България.

Награда за най-подходящи материали, които са използвани:

• Wioleta Pertyinia, Полша;

• Aleksei Lukianov, Русия;

• Rita Yang, Австралия;

• Funi Di, Китай.

Награда за най-добра архитектурна фотография:

• Miguel Angel Fernandez, Испания.

Награда за най-добър проект, съобразен с Интернет на нещата (IoT)

• Fellicia Amanda, Индонезия;

• Aresha Suraya, Малайзия;

• Alicia Simon, Испания;

• Miguel Angel Fernandez, Испания.

Конкурсът

Roca One Day Design Challenge е конкурс за дизайн. Организира се от Roca. Провежда се ежегодно в различни градове по света. Той предизвиква студентите по дизайн и архитектура под 30-годишна възраст да създадат оригинални и иновативни продукти, свързани с пространството в банята, само за един ден. За да подкрепят младите таланти, членове на журито са известни професионалисти. Те оценяват оригиналността, креативността и осъществимостта на идеите, представени в указания срок.

Първото издание на конкурса се провежда в Испания през 2012 г. и непрекъснато се разраства. През 2019 г. има издания в 14 града в различни страни: Катовице (Полша), София (България), Лисабон (Португалия), Москва (Русия), Лондон (Великобритания), Сао Пауло (Бразилия), Шанхай и Пекин ( Китай), Мускат (Оман), Барселона и Мадрид (Испания), Дубай (Обединени арабски емирства), Сингапур и Хонконг.

https://www.onedaydesignchallenge.net