Ще оцелее ли модата в ерата на анцуга

При всяка криза модата се предава първа. През Втората световна война вместо ежедневни дрехи, фабриките масово произвеждат униформи. В разгара на епидемията от Covid-19 вместо с нови рокли, блузи и сака, поточните линии наводниха пазара с предпазни маски. Страхът за здравето и за работните места изместиха плановете за пътувания и удоволствия, а дезинфектантите и лекарствата прередиха новите дрехи в списъка с покупки.

Дали с размразяването на мерките магазините за дрехи и аксесоари ще се върнат към обичайния си ритъм, а купувачите - към старите си навици? Въпреки че вратите на моловете и бутиците постепенно отварят, оптимизмът още не е нахлул през тях. Клиентите са предпазливи и не бързат да пазаруват както преди. Според анализ на Financial Times в Европа тази тенденция е особено отчетлива. Старият континент страда и заради намалелия поток от туристи, основните консуматори на модни стоки, включително в луксозния сегмент.

По-различна е ситуацията в онлайн магазините, които оперират в различна реалност още преди пандемията. Освен че разполагат с инфраструктура - огромни складови бази и логистика, те са по-гъвкави в стратегиите си, лесно преформулират целите си и се адаптират към новите желания на клиентите с адекватни кампании и намаления.

Къде ми е кошницата?

В първите дни от карантината, логично, големите онлайн магазини посрещнаха различна вълна клиенти. "Хора, които вероятно никога преди не са пазарували онлайн, ни откриха именно по време на кризата.

През април 65% от покупките от Answear.bg са от нови за нас потребители, което е чудесна новина, защото този процент е сериозен. Шансът да се превърнат в постоянни клиенти е голям и всяка компания, която оперира онлайн, логично би се съсредоточила върху запазването им", казва Ирина Лазова, кънтри мениджър на Answear България. По нейни наблюдения преди кризата, предизвикана от Covid-19, клиентите са били основно между 18 и 34 годишна възраст, но в последните месец-два са се увеличили тези в сегмента 40 - 45 г.

Потребителите, които за първи път пълнят виртуалните си кошници, бързо превръщат тази форма на пазаруване в устойчив навик. Според проучване на Glamisurveys за Централна и Южна Европа над 20% от клиентите, които са направили за първи път поръчка онлайн по време на пандемията, смятат да продължат редовно да купуват по този начин.

Ерата на анцуга

Какви дрехи и аксесоари всъщност купуват хората във времена на изолация и несигурност? Отговорът дава списание GQ, според което заради масовата карантина светът е влязъл в нов исторически период - ерата на анцуга. Мотото "Остани вкъщи" е променило потребителските нагласи. Работата от дома е увеличила интереса към спортните и casual облекла, с които да се чувстваме удобно пред компютъра, а също и към екипите за тренировки. "Ако миналата година по това време, в топ 3 на най-продаваните продукти седяха рокли и сандали, то тази година през април и май, първите позиции са за маратонки и тениски", казва Ирина Лазова от Answear.

Разбира се, разхлабването на рестрикциите бавно, но сигурно отново изостря апетита за модни находки (точно както краят на Втората световна война предизвиква култ към ултра женствения New Look-силует на Dior). Животът навън, отварянето на ресторантите и плановете за ваканция, макари и не далеч от дома, увеличават търсенето на летни рокли, сандали, къси панталони, чанти и спортни обувки. Според някои прогнози клиентите още дълго ще избират консервативно и ще залагат по-скоро на класически модели, подходящи и за следващи сезони.

Голямото чистене

Междувременно и новоприсъединилите се, и редовните потребители си задават един и същи въпрос: "Безопасно ли е да пазарувам онлайн, взети ли са всички санитарни мерки?". Големите международни ритейлъри имат отговор - за тях "голямото чистене" стартира още в началото на пандемията и със сигурност ще продължи през следващите сезони. "Като платформа с над 300 марки, която оперира на 7 пазара, Answear направи огромна инвестиция в обезопасяване на склада си от 40 000 кв. м в Полша, откъдето тръгват модните стоки за различните държави. Хигиената е сравнима с тази в болница", категорична е Ирина Лазова. Осигурени са професионални озонатори за всички складови помещения; общите площи се дезинфекцират по 6 пъти на ден; работниците в складовете са в намален състав, а температурата им се измерва по 2 пъти на смяна. Служебните автобуси и камионите се дезинфекцират преди и след всеки курс.

Мечтай сега, пътувай после

Освен висока надеждност на пратките, онлайн магазините се стараят да осигурят нови шопинг преживявания с ранни разпродажби и кампании, каквито потребителите не могат да открият офлайн. Целогодишната инициатива Catch the moment например им дава възможност да спечелят продукти от Answear на определена стойност, плюс подаръци от партньори. Поредното предизвикателството с награди е Dream Now, Travel later ("Мечтай сега, пътувай после"). "Пътят през кризата е свързан с повече партньорства между компании в различни сфери, дори между индустрии, които нямат нищо общо. За да продължим напред трябва да гледаме извън своя сектор и да си подадем ръка", казва Ирина Лазова.