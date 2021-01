Дизайнерски бижута и топ технологии в дома с телевизорите на Samsung

Телевизорът отдавна е станал неразделна част от интериора. Но той може да не е само правоъгълна кутия, на която да се гледат филми и предавания, а да внесе стил и най-съвременните технологии в дома. Поне това показват моделите на Samsung.

Новата категория Lifestyle телевизори и наличните от нея вече модели идват с разнообразни размери на екрана, кристално ясно изображение, иновативна технология за пространствено ориентиране на дисплея и куп други топтехнологии. Samsung променя потребителското изживяване и отговаря на променящите се нужди на потребителите - телевизорът вече е не само екран, използва се за всичко - работа, игри, забавление, спорт, онлайн пазаруване.

Лайфстайл моделите The Frame, The Serif и The Sero се отличават с функционалност и артистичния си дизайн, подходящи за всеки вкус. Наистина.

Името на The Frame подсказва неговия артистизъм. Когато телевизорът не се използва, се превръща в...картина. Да, наистина в картина. Собствениците на модела имат достъп до произведения на изкуството. Чрез виртуалния Art Store на Samsung това са над 1200 дигитализирани картини и фотографии от колекциите на световни музеи и агенции като Прадо, Албертина, Ермитажа, Magnum Photos и Lumas. Благодарение но това The Frame превръща дома в място, където изкуството среща технологиите, дава нова стойност на потребителското изживяване дори, когато е изключен.

Телевизорът оптимизира характеристиките на образа, така че да съответстват на всяко изображение и пренася собственика си в лична частна галерия с картини на световноизвестни художници като Ван Гог, Клод Моне и много други.

Чрез стойката за стена No Gap Wall Mount телевизорът приляга идеално и е трудно различим от истинска картина. Може да се постави и на Studio стойка, която с формата си на триножник превръща телевизорa в картина, сложена на статив. Предлагат се като отделен аксесоар и сменяеми рамки в четири цвята – кафяв, бежов, черен и бял. Благодарение на системата One Invisible Connection видим е само един кабел към кутията One Connect, така чувството за подреденост в дома се запазва.

The Frame се предлага в пет размера – 43, 50, 55, 65 и 75 инча с 4К резолюция и включва технологии като висок динамичен обхват (HDR) и Supreme UHD Dimming за още по-ясни детайли на картината. Операционната система е Tizen с достъп до браузър и приложения и възпроизвеждане на съдържание от мобилен телефон.

The Serif, наречен по формата на рамката, която наподобява латинската буква „I” в шрифт Serif, впечатлява с дизайн и е идеален акцент на интериора на дома. Например, може да бъде поставен просто на рафта. Дело е на парижкото дизайнерско студио Ronan&Erwan Bouroullec. Заоблен ръб и цял панел без никакви разделителни линии, ексклузивни визуализации за екрана за режим Ambient – всички тези елементи превръщат телевизора в дизайнерско бижу.

Красотата и изисканият стил не са единствените предимства, защото и този модел идва с висококачествен звук, картина и редица високотехнологични функционалности. Телевизорът лесно се свързва с мобилния телефон чрез NFC. А след това просто слушате музика, разглеждате снимки, гледате видео на голям екран. Чрез Multi View екранът се разделя на две – така, докато гледате любимото си спортно предаване например, можете в другата половина на екрана да чатите с приятели. 4K резолюцията, технологията HDR10+ и говорителят с мощност 40W прави изживяването истинско. Телевизорът се предлага в три размера - 43, 49 и 55 инча с познатата операционна система Tizen.

The Sero в превод от корейски означава вертикален. Неслучайно е получил името си, защото може да се завърта от хоризонтална във вертикална позиция. И така съвсем лесно чрез NFC телефонът може да се свърже с телевизора и съдържанието да се гледа на голям екран. Екранът е оптимизиран за работа с телефон и в портретен режим - точно както се ползва смартфон. The Sero е екстравагантно предложение за онези, които винаги са мечтали да се наслаждават на съдържанието от мобилното си устройство – само че на голям ТВ екран.

Стойката е солидна, а ако се добавят колелца, можете да местите The Sero – из целия апартамент. Кабелите за свързване са скрити в стойката. Говорителят на телевизора е с мощност 60W и Dolby Digital Plus. Чрез технологията с изкуствен интелект за Upscaling дори изображения с по-ниска резолюция стават почти пефектни.

The Sero е насочен към милениал потребителите и Z поколението, а дизайнът му го откроява във всяко пространство и разполага с набор от разнообразни функции на дисплея, когато не се използва като стандартен телевизор. Предоставя нов подход към технологиите за домашно забавление, което отговаря на нуждите и навиците на нарастващата мобилна аудитория. Неслучайно The Sero е отличен с наградата „Най-доброто от иновациите“ на CTA на CES 2020.

Всъщност QLED телевизорите с по-реалистична картина и оптимизирани цветове, подобрените Smart Screen AI възможности - опции, уникални за Samsung, гарантират, че лайфстайл серията осигурява изключително изживяване, без никакви компромиси с качеството на картината и звука. И в същото време пасват идеално във всеки дом.