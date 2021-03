Телевизорът вече прави всичко

Samsung прави революция с устройство като за кино дори и на открито

Последната година ни се наложи да прекарваме много повече време у дома от преди, когато се прибирахме от работа и имахме време основно да погледаме малко телевизия. Днес обаче работим, спортуваме, забавляваме се, играем игри от вкъщи. А вече не е нужно и да си купуваме устройство за всяка една от тези дейности.

Защото новият телевизор Samsung Neo QLED с 8K резолюция e създаден не само за гледане на телевизия, той е начин на живот. И се превръща в главния герой, който променя правилата на играта, като позволява да правим всичко от едно устройство. Той беше представен официално във вторник от Димитър Вълев – ръководител „Телевизионни устройства“ и Красимир Дацов, продуктов мениджър „Телевизионни устройства“ в Samsung България.

Освен удобство, революционният телевизор ни носи и най-новите технологии. Това е продуктът, който за първи път показва разработваните в последните 5 години технологии за екрани на Samsung - Quantum mini led и Quantum Matrix. Те позволяват много по-добро управление на цветовете, наситен черен цвят и достигане до пикова яркост до 4 хил. нита – нещо, което никоя друга технология в момента не може да предложи. Как всъщност се случва това - квантовата технология на матрицата редуцира ореолите около светлите обекти на тъмен фон чрез прецизно предаване на белия и черния цвят благодарение на иновативните миниатюрни светодиоди Quantum Mini. QLED технологията Quantum Dot пък представлява квантови точки в наноразмер, които дават 100% обем на цвета – дори и в най-светлите сцени. За първи път е използвана и технология с изкуствен интелект за мащабиране, която да ни даде детайлен образ с 8K резолюция. В същото време телевизорът е супер тънък – 1,5 или 2,5 см в зависимост от модела. Екранът е безкраен – заема над 99% от панела на телевизора.

Neo QLED може да се свърже с работния ни компютър в офиса, за да видиш файловете си. Ако пък се налага да споделим документите ни с колегите, може да ги качим в облачното пространство Microsoft Office 365. Мултитаскването се превръща в основно умение, което можем да овладеем по-лесно с опцията Samsung DeX. С нея смартфонът ни се свърза с телевизора и ни осигурява по-широк и удобен изглед. За първи път можем да отворим четири екрана на телевизора си едновременно, за да не пропуснем нищо важно.

След работата идва ред на забавлението. През миналата година 3 млрд. души са играли на компютърни игри, от тях 386 млн. са в Европа. Затова Samsung създава функцията Game Bar – това е лента за управление, която ти позволява да контролираш напълно параметрите и да оптимизираш средата на играта. Сред опциите са скоростно опресняване, позициониране на прозореца на играта. А за да е пълно изживяването, екранът може да се приведе в съотношение 32:9 – като на истински геймърски компютър.

За да останем във форма, не бива да забравяме и спорта. Тук в помощ идва новият ни виртуален треньор, който чрез камера, поставена на телевизора, следи дали изпълняваме правилно упражненията си и дали сме изпълнили необходимия брой серии. След това той дава информацията на приложението Samsung Health и тя пренася данните на телефона или смарт часовника ни, за да знаем винаги колко калории сме изгорили.

Samsung са помислили и за околната среда. Освен че продължава политиката си за отговорно производство за намаляване на въглеродните емисии и създаване на по-енергоефективни продукти, компанията вече обръща внимание и на опаковките. Те ще са без цветни картинки, които правят хартията трудна за рециклиране. Вместо това опаковката ще е като матрица от бели точки, която отново ще развихри въображението на потребителя – тя може да се превърне в детска играчка или мебел. Представено беше и ново дистанционно, зареждащо се от светлина – естествена или от лампа. То няма да е с литиево-йонни батерии, а при нужда ще може да се зарежда с USB.

Тази година Samsung ще представи още два нови модела – The Premiere, който ще е насочен специално към почитателите на киното, и The Terrace. Вторият модел напълно разчупва представите и излиза от кутията – буквално, тъй като е предназначен за гледане на открито, на терасата или на двора.

Всички те са част от серията Lifestyle телевизори на Samsung, които миналата година се настаниха в дома ни и се сляха с интериора. Моделът The Frame продължава да отчита ръст на продажбите благодарение на това, че играе ролята на произведение на изкуството – можем да изберем между 1200 картини, които да се появяват на екрана, когато устройството е изключено. И за да пасва на всеки дом, рамката му също е в цвят по избор. По-късно тази година ще бъде представен и наследникът на The Frame. Моделът The Serif допълва красивия си външен вид и със страхотен звук, който можем да чуем като пуснем музика само като доближим телефона си до него. „Това е нов поглед при разработването на продуктите – погледнахме по нов начин на телевизорите в нашия живот и дом и му дадохме допълнителни функции по отношение на дизайн, стил, материи, цветове и полезни функции. Когато е включен – е телевизор, а когато е изключен - изкуство“, обобщи Димитър Вълев.

Всичко това прави Samsung глобален пазарен лидер при телевизорите за 15-та година. За потребителите най-важният фактор при избор на покупка остава картината, а на второ място вече е големината на екрана, който става все по-голям, показват неофициални пазарни проучвания на компанията. Lifestyle телевизорите са предпочитани от млади, модерни семейства, както и по-зрели, които държат на интериора.