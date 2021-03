"Небе“ в дома на пилота (Галерия)

Собственик на това жилище във финландския град Ювяскюля е млад пилот, който обожава синия цвят. Затова той играе основна роля в оформянето на интериора, наречен Fly me to the blue.

Оформлението на вътрешното пространство е на Маурицио Джованони, когото стопанинът Маркус издирва специално. Поводът е друг проект във Финландия на италианския архитект и дизайнер – в Турку. Там през 2012-а той прави интериора в дома на приятелка на пилота, млада финландка, която е влюбена в Рим.

Апартаментът на Маркус е на един етаж, площта му е 140 кв. м и се намира в новопостроена фамилна къща, но проектът на Джованони обхваща част от него, около 80 квадратни метра. А тя включва на този етап само дневна, трапезария, кухня, баня и една спалня – за домакина.

Останалите четири помещения са запазени за бъдещето, когато Маркус ще създаде свое семейство. Другата част на къщата се обитава от фамилията на брат му. Жилището е с два входа, които на практика са в една линия, като визуалната връзка между тях преминава през коридора и обширната зона на дневната, трапезарията и кухнята. Джованони е взел оригинално решение – да сложи въртяща се дървена врата в края на коридора, с което е постигнал няколко чудесни ефекта.

Първо, когато тя е отворена пропуска светлина в преходното пространство, второ, елиминирането на необходимостта да се отваря и затваря по класическия начин е спестило място и е позволило обособяването на удобна ниша за подреждане на дърва за камината. Кухнята е ключов елемент от проекта заради желанието на собственика тя да е събирателен център за гостите му с идеята да приготвят храната заедно. Затова работната площ е увеличена с остров, а дървена „кутия“ е разположена точно срещу него. Тя обединява няколко функции – предлага място за съхранение и служи като кът за присядане или за вглъбяване с книга например. Още повече, че там е обособен ъгъл с няколко рафта.

Дневната зона най-силно напомня за лаконичността на скандинавския стил. Изчистените форми на мебелите се открояват отлично на фона на белите стени и таван, но топлината на дървото омекотява обстановката. Маса с дървен плот и дълга дървена пейка фиксират трапезарията, в която три различни стола разчупват визията. Роля в това имат и други акценти, много от които умишлено са от италиански производители. Особено ефектно се открояват лампите Aim на Flos над трапезарната маса.

Синият цвят е централен елемент в дома и символизира живота на Маркус в небето. Джованони е подчертал с него гърба на кухнята, вратите на банята и спалнята, дрешника. В спалнята архитектът е пресъздал най-точно работното ежедневие на собственика, като е проектирал от бяла тел решетъчни елементи с формата на облаци и ги е спуснал да висят от тавана. Така на фона на същия наситен син цвят е постигнал внушение за истинско небе.

Единствената засега баня в дома е с много топло излъчване заради дървените мебели и облицовките в сиво и керемидено, като приоритетът е за продукти на италиански производители.

Любопитен детайл в апартамента дава артистичен нюанс на обстановката, но и насочва към хобито на Маркус – любовта му към сърфирането. Става дума за рисунки с такава тематика, чиито автор е финландският художник Яни Юсила. Те са поставени на бялата стена в коридора – за да се открояват, там, където са вратите към все още неизползваните помещения.