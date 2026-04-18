В пресечната точка на енергетика и технологии виждаме бъдещото развитие на "Телелинк Инфра Сървисис", посочва изпълнителният директор на компанията

- Г-жа Темелкова, как се промени бизнесът на "Телелинк Инфра Сървисис" ЕАД през последните години – от изграждане на мрежи за телекомите към критична инфраструктура и енергетика?

- Преди 25 години започнахме като компания, фокусирана върху телекомуникационната инфраструктура. Промяната обаче не беше рязък завой, а естествена еволюция, в която постепенно изградихме капацитет за управление на сложни, критични системи – от изграждане на дейта центрове, през интегрирани решения за охрана и наблюдение на граници, до инфраструктура за пристанища и летища, както и изграждане на ТЕТРА мрежи за нуждите на МВР.

Телекомът ни даде много силна основа – работа в среди с висока надеждност, непрекъсваемост и строги изисквания към качеството. Този тип инженеринг и оперативна дисциплина днес са директно приложими в енергетиката.

Днес този опит се пренася в нов контекст – управление на енергийни потоци, интеграция на възобновяеми източници, съхранение на енергия и гарантиране на непрекъсваемост на критична инфраструктура. Разликата е, че вече не просто свързваме хора и бизнеси – ние осигуряваме тяхната енергийна устойчивост.

Това е естествена трансформация, защото инфраструктурата вече не съществува в отделни сектори. Тя става все по-интегрирана, дигитална и интелигентна. Именно на тази пресечна точка между енергетика и технологии виждаме нашата основна роля и бъдещо развитие.

- Кое в момента движи растежа ви най-силно – енергийни проекти, индустрия или публични инвестиции?

- Енергийните проекти са основният двигател на растежа, и по-специално решенията за съхранение на енергия и локални енергийни системи т.нар. microgrids. Причините са няколко и всички са структурни. На първо място, наблюдавахме изключително силен бум на соларните инсталации – както в индустрията, така и при домакинствата. Това е положителен процес, но вече е ясно, че самостоятелно фотоволтаиците не могат да осигурят баланс в системата. Те генерират енергия в определени часове, което води до излишъци през деня и дефицити вечер. Именно тук батериите стават ключов елемент – те позволяват тази енергия да бъде съхранена и използвана тогава, когато е необходима. Видяхме и реални примери в Европа – включително събитията в Испания и Португалия – които показаха необходимостта от по-висока системна гъвкавост, по-добър контрол и координация при управление на електроенергийната система.

На второ място, нарастването на броя на електромобилите и нуждата от изграждане на бързи зарядни станции създават нов тип натоварване върху електроенергийната система. Това натоварване е силно концентрирано, често в пикови часове, и изисква значително развитие на зарядната инфраструктура. В резултат мрежата става по-динамична и по-трудна за управление, което налага внедряването на по-гъвкави решения като локално съхранение на енергия и интелигентно управление на потреблението.

И не на последно място, глобалната геополитика оказва директно въздействие върху енергийния сектор. Напрежението в Близкия изток и последвалата волатилност на енергийните пазари водят до висока волатилност и ръст в цените на петрола. Това бързо се пренася към цената на енергията и ускорява търсенето на локални, независими и предвидими енергийни решения, които дават по-голям контрол и сигурност на бизнеса.

Индустриалният сегмент също расте, защото компаниите търсят предвидимост на разходите и защита от ценови шокове. Публичните инвестиции имат своята роля, но реалната трансформация в момента се движи основно от частния сектор, който реагира по-бързо и стратегически.

- България готова ли е за реален „зелен преход“ или още сме на етап планове?

- България е в ключов преходен етап – между стратегия и реално изпълнение. Имаме ясна рамка, осигурено европейско финансиране и конкретни цели. Въпросът вече не е „дали“, а „колко бързо“. Скоростта на реализация ще определи дали ще бъдем сред активните участници в енергийния преход или ще изостанем.

В същото време виждаме, че процесът вече не е на ниво планове, а на реална реализация. В България вече са одобрени и финансирани проекти за близо 9.7 GWh капацитет съхранение на енергия – мащаб, който има потенциала реално да трансформира начина, по който функционира електроенергийната система. 9.7 GWh батерийни мощности са стратегически мащаб за България – еквивалент на около 10% от дневното потребление на страната и съпоставим обем с производството на големи електроцентрали за няколко часа. Това поставя България в топ 5 в Европа по съхранение на енергия и създава реален буфер за интеграция на възобновяеми източници. На практика това е нов слой критична инфраструктура, който повишава стабилността на мрежата, намалява ценовите пикове и ускорява енергийния преход.

Това е критично важно, защото без съхранение на енергия не може да има стабилен и работещ зелен преход. Батериите дават гъвкавост, позволяват интеграция на повече възобновяеми източници и намаляват натиска върху мрежата.

България има и реални предимства – добре развита преносна инфраструктура, стратегическа позиция в региона и натрупан инженерен опит. Ако тези фактори се комбинират с навременни инвестиции и бързо внедряване на технологии, страната има потенциал да се позиционира като регионален хъб за енергийна гъвкавост и съхранение.

Ключът обаче остава в изпълнението – по-бързи процедури, ясни регулации и ефективно реализиране на проектите.

- Къде е най-големият проблем – в мрежата, в регулациите или в липсата на инвестиции?

- Най-голямото предизвикателство е в мрежата. Електроенергийната система в Европа, включително и в България, е проектирана за различна реалност – централизирано производство и предвидимо потребление. Днес имаме децентрализирани източници, динамично натоварване и нови модели на потребление, които създават постоянен дисбаланс между производство и консумация.

Това прави мрежата много по-сложна за управление. При липса на достатъчна гъвкавост се стига до ограничения, загуби и в крайни случаи – до риск за стабилността на системата. Примерите от Европа, включително случаите в Испания и Португалия, ясно показват колко чувствителна може да бъде системата при високи нива на възобновяема енергия без достатъчно буфериращ капацитет.

Регулациите и инвестициите също са важни, но те трябва да подкрепят тази трансформация. Днес не става въпрос просто за повече инфраструктура, а за по-интелигентна инфраструктура – дигитализирана, автоматизирана и способна да управлява енергията в реално време.

Решението минава през комбинация от модернизация на мрежата, внедряване на системи за съхранение на енергия и интелигентно управление. Без това няма как да постигнем нито устойчивост, нито сигурност на електроенергийната система.

- Забавят ли се проектите по Плана за възстановяване и как това се отразява на вашия бизнес?

- В действителност, голяма част от проектите се забавиха във времето, което доведе до сериозно скъсяване на реалните срокове за тяхното изпълнение.

В момента сме в последната фаза – етап на интензивна реализация и предаване на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост. Това създава значително напрежение върху целия сектор – от гледна точка на ресурси, логистика и координация.

В подобна среда способността за бърза мобилизация и ефективно управление на проекти става критична. Това изисква много добра организация, опит и синхрон между всички участници – изпълнители, доставчици и институции.

Въпреки предизвикателствата, тези инвестиции са изключително важни. Те ще имат дългосрочен ефект върху модернизацията на енергийната инфраструктура и конкурентоспособността на икономиката.

За нас това означава висока оперативна интензивност, но и възможност да затвърдим позицията си като надежден партньор в реализацията на сложни инфраструктурни проекти.

- Обществените поръчки помагат или спират сектора – има ли нужда от промяна в правилата?

- Обществените поръчки са необходим и важен инструмент, но в настоящия си вид често не отразяват спецификата на модерната инфраструктура.

Основният проблем е прекомерният фокус върху най-ниска цена. При сложни инфраструктурни проекти това почти неизбежно води до компромиси – в качеството, в технологиите и в дългосрочната ефективност.

Днес трябва да преминем към различен модел – оценка на цялостната стойност през жизнения цикъл на проекта. Това включва не само първоначалната инвестиция, но и разходите за експлоатация, надеждността, ефективността и устойчивостта във времето.

Това е валидно за всички видове инфраструктура – енергийна, транспортна, дигитална или свързана със сигурността. Във всички тези области решенията имат дългосрочен ефект и пряко влияние върху икономиката и обществото.

В същото време е важно да се насърчава използването на решения с европейски произход, които подкрепят развитието на местни технологии, иновации и индустриален капацитет. Това има значение не само от икономическа гледна точка, но и за стратегическата автономия на Европа.

Затова е необходима еволюция в правилата – повече тежест върху качеството, иновациите и дългосрочната стойност, а не само върху цената.

- Как инфлацията и поскъпването на материалите промениха икономиката на инфраструктурните проекти?

- Промениха я фундаментално. Днес работим в среда с много по-висока несигурност – както по отношение на цените на материалите, така и на логистиката и сроковете за доставка. Това прави планирането значително по-сложно и изисква нов подход към управлението на проектите.

Все по-често виждаме необходимост от механизми за индексация, споделяне на риска между възложител и изпълнител и по-гъвкави договорни модели. Без тях реализацията на големи инфраструктурни проекти става трудно предвидима.

Допълнителен фактор в България са екотаксите, които в много случаи са значително над средните нива в Европа, което прави бизнес моделите по-трудни за реализация, особено в секторите, свързани с възобновяема енергия и съхранение.

В същото време тази среда създава и положителен ефект – стимулира оптимизация и иновации. Компаниите търсят не просто най-ниската цена, а най-ефективното решение като цяло – от дизайн и инженеринг до избор на технологии.

В крайна сметка секторът се трансформира към по-зрял модел, в който управлението на риска и дългосрочната устойчивост стават толкова важни, колкото и самото изпълнение.