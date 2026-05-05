Започнахме от един гараж с много смелост и вяра, а днес EO Дент е екип от над 500 професионалисти.

Създадохме клиники с най-съвременна апаратура и изградихме нов стандарт в денталната медицина

Д-р Венета и д-р Валентин Павлови

Още през 1996 г., когато завършихме дентална медицина, започнахме работа в държавната поликлиника в Перник. Малко след това открихме първия си частен стоматологичен кабинет в един гараж. Оборудвахме го със стоматологичен стол, купен още по време на следването ни със събраните средства от нашата сватба.

Гаражът беше скромен, но го превърнахме в уютно място, в което поставихме началото. Рискувахме, но вярвахме, че именно това е пътят към развитие. Д-р Павлов избра хирургията и започна специализация и първи курсове по имплантология, а д-р Павлова се насочи към терапията и естетиката.

Това, че се развивахме в различни направления, ни позволи да се допълваме и да предлагаме по-пълноценна грижа за пациентите още от самото начало.

През 2002 г. създадохме първата клиника EO Дент – модерна, различна и ориентирана към ново ниво на обслужване.

Разполагахме с рентген, физиотерапия и възможност за денонощна помощ и лечение.

С годините стъпка по стъпка изградихме екип – от 10 души в началото до над 500 професионалисти днес. Развихме клиники, оборудвани с най-съвременна апаратура – лазери, 3D рентгенови скенери, 3D принтери, интраорални скенери, микроскопи и CAD-CAM технологии.

Създадохме високоспециализирани направления във всички сфери на денталната медицина – детска дентална медицина, ортодонтия, имплантология, естетика и ендодонтия.

Комплексният подход и работата на екип от тесни специалисти са основата на качеството, което предлагаме.

EO Дент е първата и единствена университетска база за специализация на зъболекари във всички области на денталната медицина.

Историята на EO Дент е пример за устойчиво развитие, изградено върху смелост, постоянство и непрекъснато усъвършенстване. От малък частен кабинет до университетска база с екип от стотици специалисти – водещ приоритет остава качествената и комплексна грижа за пациентите.

Днес лекуваме поколения пациенти и сме изградили дългосрочни отношения, основани на доверие.

Създадохме стотици хиляди усмивки и помогнахме на хора от различни възрастови и социални групи.

Работим с кауза – достигаме до труднодостъпни райони, подкрепяме хора в нужда, връщаме увереността и самочувствието на нашите пациенти.

Най-голямото признание за нас остават благодарността и усмивките, които виждаме всеки ден.

EO Дент е акредитирана университетска база за специализация на лекари по дентална медицина извън университетите. Инвестираме в хората, в тяхното развитие и в най-съвременните технологии.

Нашият най-голям капитал остава човешкият потенциал.

Развитието на EO Дент не е просто разрастване като брой клиники, а целенасочено изграждане на система, в която качеството е водещ принцип. Всяка нова локация следва ясна концепция – модерна среда, висок стандарт на оборудване и екип от внимателно подбрани специалисти.

Особено внимание отделяме на внедряването на нови технологии, които подобряват както диагностиката, така и самото лечение.

Дигитализацията в денталната медицина ни позволява да работим по-прецизно, по-бързо и с по-предвидими резултати, което е от изключително значение за пациентите.

Във всяка от клиниките ни се стремим да създадем среда, която променя стандартното усещане за посещение при зъболекар. Комфортът, спокойствието и вниманието към детайла са съществена част от цялостното преживяване.

Работата в екип е в основата на нашия подход.

Специалисти от различни области обсъждат и планират лечението съвместно, за да се постигне най-добрият възможен резултат за пациента. Това ни позволява да поемаме и по-сложни случаи с увереност и висока степен на успеваемост.

Паралелно с развитието на клиниките инвестираме активно в обучението и квалификацията на нашите лекари и екипи.

Участието в международни обучения, курсове и конгреси е част от философията ни за непрекъснато усъвършенстване.

Гледаме напред с увереност и ясна визия за бъдещето – развитие, иновации и още по-високо качество на грижата. За нас това не е просто професия, а дългосрочен ангажимент към хората и тяхното здраве.