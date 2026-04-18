Проф. д.п.н. Георги Манолов, президент на Академията по национална и информационна сигурност (АНИС): “24 часа” е номер 1, защото е институция на свободния печат. Същия дух на първенство и новаторство споделяме и в АНИС - ние сме първи в подготовката на експерти по национална и информационна сигурност. Както “24 часа” предвижда тенденциите в медиите, така и академията предвижда бъдещето на сигурността, съчетавайки знания, иновации и визионерство. Честит празник!

Академията е с най-висока акредитационна оценка в страната

Академия по национална и информационна сигурност – Пловдив (АНИС) стои в центъра на едно от най-важните предизвикателства на нашето време – как да подготвим хора, способни да вземат решения в свят на нарастващи рискове, бързи технологични промени и глобална несигурност. В епоха, в която кризите изпреварват решенията, а технологиите пренаписват правилата по-бързо от законите, нуждата от мислещи, подготвени и почтени експерти никога не е била по-голяма. Националната сигурност, икономическата стабилност и управлението на публичните ресурси вече не са абстрактни понятия – те са реалност, която изисква знания, отговорност и стратегическо мислене.

Като първия частен университет в града и утвърден лидер в професионално направление „Национална сигурност“, Академията не просто отговаря на тези предизвикателства – тя задава стандарта. С най-висока програмна акредитация от 9.00 и институционална оценка 9.08 от Националната агенция по оценяване и акредитация, Академията заема първо място по брой студенти сред университетите в страната в това направление. Но зад тези числа стои не просто статистика, а последователно изградена философия – образование, което съчетава компетентност, почтеност и практическа приложимост.

Днешната Академия е резултат от над две десетилетия развитие в модерна образователна институция с ясно изразен профил в областта на сигурността, технологиите и управлението. Това развитие не е просто институционална трансформация, а логично утвърждаване на модел, който позиционира Академията не само като водещ университет в България, но и като носител на модерна европейска образователна концепция, защото създава ново поколение специалисти.

Това, което отличава Академията, е ясното ѝ разбиране за бъдещето. Тя се утвърждава като визионер и новатор, който първи разчита ключовата връзка между сигурността и информационните технологии и я превръща в основа на своето образование. В този смисъл Академията не просто следва промените – тя ги предвижда, изграждайки обучение, основано на рационален подход, критично мислене и способност за анализ. Именно тази симбиоза между сигурност и технологии се оформя като образователното ноу-хау на бъдещето.

Фокусът върху професионално направление „Национална сигурност“ е естествен отговор на глобалните и регионалните предизвикателства. Наред с утвърдените специалности като „Киберсигурност“, „Сигурност и криминална психология“, „Криминалистика“ и „Национална сигурност“, Академията развива и ново поколение програми – „Сигурност и изкуствен интелект“, „Сигурност и софтуерни технологии“, „Сигурност и криминална психология“, „Икономическа сигурност“ и „Продоволствена сигурност“. Това са не просто учебни направления, а стратегически отговор на свят, в който кибератаките, информационните манипулации, икономическите зависимости и хибридните конфликти изискват нов тип експертиза – интердисциплинарна, адаптивна и ориентирана към реални решения. Обучението в Академията не се изчерпва с теория. То се случва в специализирани лаборатории по киберсигурност и информационна сигурност, в кабинети по криминалистика, с използване на детектор на лъжата и дигитално стрелбище. Студентите преминават през практически модули, които ги подготвят за реални професионални ситуации – от управление на кризи и разузнавателна дейност до анализ на рискове и противодействие на престъпността. Те се учат не само да познават процесите, но и да ги управляват, да прогнозират развитието им и да действат адекватно в динамична среда. В същото време Академията развива активно и направленията „Икономика“ и „Администрация и управление“, където специалности като „Дигитален маркетинг“, „Международен бизнес“ и „Бизнес мениджмънт“ подготвят новото поколение икономически и управленски лидери.

Тази комбинация между сигурност, икономика и управление създава специалисти с широк хоризонт – професионалисти, които разбират, че стабилната икономика, ефективната администрация и националната сигурност са взаимно свързани.

Реализацията на завършилите е категорично доказателство за качеството на обучението. Над 86% от дипломираните студенти намират успешно място в службите за сигурност, държавната и местната администрация, банковия сектор, IT индустрията и международни организации. За мнозина професионалният път започва още по време на следването, което превръща дипломата от Академията в знак за доверие и качество.

Кандидатстудентската кампания за учебната 2026/2027 година вече е в ход и привлича млади хора от цялата страна.

Срещи със средношколци, дни на отворените врати, кариерни събития и майсторски класове дават възможност на бъдещите студенти да се докоснат до реалната академична среда. Социалната ангажираност също е ясно изразена – чрез безплатно обучение за деца на загинали полицаи, финансова подкрепа за млади семейства и стипендии за отличен успех Академията показва, че образованието е не само знание, но и кауза. Академичната среда в Академията се отличава с близост и диалог. Студентите участват активно в научни форуми, международни конференции и програми като „Еразъм+“, а научната дейност създава пространство за идеи, изследвания и иновации. Тук университетът не е просто място за обучение, а жива общност, която се развива заедно със своите възпитаници.

В този дух думите на президента на АНИС проф. Георги Манолов звучат като категорично послание: „Висшето образование не е финал, а начало.“ И още – „Ние сме оригиналът във висшето образование. Оригиналът сте вие – нашите възпитаници.“ Това е философия, която превръща образованието в мисия, а дипломата – в начало на път, а не негов край.

Днес Академията е подготвила над 15 000 специалисти и продължава да се развива с впечатляващи темпове. Но най-голямото ѝ постижение не са цифрите, а хората – онези, които излизат от нея подготвени да мислят, да действат и да носят отговорност.

В епоха на огромни възможности и сериозни рискове, Академия по национална и информационна сигурност – Пловдив доказва, че качественото образование може да бъде едновременно национално отговорно и глобално ориентирано. Защото сигурността на утрешния ден започва днес – с визия, със знание и с хора, които са подготвени да ги превърнат в реалност.

