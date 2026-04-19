Дъстин Хофман пред "24 часа": Сценаристи, пишете за мен! Искам да играя в български филм

Звездите от "Игра на тронове" с интервюта още преди първия епизод

Не знам как се пише сценарий за Дъстин Хофман, но пък има 30-ина българи, които са готови да извадят по един от чекмеджето си и само да намерят начин как да му го пратят. Поне толкова ми се обадиха или ми пратиха писмо в плик с подобно желание преди 14 години след интервюто ми със световноизвестния актьор в “24 часа”. В него на въпроса защо не снима у нас, той буквално казва: Дайте ми сценарий. Имате ли добри режисьори?. След утвърдителния ми отговор добавя: Може да ми се обадиш и да ме свържеш с някого от тях.

На хората от екрана често гледаме като на роднини - толкова добре сякаш ги познаваме. Разбира се, съществува и огромният респект към онези, чийто образ, игра, мнения и разсъждения ни допадат. А световните знаменитости, които попадат сред любимците ни, буквално са със статута на звезди, защото винаги са изглеждали недостижими.

И изведнъж - интервю с Дъстин Хофман! В САЩ го наричат “икона”, толкова е известен и обичан.

Срещаме се в хотел “Четири сезона” (Four Seasons) в Бевърли хилс. Това е хотелът, в чийто президентски апартамент Ричард Гиър подслонява Джулия Робъртс във филма “Хубава жена”. Също и хотелът, в който Елтън Джон отсяда всеки път, когато пристигне в Бевърли хилс.

Хофман ми показва гривната си от топчета, пълни със семена, която мирише. Направила я е съпругата му Лиса. Тя непрекъснато създава красиви неща. Може да ги видите в сайта lisahoffmanbeauty.com, усмихнат ѝ прави дискретна реклама.

Още с влизането ми Дъстин Хофман започва да ме разпитва, когато чува, че идвам от България. После показва, че е искрено развълнуван, научавайки, че още по времето на комунизма у нас става популярен с филма “Крамър срещу Крамър”.

Всичко това е като сън за мен, абстракция. Едно от нещата, които не успях да направя, беше, че не можах да посетя по-голямата част от света. Опитвам се да бъда добър семеен мъж, добър баща и съпруг, имам 6 деца. И винаги съм се опитвал да бъда с моето семейство колкото е възможно повече. Затова съм бил на малко места по света, свързани само с работата ми - там, където съм снимал. Така че не познавам балканските страни, нито Близкия изток, нито Ориента. Но когато казвате какво е чувството да бъда познат във вашата страна, в България, където живеят 7 млн. души, а аз никога не съм бил там, първото нещо, което си помислих, докато слушах въпроса ви, е: какво ми става, какво ми е? Защо не съм стигнал дотам?

Знам, че може би няма да отида никога там, освен ако не ми бъде даден сценарий, в който сюжетът да се случва там. Съжалявам за всеки един от 7-те милиона българи, които не съм успял да срещна и да видя.

Именно тези думи на големия актьор предизвикаха интереса на графомани, но и на истински автори, а и на продуценти у нас. Започнаха да звънят в редакцията, за да успеят чрез мен да му пратят я сценарий, я покана за снимки.

За разлика от Дъстин Хофман

Ник Нолти, с когото беше следващата ми среща,

изобщо не се изненада, че цяла България го е гледала и го помни като Томи Джордаш от “Богат, беден” - незабравим сериал, също излъчван по времето на комунизма у нас. Даже разказа как освен у нас и в Южна Франция и до днес му подвиквали: “Томи Джордаш”.

С поредицата от интервюта звездите трябваше да представят новия сериал “Шанс”, който предстоеше да излезе по НВО. Затова се срещаха с журналисти от цял свят, а “24 часа” бе единствената поканена медия от България в Бевърли хилс.

Малко по-късно, за изненада на световната кинообщност, Ник Нолти бе номиниран за “Оскар” за второстепенната си роля в “Шанс”. Не че той не играе добре, просто към сериала нямаше почти никакъв зрителски интерес и след първия сезон той бе спрян. Странно, защото негов режисьор бе прочутият Майкъл Ман (“Жега”), който също даде интервю за “24 часа” тогава.

Същото приключение изживях година по-рано в Лондон, където пак

само “24 часа” беше поканен на световната премиера за журналисти

на “Игра на тронове” - тогава никому неизвестен, а и невиждан сериал. До 1 април 2011 г. имахме забрана от създателите да пускаме интервютата, взети в края на март същата година. Тв премиерата на най-успешния днес сериал беше на 17 април, а в България (заради часовата разлика) - на 18 април.

Така още преди излъчването на първия епизод звездите от поредицата се появиха единствено в “24 часа”. Сред тях бяха прочутата вече Емилия Кларк, тогава едва на 23 години, Шон Бийн, Николай Костер-Валдау, Джейсън Момоа, Марк Ади. И много младият Хари Лойд, за чието интервю бях най-притеснена въпреки наличието на утвърдени вече имена. Защото се оказа, че е пра-пра-пра-правнук на Чарлз Дикенс! В интернет дори представят прочутия му дядо като роднина на английския актьор Хари Лойд.

Хари влиза в ролята на Визерис Таргариен - брат на Денерис Таргариен, в чийто образ се превъплъщава Емилия Кларк. И той, двайсетинагодишен, но с много солидно образование - учил в “Итън”, след което завършва колеж в Оксфорд. Английска аристокрация!

Каква беше изненадата ми обаче, когато още в началото на интервюто се оказа, че той е по-смутен и притеснен от мен - толкова млад и неизвестен, че всеки журналистически интерес към него го караше почти да се изчервява.