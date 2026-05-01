Как за 35 години технологиите трансформираха живота ни до изживяване

Преди 35 години плащането беше малък ритуал. Отваряш портфейла. Броиш монети. Чакаш продавачът да намери ресто. Транзакцията завършва със звук: метал в метал. Или тръгваш на дълъг път със специален колан за пари в брой около кръста...

Днес плащането е докосване, поглед, вибрация на смартфона или смартчасовника. Когато плащаш с Mastercardна POS терминалите на myPOS в България и на милиони точки по света, чуваш и специалната мелодия в знак на благодарност от компанията. Дигиталното плащане е бързо, сигурно, удобно и ти дава бърз път към по-важното - твоите желания.

Дигитализацията не направи плащанията просто по-бързи. Тя промени начина, по който живеем, движим се, имаме доверие, планираме и дори мислим за парите. Малко индустрии са наблюдавали тази трансформация толкова отблизо и са я оформяли толкова последователно, колкото платежната индустрия. А Mastercard е компанията, която стои централно в този процес.

90-те години: когато "дигитално" означаваше "електронно"

В началото на 90-те "дигитални плащания" звучеше футуристично. Европа все още беше твърдо ориентирана към кеша. Картите съществуваха, но най-често за специални поводи: пътувания, по-големи покупки или спешни случаи.

И все пак зад кулисите се случваше нещо тихо революционно. Електронните платежни мрежи се разширяваха отвъд граници - дълго преди еврото да съществува физически. За първи път парите можеха да се движат със скоростта на данните.

Mastercard и други платежни мрежи не просто обработваха транзакции; те изграждаха доверие между банки, търговци и потребители в различни държави. В континент, определян от граници и валути, това имаше огромно значение.

Обещанието беше просто, но силно: парите ти могат да те следват навсякъде.

2000-те: електронната търговия учи Европа да вярва на интернет

След това дойде интернетът - и с него нови въпроси за решаване.

Въвеждането на данни от карта в уебсайт първоначално изглеждаше от друга планета. Европейците се тревожеха за измами, поверителност и дали стоката изобщо ще пристигне. Плащането се превърна в най-емоционалния момент на онлайн пазаруването.

Платежната индустрия отговори с пластове невидими иновации: криптиране, автентикация, мониторинг на измами. Целта не беше просто сигурност, а увереност.

До средата на 2000-те години настъпи тиха промяна. Онлайн плащането спря да изглежда смело и започна да изглежда нормално. Европа откри, че дигиталните плащания са не само възможни, но и предпочитани - особено когато разстоянието вече нямаше значение.

2010 те: възходът на безконтактните плащания

Ако електронната търговия научи Европа да се доверява на дигиталните плащания, безконтактните плащания направиха революция и Mastercard в Европа беше главно действащо лице. Инвестирахме в безконтактни POS терминали и прескочихме цяло десетилетие - така и не внедрехме масово машинките за магнитни ленти и това се оказа ключово днес да имаме над 95% безконтактни плащания в търговската мрежа и в България.

Изведнъж плащането стана по-бързо от мисълта. Сутрешното кафе, билетът за метрото, обядът с колеги - транзакциите следваха като мелодия ритъма на деня. Плащанията спряха да прекъсват живота и започнаха да го улесняват.

За Mastercard това десетилетие отбеляза стратегическа промяна: от картова компания към технологична компания в сферата на плащанията, киберсигурността, персонализацията и решенията за малкия бизнес.

Зад кулисите технологии като токенизацията - Mastercard Digital Enablement System (MDES), замениха статичните номера на карти със защитени дигитални заместители, правейки плащанията по-сигурни и базирани на биометрично одобрение с лице и палец.

Европа прие тази скорост не защото обича технологиите, а защото обича удобството без компромиси и знае как да го гарантира на гражданите в партньорство с технологичните лидери.

2020-те: плащания без граници

После дойде пандемията и ускори всичко.

Лимитите за безконтактно плащане се повишиха. Използването на кеш намаля по естествен път. Дори микро търговци на банички сложиха POS терминали или се възползваха от Tap On Phone технологията смартфон-терминал.

По данни на БНБ от 4 онлайн покупки с карта на глава от населението през 2020 г. сме стигнали до 21 онлайн картови покупки през 2024 г. За периода 2023-2026 г. онлайн плащанията с карта се увеличават като дял с по 3% на година и вече са 20% от всички плащания в онлайн магазини (по данни на БНБ).

В същото време очакванията се промениха. Хората вече не сравняват методи на плащане - сравняват преживявания. Защо едно плащане отнема секунда, а друго - трийсет? Защо едно работи навсякъде, а друго се проваля в чужбина?

Фокусът на Mastercard категорично се насочи към неусетните сигурни биометрични плащания, задвижвани от токенизация и интелигентни системи в реално време.

Това, което ни промени най-много, не беше технологията, а мисленето. Поглеждайки назад, най-голямата трансформация не е техническа. Тя е психологическа.

Спряхме да мислим за парите като за физически обект.

Спряхме да свързваме плащането със забавяне.

Започнахме да очакваме сигурност по подразбиране.

Започнахме да възприемаме плащанията като услуга, а не като действие.

Дигитализацията промени доверието. Тя позволи на европейците да пазаруват отвъд граници, да пътуватпо леко, да подкрепят малки бизнеси онлайн и да участват в истински дигитален единен пазар, докато институциите и регулаторите работеха за сигурност, приобщаване и устойчивост.

Платежната индустрия не просто следваше тези промени. Тя помогна да ги оркестрира.

Какво следва? AI агентите, които пазаруват вместо нас

В продължение на десетилетия дигиталната търговия разчиташе на ръчни кликове, попълване на форми и процеси с пароли и СМС-и за всяко плащане. Но навлизаме в нова ера - ера, в която интелигентни системи разсъждават, планират и действат от наше име.

Като термин agentic commerce или агент на търговия вече е добре установен.

През март 2026 г. банка Santander и Mastercard обявиха успешното реализиране на първото в Европа реално endtoend плащане, извършено от агент с изкуствен интелект в рамките на регулирана банкова среда. Това отбелязва важна стъпка в развитието на AI системи, които могат да инициират и завършват транзакции от името на клиенти.

Транзакцията е осъществена от Santander в контролирана среда чрез Mastercard Agent Pay и е обработена през активната платежна инфраструктура на банката. Решението позволява на AI агенти сигурно и прозрачно да извършват плащания в рамките на предварително зададени лимити при спазване на високи стандарти за сигурност, защита на личните данни и потребителска защита.

Крайният успех на дигиталните плащания не е във видимостта, а в липсата й. Когато плащането е без усилие, но все така сигурно, животът става по-богат.

Което, в крайна сметка, винаги е било истинското обещание на дигитализацията.