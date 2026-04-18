Пощенска банка отбелязва 35-ата си годишнина с ясна визия с увереност и с послание: бъдещето на банкирането е за хората.

-Г-жо Димитрова, броени дни преди излизането на този брой Пощенска банка отбеляза 35 години от основаването си. Как гледате на тази годишнина и какво означава тя за вас?

-Ние не просто отбелязваме 35 години история - днес празнуваме силата да се променяме, да растем и да вдъхновяваме.

От създаването си през 1991 г. като Българска Пощенска банка до днес преминахме през динамични периоди и силни години на развитие, смели решения и изключителни успехи.

Като човек, който е изминал повече от две десетилетия в банката, мога да кажа едно от сърце: силата на тази банка винаги е бил екипът! Неговата отдаденост, характер и духът, който споделяме, превръщат успехите ни в общ път, а не в отделни постижения.

Със силата на нашия бранд и силата на невероятния ни екип днес, на нашия празник, поглеждаме смело напред. С ясна визия, с увереност и с едно послание: бъдещето на банкирането е за хората.

Днес дигиталното е част от ежедневието и затова ние не сме вече просто банка. Ние сме партньор, на когото можеш да разчиташ и който те разбира

Хората днес не търсят само финансови продукти и услуги. Те искат всичко да се случва за един миг, с един клик. Удобство, бързина и лекота са новият стандарт.

-Какво означава това за клиентите?

-Накратко: смела дигитална трансформация и серия от стратегически въведения, с които им предоставяме мигновено банкиране. Ще отбележа само някои от стратегическите проекти, с които продължаваме.

Новата платформа за електронно и мобилно банкиране, която стартирахме в началото на миналата година, дава своите плодове. С нея удвоихме бизнес резултатите и тя резонно получи изключително висока оценка от клиентите - 4.9/5 в Apple &Google Store.

Сега фокусът ни е върху разширяване на дигиталните услуги в тези канали. Това включва въвеждане на дигитално онбординг решение за физически лица и компании от ново поколение, стартиране на нови инвестиционни функционалности, пускане на специализирано мобилно приложение, насочено към по-младата аудитория.

През 2025 г. изградихме собствена AI платформа, фокусирана върху оперативната ефективност, като оптимизирахме близо 100 процеса чрез роботизация и изкуствен интелект. Тази година преминаваме на следващо ниво - интегрираме AI директно в основните процеси, насочени към клиентите.

-Планирате ли промени или нововъведения по повод годишнината?

-Ще открехна вратата по повод на предстоящата промяна, която е вдъхновена от новия дигитален свят. Това е нещо, което не сме правили нито веднъж в 35-годишната си история и то ще намери своето блестящо отражение в новата ни свежа идентичност - модерна, изчистена и дигитална.

Ще бъде естествено продължение на това, което създаваме вече 35 години. Тя показва увереността на бранд, който не следва тенденциите, а ги създава. Тя е мост между стабилността зад нас и смелите идеи пред нас. Повече по темата ще научите съвсем скоро - в идните дни!

-Какви проекти за финансова грамотност и образователни формати имате от началото на годината?

-С все по-бързото навлизане на дигиталните финансови услуги в ежедневието нараства и необходимостта от информираност относно съпътстващите заплахи. Измамните практики стават все по-усъвършенствани, а разминаването между осведомеността и уязвимостта засяга широк кръг хора - от потребители, които тепърва навлизат в дигиталния свят, до такива, чиито финансови дейности са изцяло онлайн. По тази причина надградихме нашата кампания за дигиталната финансова грамотност.

“Финанси под Ctrl”. Преди няколко седмици стартирахме новия сезон с иновативната платформа CyberCity и първата по рода си phygitalescape стая Cyberroom. Във второто издание на кампанията разширяваме инициативата с още по-практически и ангажиращи формати, насочени към информираното и отговорно поведение в дигитална среда.

-Информираността остава най-надеждната защита?

-Да, определено! Финансовата грамотност и дигиталната безопасност вече са задължителна част от ежедневните решения, които вземаме. С “Финанси под Ctrl” продължаваме целенасочено да развиваме инициативата, защото вярваме, че информираността и практическите знания дават на хората увереност да управляват финансите си отговорно и да се ориентират спокойно в дигиталната среда. Вярваме, че превенцията е възможна и не е необходимо да станеш жертва на киберизмама, за да научиш кои са основните правила на отговорното дигитално поведение. Нашата роля като банка е не само да предоставяме услуги, а да бъдем надежден партньор в изграждането на тази култура.

-Наскоро получихте наградата “CEO на годината” 2026. Какво означава това признание за вас лично и за банката?

-За мен бе истинска чест да бъда удостоена с тази награда! Оценявам значимостта на този приз от 15. издание на престижните Forbes Business Awards и с удоволствие я приех.

Посвещавам тази награда на нашите акционери от силната Група Юробанк, към която принадлежим, на нашите клиенти и най-вече на екипа на банката! Без тях нямаше да я получа. Благодарение на моите колеги ние се доказахме като една от най-успешните банки в България, отличен работодател и социално отговорна компания, която въвежда иновациите у нас. Моля да ми позволите да завършим интервюто с едно пожелание.

В началото започнахме с 35-годишнината на Пощенска банка. Вие съвсем скромно не отбелязахте, че и “24 часа” има рожден ден, и то същата годишнина.