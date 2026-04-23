ФАНТАСТИКО: 35 години българска семейна история на успеха

София, улица „Оборище” 72, 1991 г. Врати отваря малка бакалия на партерния етаж на жилищен блок. Хората от квартала още помнят първите ѝ дни. Веднага прави впечатление с името си „Фантастико”, а след това и със стоките на щандовете.

Помнят я и първите служители. „Началото беше с четирима души. Ние получихме доверието да създадем нещо наистина ново, нещо, което никой не знаеше как ще продължи. Само основателят Валери Николов имаше увереността, че ще се стигне до това, което днес е „Фантастико”, спомня си Йонко Миланов, който е сред първите професионалисти в екипа на българската верига. Той започва работа в емблематичния първи магазин, а днес е счетоводител. Вече 25 години е част от компанията (прави прекъсване в търсене на друго професионално предизвикателство, но се връща в семейството на българската верига).

Йонко Миланов, счетоводител

Спомня си началото така: „Беше една малка бакалия, която претърпя малък ремонт. Обособиха се два щанда: единият за месо, другият - за млечни продукти. После имаше и трети щанд, който беше с техника и козметика. Всички служители работихме зад щанда, стараехме се да бъдем винаги усмихнати. Магазини като „Фантастико” се брояха на пръстите на едната ръка в София”.

Днес „Фантастико груп” притежава 48 модерни супермаркета в София, Пловдив, Банкя, Перник, Ботевград, Кюстендил, Елин Пелин и има планове за развитие на още ключови локации.

„Идеята беше да сме максимално близо до хората - в техния квартал, на тяхната улица, съвсем до тях. Имах ясен модел за развитие и просто запалих пикапа”, разказва в едно от интервютата си Валери Николов, основателят на „Фантастико”.

Валери Николов (1951-2025)

Идеята му да създаде верига от модерни супермаркети датира от 80-те години, когато работи като търговско аташе в Рио де Жанейро. Именно там той се вдъхновява да изгради големи търговски обекти с много каси и разнообразие от продукти, каквито по онова време не съществуват в България. „Усетих, че като създаваш търговска хранителна верига, ставаш неизменна част от живота на хората, от тяхното ежедневно решение. Дори от мислите им. Ето това ме вдъхнови. Като се върнах в България, създадох модела, а магазинът на ул. „Оборище” беше просто първата визуализация. По онова време не говорехме за бизнес план, възвръщане на инвестиции, таргети… но знаех, че има нужда от модерна верига с разбиране и отношение към местния потребител”, допълва той.

Първият магазин на ул. „Оборище” продължава да съществува и днес. „Магазинът беше само 114 кв. м, а ми се струваше огромен. Ипотекирах апартамента си, имах един син пикап, с който доставях стоката, и работех от много рано сутрин до късно вечер”, спомня си Валери Николов. През годините развива компанията, изграждайки модерни супермаркети, а на негова специална визитка до последния ден пише „бакалин” - символ на вярването му, че винаги трябва да си здраво стъпил на земята и да не забравяш началото.

Цялото семейство е ангажирано с работата в семейната фирма, включително децата - Гергана и Владимир Николови. Те не просто са свидетели на първите предприемачески опити на семейството, но и имат ангажимент да помагат - от подреждане на продуктите до продаване на касата. Двамата са възпитавани, че най-важни за успеха са дисциплината и работата в екип.

„След като завърших образованието си във Франция и Великобритания, изцяло бях ангажиран заедно с всички от семейството ни с компанията. В момента във „Фантастико" работят трето поколение членове на нашето семейство”, казва Владимир Николов, който е управител на компанията. В последните години я ръководи заедно с баща си Валери Николов, а след смъртта му в края на 2025 г. поема стратегическата роля да управлява бизнеса с помощта на всички членове на семейството.

Владимир Николов, оперативен президент

„Да се създаде успешна компания в посткомунистическа България, да се премине през редица турбулентни моменти, включително на хиперинфлация, когато се събуждахме с едни цени, до обяд те вече бяха други, а вечер съвсем различни, е не просто предизвикателство, това е тест за интелекта и уменията на екипите през годините. Чували сме какви ли не версии за собствеността, за първоначалния капитал, но истината е, че компанията започва от един квартален магазин и расте през годините изключително бавно”, прави равносметка оперативният президент на „Фантастико груп” в първото си интервю за „24 часа” след смъртта на баща си.

„Днес в България има вериги с много повече търговски обекти, но нашият подход винаги е бил за плавен растеж. Никога не сме инвестирали в бизнеса си чрез кредити, а само и единствено чрез реинвестиции на собствени средства на компанията. Никога не сме ползвали средства от европрограми и не сме участвали в обществени поръчки. Всички активи на компанията са създадени от нашия труд, от усилията на всички колеги”, подчертава Владимир Николов.

Екипът на компанията надхвърля 3700 души от България и 15 други държави.

На 1 април веригата откри първия си супермаркет в Пловдив - важна стъпка в експанзията на компанията. Реализирането на сложния стратегически проект се ръководи от Владимир Кънчев, племенник на Владимир Николов. Той също преминава през различни позиции - работил е в склад, подреждал е плодове и зеленчуци в супермаркет, продавал е сандвичи и напитки на сектор „Кафетерия” в семейните магазини, а след това преминава през различни позиции в централния офис на веригата. Днес е оперативен директор и отговаря за строителството, експанзията и новите технологии в компанията.

Владимир Кънчев, оперативен директор

„Имам огромния късмет да бъда част от семейство, в което моите близки са ми дали най-ценните житейски уроци. Хората, които са пример за мен и по отношение на бизнеса, са дядо ми, родителите ми и моят вуйчо Владимир Николов, от когото продължавам да уча и днес. За мен „Фантастико” е семейна кауза и съм щастлив, че в нашия екип има изключителни професионалисти, с които развиваме компанията. Това, което целият екип направи в Пловдив с преобразяването и едновременно с това запазването на духа на Палата №10 на Международния панаир, е наистина впечатляващо. Благодарим за топлото посрещане в града и вярвам, че ще оправдаем високите очаквания на клиентите ни в Пловдив”, казва Владимир Кънчев.

Супермаркетът в Пловдив е 48-ият за компанията. В търговските обекти на веригата се предлага огромен асортимент от общо около 40 000 продукта от 1000 доставчика, от 6 континента и 61 държави. Над 500 са българските производители, с които компанията работи, включително малки семейни фирми.

Стремежът на веригата е да предлага фантастично клиентско преживяване чрез пекарните „Хляб за живот” с ръчен занаятчийски хляб, богати кулинарни щандове с готови ястия, суши щандове, огромни зони за био- и специализирани храни.

В търговските обекти на веригата има и редица допълнителни услуги – книжарници, аптеки, зоомагазини, химическо чистено, застрахователни брокери, каси за заплащане на битови сметки, автоматични пощенски станции, зарядни станции за електромобили и много други.

Само за миналата година приносът на компанията към държавния бюджет от данъци и осигуровки е близо 53 млн. евро.

Веригата изгражда търговските си обекти, оборудвайки ги със системи за управление на сградите, които гарантират устойчиво управление на ресурсите от енергия и вода, изграждат се соларни системи за производство на собствена зелена енергия, използват се хладилни системи с щадящ природата хладилен агент, всички отпадъци от леки метали, хартия и полиетилен се събират разделно и се рециклират.

„Увеличаването на броя търговски обекти за нас не е на всяка цена. Стремим се да откриваме локации, които ще добавят стойност към мястото, където „Фантастико” присъства. Инвестираме в облагородяване на околните пространства и в търговски обекти, с които истински се гордеем. Ще продължим да следваме тези принципи в нашата програма за експанзия както в София, така и в други градове на страната”, посочва Владимир Николов.

Успоредно с търговската дейност компанията развива и няколко бранда, създадени от Валери Николов, който беше популярен с това, че обича да превръща хобитата си в бизнес. Създава веригата от модерни боулинг зали Mega Xtreme Bowling, като самият той е запален боулинг състезател и носител на редица отличия в този спорт. И днес в залите от веригата се провеждат международни състезания, както и всички турнири на Българската боулинг федерация.

Основателят на „Фантастико” беше запален фен и на рок музиката. Имаше собствена група Affect и създаде клуб Joy Station в кв. „Студентски град” - зала с най-висок клас оборудване за озвучаване и мултимедия.

Част от портфолиото на компанията са още Sky City Mall и My Choice Catering.

През цялата си 35-годишна история „Фантастико груп” подкрепя различни социални каузи, като значим приоритет имат проектите в образованието и културата. Чрез програмата си „Фантастико до теб” през последните няколко години разширява значително дарителските си инициативи. През 2018-2025 г. общият принос на компанията, клиентите и служителите за различни каузи е над 4,1 млн. евро. Подкрепени са 55 организации и са достигнати 77 454 души.

Компанията подпомага значими каузи чрез дарителски инициативи, доброволческа дейност, както и финансова подкрепа в полза на граждански организации, социални предприятия, образователни и здравни институции, спортни инициативи и други.