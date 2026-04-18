- Изпълнителен директор сте на “Домейн Бойар” вече 18 години, г-н Харамлийски. Кои моменти за това време смятате, че са ключови за компанията?

- Може би много съществен момент е моето идване в компанията, защото това промени цялостната концепция на бизнеса на “Домейн Бойар”. От експортно ориентирана, конкурираща се с вина от целия свят, “Домейн Бойар” се превърна в компания, която е ориентирана към производство на вина с високо качество и продава на пазари с висока рентабилност.

Цялото портфолио беше напълно променено и бяха създадени нови продукти,

повечето от които (например QUANTUM) и днес са най-продаваните вина на българския пазар. Усетихме и липсата на качествени бели български вина и завзехме тази ниша. По този начин се превърнахме в единствената в онези години компания, която продава качествени бели вина на достъпна цена. Именно това ни даде голям тласък в развитието.

Следващият ключов момент бе взетото през 2012 г. решение да внасяме и продаваме чужди вина на българския пазар. Тогава вносните вина едва навлизаха на местния пазар, но във времето делът им значително нарасна. Днес България е нетен вносител на вина (т.е. внася повече, отколкото изнася).

Определящ е и периодът между 2015 и 2022 г., в който “Домейн Бойар” 5 поредни години е избиран за супербранд на българското вино според официални проучвания сред българските потребители.

Между 2021 и 2024 г. един от най-престижните международни конкурси - Mundus Vini, избира “Домейн Бойар” за производител номер 1 от България. Няма друга българска изба с такова признание.

През последните 15 години “Домейн Бойар” ежегодно носи около 30% от медалите за България от всички престижни международни конкурси. Успеваемостта на нашите вина е над 80%, което означава, че от 10 участващи вина 8 са отличени с медали.

-Накъде ще се разширява бизнесът на “Домейн Бойар”, имате ли амбицията да излезете извън България?

-И в миналото, и днес “Домейн Бойар” е водещ износител

на български вина.

Ние изнасяме вината си на 25 пазара на 4 континента - Европа, Северна Америка, Азия и Африка. За съжаление, износът на български вина непрекъснато намалява, а България вече не е конкурентоспособна в производството и износа на вино. Никой не търси български вина.

Преди 10 години имахме сериозна амбиция да разширим производството си и да купим изби извън България. Но за тези години виненият бизнес много се промени, а ние тръгнахме по друг път. Днес внасяме наливни вина от цял свят (включително и от водещите страни в Европа) и бутилираме в България. Няма нужда да инвестираме в други производствени мощности в Европа, защото притежаваме достатъчно добра производствена база и голям капацитет.

Сега предлагаме на нашите клиенти в България и в Европа, дори в Русия вина от целия свят - Нова Зеландия, Австралия, Южна Африка, Чили, Франция, Италия и други. Бавно, но сигурно се превръщаме в мост между Изтока и Запада - вина от Новия свят бутилираме и продаваме в Европа, а вина от Европа бутилираме и продаваме в Русия и Азия.

- Белите вина са по-голяма част от продажбите ви, а червените имат спад. Здравословно ли живее българинът, или просто вкусът му се променя?

- Да, такива са тенденциите не само в България, но и навсякъде по света. Всички предпочитат да пият бели вина. За щастие, “Домейн Бойар” днес произвежда и бутилира най-продаваните бели вина в България - Quantum и Nelson Cliffs. Потребителите намират белите вина за по-леки и по-свежи - не натоварват стомаха и поради това ги смятат за по-здравословни. Според мен червените вина имат повече полезно съдържание. Аз продължавам да смятам, че качеството и магията са в червените вина.

Иначе тенденцията към здравословен начин на живот създаде огромни главоболия за винената и алкохолната индустрия в България, Европа и света. Консумацията на алкохол, вино и дори бира намалява всяка година. Във Франция и Испания вече се изкореняват лозя, голяма част от избите във Франция са на ръба на оцеляването.

- В България има близо 400 изби, как тази конкуренция се отразява на пазара?

- Конкуренцията винаги е полезна, защото те кара да мислиш, да разработваш и предлагаш нови продукти. Да си креативен! “Домейн Бойар” изгради доста успешен бизнес модел, който ни прави устойчиви на ожесточена конкуренция.

Но проблемът всъщност не идва от българските изби (малки и големи). Проблемът е в това, че българското винарство е неконкурентоспособно поради ниската производителност и високите разходи. Голямата заплаха е от широкото навлизане на чужди вина, голяма част от които са по-евтини от родните. Ние вече губим позиции в собствената си страна. И по-лошото е, че никой не се трогва и ние не правим нищо, за да се спасим - нито държавата, нито браншовите организации, нито производителите.

- Стана ли виното новата мода за инвестиране?

- Беше мода през последните 10 години, но според мен вече отминава. Днес хората имат лесен достъп до пари, но тяхната стойност е малка, защото централните банки на САЩ и Европа непрекъснато печатат нови банкноти. Затова е по-добре да ги инвестираш в нещо по-стойностно, например в земя, в случая - изби и лозя (инвестиция в земя). Също така ЕС дава пари за подобни инвестиции. Но никой няма идея къде и как ще продава виното.

Тези инвестиции са “дълги” пари със срок на възвръщаемост от 30 до 50 години или повече.

- Износът на българско вино се свива, къде се счупи пазарът?

- Както казах, България е неконкурентоспособна във винената индустрия, както е и в много други - ниска производителност, много ръчен труд, липса на работна ръка, високи разходи. Днес българските вина са по-скъпи от вината на Италия и Франция. Към това да добавим и недобрият имидж на страната.

Във винарството е много важен произходът,

откъде идва виното. А България има лош имидж в Европа - най-бедната, най-корумпираната, олигарси, измамници и т.н. Всеки ден България излъчва предимно негативни новини. В Нидерландия например потребителите вярват, че купувайки си бутилка българско вино, част от парите отиват за корупция на някой политик или държавен служител. В хотелите по родното Черноморие, които предлагат all-inclusive, масово се продават вина с отвратително качество. Как после този турист, когато се върне в родната Германия или Великобритания, да си купи българско вино - никога!

Няма как да изнасяме българско вино и съвсем логично българският износ удари рекордно дъно и сега България от производител се превърна в нетен вносител.

- Климатът удря лозята, има ли риск да изчезнат традиционни за България сортове и да пием изкуствено селектирани вина?

- Да, климатичните промени са голям проблем за земеделците и в частност за гроздо- и винопроизводителите.

Но българските сортове не са застрашени, някои дори са по-устойчиви.

Но пък никой не търси вино от тези сортове. Ще си останат легендите за Мавруд, Димят, Тамянка, които обаче никой не купува в чужбина, а и в България.

- Смятате ли, че държавната помощ за сектора е достатъчна?

- Не е достатъчна, разбира се. Държавата няма никаква политика за винения бранш. Каквото се дава, се дава на парче, да замажем очите на винарите. Някой ще каже колко много пари се дават от европейски средства. Да уточня, че такива пари се дават за инвестиции в сгради, производствени машини, лозя, но не и за механизация на земеделските стопанства - трактори, комбайни, дронове (за винарския бранш). Големият проблем е в оперативните разходи и ниската производителност. Производителите на грозде не могат да оцелеят, а това влияе негативно на производителите на вино.

Държавата не прави нищо. Но по-лошо е, че и браншът, самите производители не правят нищо. Всички чакаме да стане чудо и някой да ни спаси.

