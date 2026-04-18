"Силата на доброто" е напомняне, че бизнесът, освен да печели, трябва и да допринася за обществото, убедена е Силвия Александрова, маркетинг директор в "Изи Кредит"

За много млади хора днес доброто е свързано с конкретни действия, а не с думи. То е част от начина, по който вземат решения - включително избора на среда, в която учат и работят. Това се вижда в малките на пръв поглед решения - в желанието да участват, да помагат и да бъдат в общности, които постигат реална промяна.

Например за т.нар. поколение Z (Gen Z, родено между 1997 и 2012 г.) е важно да вижда смисъл и резултат от това, което прави. Неговите представители търсят общност и споделени ценности и все по-често избират работна среда, в която могат да бъдат активни участници, като очакват прозрачност и личен ангажимент от работодателя.

Именно като отговор на тази промяна в нагласите се развива платформата “Силата на доброто” на “Изи Кредит”. В годината, в която една от водещите финансови небанкови институции отбелязва своите 21 години - символ на зрялост и нова енергия - инициативата показва как една идея може да се превърне в устойчива практика. Тя не започва като централизирана кампания, а като действия на самите служители - хора от различни градове, които идентифицират конкретни нужди, предлагат каузи и участват в тяхната реализация. Част от инициативите са насочени към подкрепа за хора и общности в затруднение, други - към екологични дейности с дългосрочен ефект.

България: където доброто пусна корени

В България “Силата на доброто” започва от спонтанното желание на работещите в “Изи Кредит” да помагат на хората около себе си - в офиса, в квартала, в малкия град, в местната общност.

Силвия Александрова, директор на дивизия “Маркетинг” в компанията, споделя, че за нея това е едно от онези редки и вълнуващи усещания да виждаш как една идея надраства мястото и контекста, в който е родена. Според нея бизнесът отдавна има нова, много по-отговорна роля в модерното общество.

“За мен “Силата на доброто” е напомняне, че бизнесът, освен да печели, трябва и да допринася за обществото. През последните години видях как тази идея започна буквално да оживява в екипите ни. Хората започнаха да гледат на работата си не просто като на професия или набор от задължения, а като на реален шанс да оставят трайна следа след себе си”, казва Силвия Александрова.

Един от най-вдъхновяващите примери за тази промяна у нас е инициативата “Аз засадих дърво, а ти какво добро направи днес?”. Това, което в началото изглежда като символичен жест, днес вече е мащабна традиция с хиляди засадени фиданки и стотици доброволци от десетки български градове. “Когато покажеш на хората, че могат да направят малка стъпка към по-добро, те често се вдъхновяват и правят много повече от очакваното”, допълва Силвия Александрова.

Балканският код: една идея, три държави, много сърца

Успешният модел бързо доказва, че доброто говори един и същ език на Балканите. “Силата на доброто” постепенно преминава границите на България и намира приемственост в Румъния и Северна Македония. Там инициативата има различни форми, като каузите се идентифицират и реализират от екипите на място спрямо нуждите на техните общности.

Комбинацията между обща ценностна рамка и локална свобода прави модела изключително устойчив. Всяка държава добавя свои теми и приоритети, но подходът остава последователен - инициативата идва от хората, а компанията създава подходящите условия за реализация.

Така “Силата на доброто” изгражда устойчивост чрез повторяемост, натрупване и превръщане на добротворчеството в част от вътрешната култура.

Северна Македония: “От сърце за сърце”

В Северна Македония екипът на M Cash припознава каузата в контекста на своята 10-годишнина. Там инициативата носи името “От сърце за сърце” и само за една година успява да мобилизира над 200 служители, които реализират около 20 значими хуманитарни дейности в цялата страна.

Мими Стефановска, бранд мениджър на компанията в Македония, разказва, че в началото най-голямото предизвикателство е било да се намери време в напрегнатото ежедневие. Но желанието за солидарност се е оказало много по-силно от умората.

“Вярвам, че на Балканите споделяме общ код - онази вродена, почти инстинктивна готовност да си помагаме в трудни времена. Солидарността е валута, която понякога е по-ценна от златото”, казва Мими.

Емблематичен и силно емоционален момент за македонския екип е обединението на всички служители в подкрепа на техен колега, изпаднал в изключително тежка житейска ситуация. Този акт доказва, че екипът е надраснал професионалните си отношения и се е превърнал в истинско семейство, което дарява надежда там, където тя е най-необходима.

Румъния: “Шампионите на доброто”

В Румъния iCredit локализира платформата под името Campionii Binelui (“Шампионите на доброто”), като се фокусира върху изграждането на дълбока емоционална връзка и доверие в общността. В периоди на икономическа несигурност и инфлация хората търсят нещо повече от финансова услуга - те търсят стабилност и емпатия.

Маркетинг мениджърът Мугурел Ганчу подчертава, че в Румъния инициативата е станала неделима част от организационното поведение. “Подкрепата не се възприема единствено като финансова помощ - тя е въпрос на емпатия, присъствие и споделена отговорност. Платформи като нашата резонират, защото признават, че компаниите са част от социалната тъкан, а не отделени от нея”, казва той.

Най-забележителното в Румъния е как служителите от различните клонове са поели пълна “собственост” върху кампанията. Мугурел разказва, че местни екипи често излизат извън рамките на официално одобрените проекти, за да мобилизират допълнителни ресурси и да помогнат на семейства в нужда, които сами са идентифицирали по време на работата си на терен. Това показва, че доброто се е превърнало в практика, която се развива и надгражда ежедневно.

Към бъдещето с усмивка

“Силата на доброто” не е проект с начална и крайна дата, а жива, развиваща се платформа с потенциал да се утвърди като стандарт за корпоративна отговорност в целия Балкански регион. Защото, както обобщава Силвия Александрова: “Когато доброто се превърне в споделена ценност, то започва да се умножава по естествен път”. И може би точно това е най-важният урок за 21-годишнината на компанията - че най-ценният актив не е записан в сухите финансови отчети, а в усмивките на хората, на които сме подали ръка в точния момент.

Защото доброто говори един и същ език.