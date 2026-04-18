В навечерието на 35-годишнината на Софийска стокова борса си даваме сметка, че през изминалите години сме преминали през безброй политически и икономически промени и че историята на борсовата търговия всъщност отразява историята на България в прехода ѝ към пазарна икономика.

Борсата е институция, която осигурява равни права на всички участници, като гарантира справедлива и изгодна търговия, със специфичната роля да открива ценовите тенденции, да намира равновесната точка на взаимния интерес и да бъде вярно отражение на икономиката. Благодарение на обективността и пълнотата на нейната информация тя е изключително полезен инструмент за всички, които се занимават с бизнес.

Като първа в съвременната ни история и водеща и досега, Софийска стокова борса е учредена на 11 април 1991 г. на основание чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите като неправителствена организация с идеална цел, която не образува и не разпределя печалба от своята дейност. Тя е създадена от 13 институции, банки, фирми и браншови съюзи, обединили усилията си за изграждане на съвременна пазарна инфраструктура в България. Независимо от липсата на закон за борсите в страната по това време, тя се регистрира подобно на останалите световни борси като сертифицирана членска организация с равнопоставеност между членовете. Борсата е отворена организация, която привлича и приветства в лоното си различни пазарни субекти - производители, търговци, вносители, държавни и частни дружества, които да търгуват както от свое име, така и да представляват интересите на външни клиенти.

Официалното откриване на Софийска стокова борса е на 25 юни 1991 г. в 13 ч в зала 13 на НДК в присъствието на 13-те учредители и техните 13 брокери. За броени месеци членската маса набъбва до над 50 членове, активни икономически субекти от цялата страна.

Първата сесия е на 2 юли 1991 г.,

където се осъществява и първата у нас борсова сделка. Времената са трудни, но още от първата година от създаването си ССБ се превръща в притегателен център, където се търгуват всевъзможни видове стоки. За кратко време тя става обект на огромен интерес от всеки, който търси ценова информация за конкретна стока, най-често държавата и правителствените организации.

През годините специалистите от ССБ събират голям набор от материали за законовото регламентиране и контрола на борсовата търговия в съседните държави и по света и активно подпомагат държавата при създаването на Закон за стоковите борси и тържищата, който се приема на 17 октомври 1996 г. и е публикуван на 1 ноември 1996 г. Там за първи път в новата икономическа история на страната е формулирано понятието “стокова борса” в качеството ѝ на необходима институция за развитие на модерен пазар. Независимо че борсата се учредява като акционерно дружество с внесен капитал от 2 милиона лева (неденоминирани), членският характер гарантира пълното равенство на всички участници в борсовата търговия. Силна роля за стабилността на институцията като равнопоставен, концентриран и бързоликвиден пазар играят изискванията за минимален брой членове - 50.

През януари 1998 г. Управителният съвет на ССБ взема решение за създаването на акционерно дружество “Софийска стокова борса” АД с капитал от 270 милиона лева, разпределен в 2700 поименни акции. В него се вливат всички действащи към момента борси от Асоциацията на стоковите борси в България, които после стават регионални центрове към борсата. Обединяването на борсите в единна борса с национално значение дава възможност да се консолидира и концентрира търговията, като от 1997 г. ССБ има над 90% пазарен дял в борсовата търговия в страната.

Още от 1991 г. ССБ осъществява първите си контакти със стоковите борси от Източна Европа и света. ССБ поддържа контакти и с две от най-големите стокови борси в света - Chicago Board of Trade (CBOT) и Chicago Mercantile Exchange (CME), кани изтъкнати американски специалисти за лектори и съвместно провежда българо-американски семинари.

През 2005 г. ССБ е приета за асоцииран член на Асоциацията на фючърсните пазари (AFM). Членството в тази международна организация допринася значително за натрупването на опит и развитието на връзки от взаимен интерес с борси от целия свят. През 2008 г. ССБ става редовен пълноправен член на организацията и участва активно в годишните срещи и форуми, разглеждащи проблематиката на борсите от 5 континента.

За изминалите 35 години в ССБ са преминали обучение за стокови брокери над 4000 души. Информационната система на борсата също е изиграла изключително полезна роля през този дълъг период на съществуване. За улесняване дейността на множество държавни и частни организации, както и за ясното и точно информиране на всички пазарни субекти, са издадени хиляди справки за ценовото движение на стоки и стокови групи за вътрешния пазар и за световните борсови пазари, като по този начин ССБ е осъществила функцията си на регулатор на пазара.

Търговията се осъществява чрез борсови посредници - брокери, които представляват интересите на купувачите и продавачите на стоки. Борсовата търговия е с физически налични стоки и е разпределена в три кръга - зърно, хранителни стоки и индустриални стоки. Сделките са с незабавен период на изпълнение (spot) или отложено във времето изпълнение (forward). Сключването на сделките се осъществява по време на борсови сесии присъствено в борсовата зала на ССБ или дистанционно чрез електронна система за търговия.

Електронната система за търговия на Софийска стокова борса представлява модерна платформа, която дигитализира процеса на сключване на сделки и осигурява по-висока прозрачност. Тя позволява на брокерите да търгуват в реално време без необходимост от физическо присъствие в борсовата зала. Чрез автоматизацията на процесите се намалява вероятността от грешки и се ускорява изпълнението на поръчките. Платформата предоставя бърз достъп до актуални пазарни данни и анализи, което подпомага вземането на по-информирани решения. В резултат брокерите повишават ефективността си и могат да обслужват повече клиенти с по-висока точност и скорост.

Към борсата е създаден Борсов арбитраж, който разглежда споровете по сключени сделки, както и извънборсови търговски спорове. Борсовият арбитраж при ССБ е включен в официалния списък на арбитражните съдилища на Министерството на правосъдието.

Към момента акционерите на ССБ са 34, капиталът на дружеството е 1,38 млн. евро. Членската маса е от 55 борсови членове и над 100 активни брокери, които представляват интересите на повече от 1600 крайни клиенти. Стокооборотът за последните 5 години надвишава 1,5 млрд. евро. Всички сделки са финансово обезпечени чрез клиринговата система на борсата, която работи с гаранционни депозити. (Виж графиката.)

ССБ извършва дейността си под контрола на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, която следи за спазването на Закона за стоковите борси и тържищата и Правилника за работа на ССБ. Всичко това дава сигурност на контрагентите на борсата за гарантирана прозрачност и равнопоставеност в търговията.

От основаването си преди 35 години ССБ следва ясно определени цели: да насърчава свободната търговия в региона, да модернизира механизмите за сключване на сделки и по този начин да развива пазарните отношения на своите членове и техните крайни клиенти. Благодарение на тези цели ССБ е абсолютен лидер в борсовата търговия със стоки в България.