Когато името е гаранция, а не надпис върху опаковката

Има марки, които просто присъстват на пазара. И такива, които влизат в дома - стават част от ежедневието, от детските спомени, от вкуса на родното. "Димитър Маджаров" е от втория вид. Марка, позната на българските семейства. По рецепта без компромис с автентичния вкус и качеството.

Историята започва през 1991 г., когато Димитър и Юлия Маджарови основават семейна фирма в Пловдив с ясна идея: да предлагат храна, на която сами биха се доверили без колебание. 35 години по-късно компанията има над 160 продукта, 2 предприятия, износ на 4 континента и 20 награди за качество.

Рецептата: без компромис

"Произвеждаме храна за нас, за децата ни, за техните деца и за всички българи. За нас качеството е принцип, а не компромис", казва Димитър Маджаров.

Зад тези думи стои ежедневна практика. Луканката например се суши в зависимост от калибъра до 60 дни. Сиренето и кашкавалът зреят до 60 дни вместо стандартните 45. Суровината за млечните продукти е само свежо българско мляко от ферми първа категория. Без консерванти, изкуствени протеини, сухо или кондензирано мляко. Компанията работи по рецептури от 90-те години на миналия век - утвърдени и непроменени с времето.

"За хубави млечни продукти се изисква отлична суровина, оригинални български закваски и класическа технология", допълва Юлия Маджарова.

Резултатът са продукти, превърнали се в еталон: луканка "Маджаров", филе "Елена", slice деликатеси, краве сирене и кисело мляко по ЗНП, кашкавал "Витоша" по БДС. Компанията е сред първите в България с два европейски сертификата: Защитено наименование за произход - за бяло саламурено сирене и кисело мляко, и Храна с традиционно-специфичен характер - за филе "Елена", луканка "Панагюрска", роле "Трапезица" и кайсерован врат "Тракия".

Традиция и иновация

Верността към традицията не означава застой. "Димитър Маджаров" смело въвежда нови продуктови линии: Lacto Free за хора с непоносимост към лактоза и Protein Plus за активно спортуващите например. През 2024 г. е открита нова линия за прясно мляко с капацитет 5000 литра на час. През 2025 г. компанията влага над 1 млн. евро в пречиствателна станция, която щади околната среда, и в нова машина за нарязани деликатеси за по-голямо присъствие у нас и в чужбина.

Двете предприятия - млекопреработвателното в Стамболийски с дневен капацитет до 80 тона мляко, и месния комбинат в Пловдив с капацитет 10 тона готов продукт дневно - работят по 6 международни и национални стандарта, включително International Food Standard.

Семейството зад марката

В двете производства работят 280 души, доста от тях - от самото начало. Всеки нов служител се обучава около година, за да овладее занаята.

Днес второто поколение Маджарови чертае бъдещето на бизнеса, съхранявайки фамилната философия.

"Искаме децата и внуците да наследят фирмата и да продължат да я развиват. Вярваме, че ще бъдат толкова безкомпромисни към качеството, колкото сме ние сега", споделя основателят.

Слоганът "От нашето семейство за вашето семейство" не е просто маркетингова фраза. Той описва как компанията произвежда храна - съвестно и с вяра в стойността на това, което прави всеки ден.

35 години по-късно тази почтеност към потребителя остава най-ценната съставка в основата на всичко.