Щастието за президента Илияна Йотова: 4 пъти “бабо” в едно изречение на внука ми, “беше права” от съпруга ми, критиките на майка ми

За 35-ия рожден ден на “24 часа” си пожелаваме щастието да е първа новина за българина. Успели, известни и интересни българи ще разкриват своята рецепта за щастие. “35 неща, които ме правят щастлив/а” е рубриката, която си подаряваме, за да може всички заедно да се замисляме все по-често кое усмихва лицето и душата ни. И в забързаното ни всекидневие да има повече поводи да спрем, да се огледаме, да видим, да усетим, да се насладим на щастието. Такова, каквото е то за всеки от нас.

Първият участник в рубриката за щастие, с която ще подаряваме усмивки на българите, е ПРЕЗИДЕНТЪТ НА БЪЛГАРИЯ ИЛИЯНА ЙОТОВА.

35 НЕЩА, КОИТО МЕ ПРАВЯТ ЩАСТЛИВА:

1.

Когато в едно изречение внукът ми каже четири пъти “бабо”

2.

Да намирам удоволствие и в най-малките неща

3.

Да усещам вкуса на всеки миг и да мисля позитивно

4.

Всички в семейството ми да са здрави

5.

Когато съм убедена, че мога да вярвам на себе си и на качествата си

6.

Когато съпругът ми каже: “Беше права за…”

7.

Критиките на майка ми, за нея съм все още малкото момиче, което трябва да възпитава

8.

Да давам, без да смятам

9.

Да зная, че не съм сама

10.

Когато непознат се обърне към мен с “Илияна”

11.

Няколко часа в старата българска столица Преслав

12.

Контактът очи в очи, а не през мобилното устройство

13.

Хубава книга – на хартия

14.

Песен на Жо Дасен

15.

Когато прощавам

16.

Успехите на хора от екипа ми

17.

Срещите с хората на България – от най-малкото село до големия град

18.

Силният дух на хора, претърпели тежки удари от живота

19.

Постиженията на българи, които ни славят по света

20.

Когато чуя, че България е единствената страна, която пази името си от създаването си до днес и е родина на славянската цивилизация

21.

Любовта към Родината в очите на българите в чужбина

22.

Енергията и амбицията на българите да съграждат

23.

Обединението на повече съмишленици около обща цел

24.

Неуниформеното мислене

25.

Аргументирани спорове с умни и информирани хора

26.

Свободните духом и смели хора

27.

Когато вдъхновя повече хора да припознаят моите идеи като свои

28.

Да успея да предавам от опита и знанията си

29.

Приятната умора от упорития труд, за да осъществя своя идея

30.

Добрата новина – в България и в света

31.

Когато думите съвпадат с делата

32.

Работата ми (не е клише)

33.

Да уча нови неща, да откривам непознати за мен области

34.

Моментите на тишина, когато съм сама с мислите си

35.

Смелите мечти