Българският футбол след 35 г. пак трансферира Къти Цакев

Как от четвърти в света се превърнахме трайно в четвърти в групата

Знаете ли каква е една от спортните дописки в нулевия брой на "24 часа"? Става въпрос за трансфер на Къти Цакев от "Берое" в "Рома" за 3 милиона долара. С него се занимава представителя на "Родопа" в Италия Камен Стоманяров. Всичко, разбира се, е измислица. Но името не е случайно. Къти Цакев е синоним на филанкишията или някой си никакъв човек. И просто показва кръговрата, през който футболът ни мина през последните 35 години. От хит до някой си. И продължава да търси идентичността си, напълно загубена през последните десетилетия.

Дебют на първа - обвинения в договорени мачове

Симптоматичен за българския футбол е дебютът на спортна дописка на първа страница на "24 часа". Датата е 7 май 1991 г., а заглавието е "Футболисти на "Славия" са обработени да губят мачове". Това са думите на тогавашния президент на клуба Божидар Григоров по повод на ревизионен акт за 200 000 лева. Той пък обвинява Иван Вуцов и неговия кумец, син на председателя на спортния клуб Грую Юруков, че натискали играчи.

35 години по-късно, въпреки огромните скандали, у нас няма нито един осъден за черно тото или манипулиране на резултата от мачове. Дори след най-големия скандал в историята, когато "Янтра" бе изваден от елита, след като Стефан Бачев бе хванат с чанта пари в Стара Загора, завърши благополучно за всички. Дори за набедения за организатор на схемата Дарин Цокев. Михаил Мадански, който също пострада от наказание, в един момент дори стана национален селекционер.

Стигна се до най-срамния епизод, когато ФИФА анулира контролата на България с Естония в Турция, завършила 2:2 с четири дузпи. Тогава се оказа, че съдиите, от аматьорски дивизии на Унгария, били подчинени на тотомафията или по-точно на Дан Тан Сет Енг.

Никой не обърна внимание и на разкритията световния лидер на мрежата за черно тото Уилсон Радж Перумал, който в книгата си разкри, че българин е в основата на схемата му. Между другото той е в затвора в Унгария за трафик на мигранти, ако някоя правоохранителна организация се интересува.

Раждането на Пеневата чета

21 август 1991 г. се смята за неофициален рожден ден на най-великия отбор в историята на българския футбол - Пеневата чета. Тогава в Стара Загора националите приемат Турция и завършват 0:0. Димитър Пенев ги води за втори път, но сега самостоятелно. Той има един двубой в дует с Георги Василев-Гочето през 1989 г., когато губим от Румъния с 0:1 в Букурещ в световна квалификация.

Месец по-късно след двубоя с турците в София приемаме Италия отново в приятелски мач. И побеждаваме с 2:1. Головете са за Емил Костадинов и Христо Стоичков от дузпа. Но съставът вече звучи доста познато - Борислав Михайлов, Николай Илиев (68-Запрян Раков), Петър Хубчев, Трифон Иванов, Илиян Киряков, Златко Янков, Емил Костадинов (82-Йордан Лечков), Христо Стоичков, Любослав Пенев, Наско Сираков (63-Георги Георгиев), Красимир Балъков.

По-малко от три години по-късно точно тези момчета ще изкарат България на улицата, за да се радва. Първо ще елиминират Франция на "Парк де Пренс", за да се класиарат на световното. След това в САЩ ще покорят Аржентина, Мексико, Германия, за да преклонят глава пред френския рефер Жоел Киню, който ни елиминира еднолично в 1/2-финала срещу Италия. За да накарат сънародниците си да забравят за кризата и за битката за насъщния.

Всичко ще приключи след европейското в Англия и прословутата реплика на Любо Пенев за супата. Димитър Пенев е уволнен и това слага началото на края на четата му, пък и на възхода на българския футбол. Участваме по инерция на още едно световно, завършило катастрофално след загуба с 1:6 от Испания. И от този момент последва тоталното зануляване. Днес се радваме на трофеи с победи над Индонезия и Соломонови острови. ФИФА и УЕФА разшириха световни и европейски, но България не може да ги и помирише.

Откраднатата "Златна топка"

Всички знаят, че Христо Стоичков е единственият българин, който е печелил най-ценния индивидуален приз във футбола. Но малцина си спомнят, че една кротка завера на "Франс Футбол" му отне още един приз. През 1992 г. Камата е на върха. "Барселона" печели всичко, включително и първата си КЕШ. Срещу това Марко ван Бастен може да противопостави само 4 гола в един мач срещу скромния по това време ИФК "Гьотеборг". Но в крайна сметка 9 от 29 участващи в анкетата журналисти "забравят", че Стоичков въобще е играл през годината. Тези, които правят същото с Ван Бастен са само четирима. И така той печели с 98 точки срещу само 80 за българина.

Когато най-накрая Стоичков триумфира през 1994 г., той го прави по невероятен начин. Камата е с 210 точки, а Роберто Баджо е само със 136 точки на второто място. Освен Стоичков точки в анкетата получават Йордан Лечков и Красимир Балъков. И това е единственият случай, в който трима българи са сред номинираните.

Остриганият фен на Стоичков

Денят понякога не се познава от сутринта. Особено на световно първенство по футбол. В САЩ паднахме с 0:3 от Нигерия в първия двубой. А Стоичков бе обещал да се остриже нула номер, ако паднем. Разбира се, не го направи.

Една доста отявлена група левскари в редакцията - Бойко Брайков, Христофор Караджов, Пламен Тодоров, Петър Бойчев и Живко Гинчев, веднага реагираха и решиха да вземат на подбив Камата. По неясни и до днес причини към нея се включи и Момчил Инджов от международния отдел, който е запален фен на ЦСКА и "Барселона" и става и ляга с името на Камата.

В крайна сметка може би снимката с остриганите глави в редакцията е амбицирала националите, които постигнаха историческото си четвърто място.

Двете интервюта на Марадона

Случайностите са голям шанс в журналистиката. Точно преди мача с Аржентина на световното в САЩ се случи точно това. Пратеникът на "24 часа" Георги Атанасов се обади да се оправяме от България с нашите, а той пътува, защото са му обещали интервю с Марадона. И го направи. Излезе точно в деня, в който бе обявена и положителната проба за допинг на великия аржентинец.

18 години по-късно групата на треньора по лека атлетика на Христо Стоянов-Професора тръгва на лагер в Дубай, и то точно в клуба, където Марадона е треньор. В нея е и Илия Илиев, който се опитва да се върне в спорта. И той получава задачата да направи интервю с Диего. Въпреки охраните атлетът успява. Разбира се, след магичните думи, че е от България. Родината на Стоичков.

Георги Атанасов донесе още едно скъпоценно интервю за вестника. "24 часа" бе единствената медия, която излезе с думите на Стоичков след спечелването на "Златната топка" в един ден с "Франс Футбол", организатора на анкетата.

Началото на провинциалната доминация в първенството

1991 г. е годината, в която стартира провинциалната доминация във футбола. До този момент столичните грандове "Левски" и ЦСКА трупат купа след купа. Първият пробив прави "Етър" на Георги Василев-Гочето с първата си и единствена титла в историята, благодарение на имена като Красимир Балъков, Илиян Киряков, Бончо Генчев, Цанко Цветанов и много други. И за следващите 35 години провинциалните отбори ще прибират 20 титли (14 поредни на "Лудогорец", 4 на "Литекс" и по една за "Етър" и "Локо" (Пд). Срещу това столичани имат само 15 ("Левски" - 9, ЦСКА - 5 и "Славия" - 1).

Само за сравнение - преди 9 септември 1944 г. съотношението е 11:6 в полза на столицата, като шест от тези на София са за "Славия". А след това за всичките години провинцията взема само три титли - пловдивските "Спартак" и "Ботев" през 1963 и 1967 г. и старозагорския "Берое" през 1986 г. "Берое" триумфира единствено заради решението на ЦК на БКП да разформирова "Левски" и ЦСКА, а през следващия сезон всички се обединяват срещу пловдивския "Ботев", фаворизиран от тогавашния шеф на футбола Иван Шпатов.

Може би единствената причина за доминацията на провинциалните отбори е фактът, че повечето са проекти на "зелено", там където няма ветерани, фенове и всякакви други "фактори", които да пречат на собствениците да си направят силен отбор. Е, след 35 години доминацията приключва.

БФС - от битки за власт до рекорди

Началото бе бурно, за да завърши с два рекорда по управление на футболната централа. Периодът започва със Славчо Тепавичаров и почти всяка година се сменя председателя на БФС - след това Димитър Ларгов, Валентин Михов, Христо Данов. За да изгрее Иван Славков-Батето. Зетят на Тодор Живков успя да се справи в един от най-тежките периоди в родния футбол. Подпомаган от дясната си ръка Иван Вуцов, успя да усмири групировките, които бяха завзели отборите. ВИС-2 бе в "Левски" и Кюстендил, СИК - в "Славия", "Литекс" - с Гриша Ганчев, през ЦСКА минаха "Мултигруп" и Васил Божков. "Нефтохим" стои зад гърба на Христо Порточанов. Избухливата смес е подгрявана от битки на фенове, вадене на пистолети на съдии, реферска стачка и какво ли не. В крайна сметка Славков успява по някакъв начин да прекара футбола през този период и да управлява 10 години. През 2004 г. за последно играхме на голямо първенство - европейското. Славков можеше и повече, ако не беше филмът на Би Би Си "Да купиш игрите". Така дойдоха четвъртите в света, начело с Борислав Михайлов. Вратарят успя да подобри абсолютно всички рекорди, преди да се стигне до кървавите протести срещу управлението му и неговата смяна. Сега на ход е Георги Иванов-Гонзо.

Световни явления, змия по съдията

Българският футбол премина и през няколко световни новини. "Литекс" и "Лудогорец" станаха шампиони още в сезона, в който влизат в елита. Появи се явлението "Олимпик" (Галата), който си е феномен. Тимът е създаден през 1993 г. и минава на парад до "Б" група. След само един сезон там влиза в елита и става едва вторият селски тим в първа дивизия на Европа. И отборът от най-малкото населено място. След това отборът се мести в Тетевен, а накрая и в Стара Загора, родния град на един от основателите си Станислав Танев, за да спаси "Берое".

На вечното дерби през 1996 г. влизаме в световния обмен с нововъведение. По съдията Веселин Богданов бе хвърлена змия.

Имаше и един куп скандали, които влязоха в обмена. На 1 май 1996 г. президентът на "Левски" Томас Лафчис извади отбора от финала за купата срещу "Славия", като преди това направи поход срещу мутрите. След това сложи реклама на ВИС-2 на екипите. Само няколко месеца по-късно на 9 ноември 1996 г. Лафчис отказа да се яви за купата на професионалната лига срещу ЦСКА на "Българска армия". Дълги години след това - на 12 декември 2015 г., пък Гриша Ганчев нареди на "Литекс" да напусне мача с "Левски", след като Георги Йорданов изгони набързо двама от гостите и свири по най-безумния начин.

На съдии бяха вадени пистолети в съблекалнята, биха ги, дори обявиха в един момент стачка заради изстъпленията срещу тях.

България е една от малкото страни, в която не се играят мачове на Великден. Заради един куп безобразия. Първото бе през 1997 г., на мача от "Б" група "Металург" (Перник) - "Спартак" (Пловдив), когато на съдията Йордан Иванов-Йоцо му вадят пистолет. На следващата година има срамни сцени на "Литекс" - "Левски", с псувни и ритници между пейките. Върхът е през 1999 г., когато Ивайло Иванов и Адалберт Зафиров от ЦСКА бяха пребити от мутрите на Георги Илиев на полувремето в Кюстендил, но мачът се доигра. И чашата преля отново в Перник на "Миньор" - "Левски", когато Антон Генов дава скандална дузпа за гостите след драматично падане на Георги Иванов-Гонзо и след това публиката на домакините избухва. И така оставаме без мачове на празника.

Голямото преселение на отборите

Последните 35 години доведоха до огромно преселение на отборите. Първата причина бе решението всички да станат акционерни дружества, което реално удари жестоко по футбола. Това от своя страна доведоха модела "бащица". И когато спонсорът свършваше парите, приключваше и дружеството.

Едва ли има фен на "Дунав", който да помни под какви наименования е съществувал отбора през годините. "Олимпик" стана "Берое", "Металик" (Сопот) - "Ботев" (Пд), "Левски" (Кюстендил) - "Локо" (Пд). Тройна комбинация "Литекс", "Чавдар" (Етрополе) и ЦСКА пък възроди "червените", а примерите са хиляди.

Така дойдоха и някои уникални явления, които изчезнаха набързо. Първото бе "Раковски" (Русе). Оскар Цанков го вкара в елита през 1995 г., запази мястото си един сезон, но на следващия - 1 равен, 29 загуби, голова разлика 8:110 и 19 двубоя без отбелязан гол.

След това дойде "Черноморец-Бургас" от София на Ивайло Дражев. С лиценза на "Конелиано" (Герман) трупата записа също един равен за 30 мача, но и успя да бъде с отрицателен точков актив заради наказание от БФС. Играчите пристигаха на мачонете си с коли, много често на ръба да излязат с по-малко от 11 на терена.

Балъков ни вмени способностите на Ванга

Една малка дописка в "24 часа" през март 2019 година взриви футболната общественост. Георги Луканов просто написа, че Петър Хубчев напуска треньорския пост на националния отбор, за да поеме "Левски", а на негово място идва Красимир Балъков.

Това се превръща в най-опровергавания материал в историята. Само чистачките на БФС и на "Тодорини кукли" не пуснаха тогава официални декларации. Дойде май и Васил Божков си прибра Хубчев в "Левски". А Красимир Балъков бе представен като нов национален селекционер.

"Преди два месеца, когато вие завъртяхте моето име като селекционер, това не стоеше на дневен ред за мен, предполагам, че и за БФС. Затова футболът е велика игра и има неизвестни. Днес виждате, че съм тук и искам да ви поздравя за оракулските възможности, които имате, все пак познахте. Искам да поздравя и да благодаря на президента на БФС за голямото доверие, което ми гласуват. Осъзнавам, че е малко времето, което имам до тези квалификации", сподели Красимир Балъков на 14 май 2019 г.

Така минаха 35 години. За да търсим отново филанкишията на родния футбол и да трансферираме отново Къти Цакев.