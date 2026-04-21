Трендът говори: белите тениски с послание са новият моден език

Ако има една дреха, която никога не излиза от мода, това е бялата тениска. През 2026 г. обаче тя вече не е просто базова част от гардероба, а се превръща в силно изразно средство. Новият тренд е ясен – бели тишърти с големи черни надписи, които носят послание, позиция или настроение. Те са като заглавие на първа страница – кратки, категорични и невъзможни за пренебрегване.

Макар тениските с текст да не са новост, днешната им интерпретация е много по-изчистена. Цветовете отстъпват място на контраста между бяло и черно, а графиките се заменят с думи. Тази посока идва от влиянието на streetwear културата и дизайнери като Върджил Абло, които превърнаха текста в ключов елемент на стила. В същото време звезди като Кание Уест, Хейли Бийбър и Мадона често избират именно такива тишърти – семпли на пръв поглед, но с ясно послание.

Причината този тренд да набира толкова скорост е в неговата директност. Черният надпис върху бял фон се чете мигновено, без да се губи в излишен дизайн. Тениската вече не е просто дреха, а лична декларация – начин да кажеш нещо за себе си, без да изричаш дума. И точно в това се крие нейният чар – минимализъм с характер.

“Това е мода, която дава свобода. Един тишърт с надпис може да бъде едновременно много личен и универсален. Той е като реплика – зависи какво искаш да кажеш чрез него”, казва стилистът на тв водещата Гала Велина Павлова. По думите ѝ именно изчистените линии и силният текст правят тези модели толкова актуални в момента. Една от най-големите им сили е, че се съчетават изключително лесно. Могат да се носят с дънки за класически ежедневен стил, със сако за по-градска визия или дори с елегантен панталон за контрастен ефект. “Най-хубавото на този тип тениски е, че те дават основата, а ти надграждаш с останалото – било то сако, бижута или обувки”, допълва Велина Павлова.

Аксесоарите също играят важна роля. Един тишърт с надпис може да изглежда напълно различно в зависимост от детайлите – масивни златисти или сребристи бижута придават по-дръзко звучене, фини колиета носят елегантност, а слънчевите очила и шапките добавят градски шик. Чанта с изчистен дизайн или кожен колан също могат да подчертаят визията, без да “спорят” с посланието на самата тениска. “Важно е аксесоарите да не конкурират текста. Те трябва да го допълват, а не да го заглушават”, съветва стилистът. По думите ѝ балансът е ключов. “Когато имаме силно послание отпред, всичко останало трябва да е малко по-спокойно. Това е модерният подход – не да натрупваме, а да подчертаваме”.

Зад добрия външен вид стои и качеството. Най-предпочитани са моделите от 100% памук – меки, дишащи и удобни за целодневно носене. Все по-често се използва и DTG (Direct-to-Garment) печат – технология, която позволява висока резолюция, наситен цвят и издръжливост на надписа във времето. Така тишъртът запазва вида си дори след многократно пране, без напукване или избледняване.

В свят, в който всички търсят начин да се отличат, този тренд предлага нещо просто и ефективно – възможността да носиш послание. Независимо дали е провокативно, вдъхновяващо или с доза ирония, текстът върху тениската се превръща в разговор още преди да сте започнали такъв.

По повод своята 35-годишнина, “24 часа” също влиза в тенденцията с лимитирана колекция тениски с най-култовите си заглавия. Част от най-запомнящите се фрази, които през годините са влизали в новините, днес излизат извън страниците на вестника и намират място върху тишърти – като послания, които всеки може да носи. Всеки може да избере свое заглавие от списък и да го превърне в собствено послание.

Ядрени мераци друсат Ким Ир Сен / 25.4.1991

Народът се отучи да връща намереното / 25.4.1991

Бюстът на Доли Партън издиша /17.6.1991

Правителството прати вестниците за зелен хайвер / 21.6.1991

Премиерът избягал от княза, за да не види царя / 25.6.1991

Бургаската лудница се мести в партийната школа / 6.7.1991

Порнографията не е опасна за обществото / 12.7.1991

Контрабанда се крие под гащите, а и по-навътре / 1.8.1991

Живков умря, сменят парите / 7.8.1998

Студът ни прави храбри / 10.02.2005

Върнете ми колата или ще ви намеря / 13.03.2006

Първи депутат влиза в затвора / 10.02.2000

Чушкопекът - спасението на мъжете / 3.1.2010

Бензинът евтин, таксито скъпо / 8.1. 1997

Левовете свършиха / 18 декември 1996

Безработни банкери - скоро / 18 ноември 2005

Крадат син москвич на червен депутат / 6 октомври 1997

КАТ ни дебне вече и отзад / 24 юни 2009

Блондинка сред педалите / 10 септември 2008

За 8 март, не искат букет, а манифестират за ферари / 8 март 2026

Така модата среща журналистиката и превръща думите в стил. А бялата тениска? Тя вече не е просто класика. Тя е глас. Вашият глас!