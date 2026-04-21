Единствено наш екип посреща Роби Уилямс при първото му идване в България

Дошли ли са наистина Роби Уилямс и колегите му от групата “Тейк дет”в България?

Това се чудиха в телевизионните блокове сутринта на 9 февруари, когато правиха традиционния си преглед на печата. А само в. “24 часа” беше публикувал новината за пристигането на британските музикални звезди, при това със снимки как излизат от VIP терминала на летище София.

Всъщност никой от нас не беше сигурен дали Роби Уилямс и компания идват в България 12 часа по-рано. Тогава колега бе разбрал, че се чакат VIP гости на летището и бързо поехме натам с фоторепортерката Кристина Цветкова, която днес вече е водеща в Българската национална телевизия.

Когато стигнахме на летището, там нямаше никакви колеги. Затова и се зачудихме дали не са ни подвели. Чакахме няколко часа, обикаляйки терминалите. Докато не видяхме как пред VIP изхода се нареждат три джипа, а малко след 20,10 ч “Тейк дет” кацат в София с чартърен полет.

Първи на изхода с усмивка се появи Марк Оуен. Спря се до мен и съвсем приятелски заговори:

“Идваме в България, защото никога преди не сме били тук. Ще останем толкова, колкото вие ни поканите. Може и да дойдем за концерт.”

Малко след него излязоха Гари Барлоу и Роби Уилямс. “Добре заварили”, отговори Барлоу на поздрава за добре дошли, докато Уилямс покри главата си с качулка и бързо се шмугна в единия джип. След тях в колите си влязоха и останалите двама от “Тейк дет” Хауърд Доналд и Джейсън Ориндж и се отправиха към столичен хотел. А ние с Криси се върнахме към редакцията, за да може да вкараме новината за пристигането им за следващия ден - в броя на 9 февруари 2011 г.

Броят на "24 часа" от следващия ден

И понеже мнозина се усъмниха в нея, главният редактор Борислав Зюмбюлев настоя да покажем в следващия брой снимката как Марк Оуен си говори с мен - за невярващите, че това се е случило. Години по-късно Роби Уилямс се върна в страната ни. Направи концерт първо в Бургас, а след това и в София. И пак някои спореха кога всъщност е идвал у нас за първи път. Архивите на “24 часа” винаги могат да го докажат.