Тони, на която “24 часа” даде криле, днес учи, за да помага на хора с тежки съдби като нейната

Девет години след отчаян скок на релсите красивото момиче е съпруга и майка на прекрасен син

Преди 9 години едно 21-годишно момиче, отраснало в интернат, смазано от самота и напълно отчаяно, скача върху релсите на бургаската гара.

В онзи момент Антония Спасова от плевенското село Тотлебен е решена да сложи край на живота си, убедена, че на никого не му пука за нея.

Влакът не я убива, но преряза краката ѝ. Бургаският ортопед д-р Стоян Христов и екипът му, заедно със съдови хирурзи,

извършват животоспасяваща

операция и дават шанс

на младото момиче

Шанс, който не се оказва напразен.

Днес Тони е щастливо омъжена, майка на 3-годишно момченце и студентка в Бургаския държавен университет.

Въпреки тежките моменти в живота си Тони позна най-голямото щастие – да стане майка.

“Толкова съм сама, искам някой да ме гушне!”, са първите думи на Тони пред нашия екип ден след операцията на 7 ноември 2017 г.

Затова “24 часа” не просто разказа историята, а застана зад нея с кампанията “Да помогнем на Тони да стъпи в живота с нови крака”. Отворихме банкова сметка, в която добри хора даряваха през годините. С част от средствата Тони получи първите си протези от доайена в протезирането д-р Димитър Ненчовски. Той заедно с опитния ортопед д-р Лъчезар Захариев пристигнаха в Бургас броени дни след инцидента.

Д-р Лъчезар Захариев и специалистът по ортопедия Димитър Ненчовски правят консултация за 21-годишната си пациентка.

През годините Антония на няколко пъти сменя протезите, едни от които бяха изработени от екипа на столичния ортопед доц. Владислав Иванов. Младата жена впечатли медици и рехабилитатори с бързата си адаптация. Само три месеца след операцията Тони започна да постига своите малки победи - да почиства стаята си, да замеси баница, та дори да стигне до близкия магазин.

Само година по-късно

борбената млада жена

спечели и първия си медал

по тенис на маса

на състезание за хора с увреждания. Това е любимият спорт на Антония още от дете, но загубвайки краката си тя не вярва, че един ден отново ще държи хилките. Но среща подходящите хора, също с двигателни проблеми, които показват, че спортът е възможен, стига да имаш воля.

Тони е дете с трудна съдба. От 7-годишна живее в социален дом в плевенското село Тотлебен, тъй като родителите ѝ имат още 4 деца и не могат да се грижат за нея.

Въпреки че се вписва добре сред останалите възпитаници на дома, тя непрестанно тъгува за майчини ласки и семейство. Когато е в VII клас, Тони се връща за няколко месеца в родния дом. Животът обаче се превръща в ад и тя предпочита отново интерната в Тотлебен пред ежедневните скандали и мизерията вкъщи.

В X клас се мести в Ловеч, записва се в техникума по фризьорство и живее в общежитие. Когато завършва, с още трима младежи от дома заминават за Слънчев бряг. С помощта на тяхна възпитателка започват работа в един от хотелите в курорта.

“Скочих под онзи влак, защото се чувствах ужасно самотна. Но

разбрах, че не съм сама!

Силна съм и ще се боря

- ще живея и ще уча

Мечтата ми е да следвам социални дейности и да помагам на деца като мен - кой би ги разбирал по-добре”, обещава си Тони пред наш екип през 2020-а.

Днес тя вече е студентка в Бургаския държавен университет, където учи социални дейности – за да помага на деца с тежки съдби като нейната.

“Успешно минах първата година от университета. Поставила съм си за цел да чета книгите, които са ни дали. Благодарна съм за всичко, което ми се случва, и най-вече за подкрепата ви. На всички вас!”, пише Тони само преди ден на заместник-кмета по култура и вероизповедания Диана Саватева, която е бивш отговорен редактор на “24 часа море” в Бургас и настоящ зам.-кмет. Тя застава зад кампанията ни от първия ден.

“Да бъдем до Антония според възможностите и желанието на всеки от нас”, призова тогава и кметът на Бургас Димитър Николов.

“Вярвам, че чудото може да се случи и на лицето на Антония да изгрее истинска радостна усмивка и нейният живот да продължи по различен начин”, казва Димитър Николов. И се оказва истински пророк.

“Щастлива съм! Мъжът ми много ми помага. Живеем при неговото семейство, чувствам се обичана”, споделя Тони малко след сватбата си през лятото на 2023 г.

Антония и Божидар като семейство. Те вдигнаха красива сватба в културния център “Морско казино” в Бургас.

Сред гостите на романтичната церемония с бели гълъби в “Морско казино”, разбира се, са кметът Димитър Николов и зам.-кметът Диана Саватева.

Тони и съпругът ѝ Божидар Ченков се срещат в Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Бургас, обгрижвани от неуморната му председателка Марионела Стоянова. Приятелството между двамата неусетно преминава в любов и те решават да създадат свое семейство.

“Радваме се за Тони, Божидар

и малкия Боян. Ето още една

от ролите на социалните услуги

- да събира хората. За нашия център това е първото семейство и първото бебе”, казва Марионела Стоянова.

Божидар и Антония на разходка в Морската градина на Бургас СНИМКИ: ЕЛЕНА ФОТЕВА И АРХИВ

“Не знам дали това е красива история, защото в нея има много болка, лутане и преодоляване. Но знам, че битката за всяка стъпка и всяка глътка живот си струва. Тони, която претърпя ужасен инцидент и много пъти е била между живота и смъртта, намери ръка, която да я държи здраво на брега на живота и да продължат заедно”, казва Диана Саватева.