Тони, на която “24 часа” даде криле, днес учи, за да помага на хора с тежки съдби като нейната

Девет години след отчаян скок на релсите красивото момиче е съпруга и майка на прекрасен син
Преди 9 години едно 21-годишно момиче, отраснало в интернат, смазано от самота и напълно отчаяно, скача върху релсите на бургаската гара.
В онзи момент Антония Спасова от плевенското село Тотлебен е решена да сложи край на живота си, убедена, че на никого не му пука за нея.
Влакът не я убива, но преряза краката ѝ. Бургаският ортопед д-р Стоян Христов и екипът му, заедно със съдови хирурзи,
извършват животоспасяваща
операция и дават шанс
на младото момиче
Шанс, който не се оказва напразен.
Днес Тони е щастливо омъжена, майка на 3-годишно момченце и студентка в Бургаския държавен университет.
“Толкова съм сама, искам някой да ме гушне!”, са първите думи на Тони пред нашия екип ден след операцията на 7 ноември 2017 г.
Затова “24 часа” не просто разказа историята, а застана зад нея с кампанията “Да помогнем на Тони да стъпи в живота с нови крака”. Отворихме банкова сметка, в която добри хора даряваха през годините. С част от средствата Тони получи първите си протези от доайена в протезирането д-р Димитър Ненчовски. Той заедно с опитния ортопед д-р Лъчезар Захариев пристигнаха в Бургас броени дни след инцидента.
През годините Антония на няколко пъти сменя протезите, едни от които бяха изработени от екипа на столичния ортопед доц. Владислав Иванов. Младата жена впечатли медици и рехабилитатори с бързата си адаптация. Само три месеца след операцията Тони започна да постига своите малки победи - да почиства стаята си, да замеси баница, та дори да стигне до близкия магазин.
Само година по-късно
борбената млада жена
спечели и първия си медал
по тенис на маса
на състезание за хора с увреждания. Това е любимият спорт на Антония още от дете, но загубвайки краката си тя не вярва, че един ден отново ще държи хилките. Но среща подходящите хора, също с двигателни проблеми, които показват, че спортът е възможен, стига да имаш воля.
Тони е дете с трудна съдба. От 7-годишна живее в социален дом в плевенското село Тотлебен, тъй като родителите ѝ имат още 4 деца и не могат да се грижат за нея.
Въпреки че се вписва добре сред останалите възпитаници на дома, тя непрестанно тъгува за майчини ласки и семейство. Когато е в VII клас, Тони се връща за няколко месеца в родния дом. Животът обаче се превръща в ад и тя предпочита отново интерната в Тотлебен пред ежедневните скандали и мизерията вкъщи.
В X клас се мести в Ловеч, записва се в техникума по фризьорство и живее в общежитие. Когато завършва, с още трима младежи от дома заминават за Слънчев бряг. С помощта на тяхна възпитателка започват работа в един от хотелите в курорта.
“Скочих под онзи влак, защото се чувствах ужасно самотна. Но
разбрах, че не съм сама!
Силна съм и ще се боря
- ще живея и ще уча
Мечтата ми е да следвам социални дейности и да помагам на деца като мен - кой би ги разбирал по-добре”, обещава си Тони пред наш екип през 2020-а.
Днес тя вече е студентка в Бургаския държавен университет, където учи социални дейности – за да помага на деца с тежки съдби като нейната.
“Успешно минах първата година от университета. Поставила съм си за цел да чета книгите, които са ни дали. Благодарна съм за всичко, което ми се случва, и най-вече за подкрепата ви. На всички вас!”, пише Тони само преди ден на заместник-кмета по култура и вероизповедания Диана Саватева, която е бивш отговорен редактор на “24 часа море” в Бургас и настоящ зам.-кмет. Тя застава зад кампанията ни от първия ден.
“Да бъдем до Антония според възможностите и желанието на всеки от нас”, призова тогава и кметът на Бургас Димитър Николов.
“Вярвам, че чудото може да се случи и на лицето на Антония да изгрее истинска радостна усмивка и нейният живот да продължи по различен начин”, казва Димитър Николов. И се оказва истински пророк.
“Щастлива съм! Мъжът ми много ми помага. Живеем при неговото семейство, чувствам се обичана”, споделя Тони малко след сватбата си през лятото на 2023 г.
Сред гостите на романтичната церемония с бели гълъби в “Морско казино”, разбира се, са кметът Димитър Николов и зам.-кметът Диана Саватева.
Тони и съпругът ѝ Божидар Ченков се срещат в Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Бургас, обгрижвани от неуморната му председателка Марионела Стоянова. Приятелството между двамата неусетно преминава в любов и те решават да създадат свое семейство.
“Радваме се за Тони, Божидар
и малкия Боян. Ето още една
от ролите на социалните услуги
- да събира хората. За нашия център това е първото семейство и първото бебе”, казва Марионела Стоянова.
“Не знам дали това е красива история, защото в нея има много болка, лутане и преодоляване. Но знам, че битката за всяка стъпка и всяка глътка живот си струва. Тони, която претърпя ужасен инцидент и много пъти е била между живота и смъртта, намери ръка, която да я държи здраво на брега на живота и да продължат заедно”, казва Диана Саватева.