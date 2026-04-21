Истинският кеф е да отгледаш автор

Борислав Зюмбюлев

Със засаждането на 100 чинара по бул. “Ботевградско шосе” през април 2012 г. екипът на “24 часа” даде старт на инициативата “Да засадим дърво”. По време на кампанията в 21 български града бяха засадени нови горички, всяка от тях от по 100 фиданки. Така общо 2100 нови дръвчета разкрасиха градовете.

Да го вземеш като една костилка от праскова, от нея да покара филиз, който да ашладисаш на редакционното дърво и да даде плод

Този текст на покойния главен редактор на "24 часа" Борислав Зюмбюлев е писан преди години за най-младите колеги в редакцията, макар да звучи, като да е от вчера. Още повече, че в текста се споменава и 35-ата годишнина на вестника, която се навършва днес. Публикуваме го в този колекционерски брой не само заради неговата актуалност, а и защото звучи като истински завет към всички от екипа на "24 часа".

Най-големият редакторски кеф е да попаднеш на умен, схватлив и талантлив млад човек и да видиш как от подплашен стажант става добър и уважаван навсякъде журналист.

Напоследък стана така, че да не смееш да кажеш какво работиш, може и да те бият. Това е заради илюзията на вседостъпността, породена от вярата, че щом имаш профил във фейсбук, си една малка Ориана Фалачи или минимум Хемингуей и си пишеш, пишеш и се самопубликуваш без откат, а даже и хората от твоя социален балон слагат пръстчета.

Вече порасналата горичка на “24 часа” краси един от входовете и изходите за столицата.
А ако си снимал краката и си ги постнал в инстаграм, добиваш самочувствието, че си прероденият Хелмут Нютон, който се е слял с Ел Макферсън в едно колкото красиво, толкова и талантливо тяло. Което е странно защо винаги снимаш с горна гледна точка, над или под талията и нацупени устни, за да не се виждат някои несъвършенства.

Не е такъв кеф да откриеш велика новина, нито да напишеш задълбочен анализ. Истинският кеф е да отгледаш автор. Да го вземеш като една костилка от праскова, от нея да покара филиз, който да ашладисаш на редакционното дърво и то да почне да дава плод.

Може би не е съвсем предстоящо, но определено е неизбежно преминаването ми в запас или “в другий полк”.

Числото 35 е с магическо значение за бранда “24 часа”,

заради което той е безсмъртен Човек и добре да си живее, в един момент става на 35 и изведнъж забравя за ТикТок, Assasins Creed и започва да търси истинска медия и неизбежно стига до “24 часа”.

Изобщо в живота на човека има няколко баражни възрасти и всички те завършват на 5. Първата е на 5, когато детето, освен ако не е бавноразвиващо се, започва да говори и чете, да практикува спорт.

Втората е 15 години - тогава се излиза от детството и се навлиза в младостта. Напоследък бе много модно да се говори за тийнейджърство, вероятно повлияни от ромкомите по телевизията. Това не е нищо повече от една игра на думи. Понеже числителните имена между 13 и 19 години на английски език се образуват от цифра с наставка -тийн. С изключение на 11 и 12, които са с някакви странни думи eleven, twelve и съответно още по-странните немски elf и zwoelf.

А всъщност именно това са годините, които се асоциират най-вече с асоциално пубертетско поведение.

Между другото на руски има специална дума, която е много по-точна от това -тийн. Тя е подростки (произнася се падростки), калкирана на български подрастващ.

Следващата важна възраст е 25. Тогава повечето младежи почват да мислят сериозно за работа и размножаване.

Следващият важен рубеж е 35. След него почваш да мислиш за жилище, инвестиции, бъдещето на децата, кариера.

После идва 55, когато разбираш, че всичко е преходно и някак си помъдряваш

Има обичай да се отбелязват бурно 50 години, това е библейският юбилей, когато се опрощават дълговете, а нивите се оставят незасети, но истински важната година е 55.

Моят приятел Георги Милков даже написа книга, чиято премиера ще е неговата 50-годишнина на 8 март. Не съм я чел още, но знам, че ще е много интересна.

Между другото това ще е вторият му рожден ден, на който ще присъствам. Преди това бе на 30-ата му годишнина. Той има традиция винаги да пътува на рождените си дни някъде надалеч.

Но истинската възраст, която те доближава до мъдростта, е 55.

Следващата най-важна годишнина е 75. Ако успееш да я доживееш в достатъчно добро физическо, ментално и финансово здраве, тъй че да можеш да направиш голямо честване с внуци, правнуци и стари приятели, значи си живял правилно и щастливо.

И дай боже всекиму да доживее 95. Сещам се за прабаба ми Йордана, която доживя 100 и беше голям смешник. Когато навърши 100, чак толкова не се развълнува, нито нещо го отбелязва, а бе поне 6 месеца на тази възраст. Но когато направи 95, за първи път призна, че е вече много стара, и почна да пита дали и кога ще ѝ пораснат нови зъби.

