Баба Янка дари органите на починалите си син и внук, написа сценарий за донорството и ще стиска зъби да го види на екран

80-годишната жена трогна цяла България с участието си в тв играта "Стани богат", за да спечели пари за надгробен паметник на внука си

Как понасяш вестта, че е починал синът ти, а че си загубила и внука? Неописуемо тежки моменти са това.

Има обаче и хора, които решават да се пазарят със съдбата и да спасят други животи. Една от тях е Янка Морчева от търновското село Леденик. Тя загуби внука си и сина си за една година, но даде шанс за живот на други, като дари органите им.

През 2022 г. баба Янка бе удостоена в инициативата “Достойните българи” на вестник “24 часа” за благородството и вярата, че е грях да сложиш в земята нещо, което може да помогне на други, и частица от човека, когото си загубил, да продължи да живее.

“Така разбирам аз възкръсването. Да дариш, вместо да заровиш здрави органи да гният в земята, ако има шанс да помогнат дори на един човек да живее”, убедена е тя.

Баба Янка на церемонията “Достойните българи” през 2022 г. с внука си Калоян и част от олимпийските шампионки от ансамбъла по художествена гимнастика. СНИМКА: “24 ЧАСА”

Потърсихме баба Янка, за да видим как е сега, как минават дните ѝ. “Не съм добре, болна съм - ту вдигам температура до 37,5, ту я свалям. Обездвижена съм, нямам сили. Опитвам на един велоергометър вкъщи да се раздвижвам, но завъртам до 20 пъти и спирам. Не ми стига въздухът”, казва жената.

“Баба Янка Морчева направи повече за донорството, отколкото всичките ни правителства, взети заедно, през последните години. Тази жена даде повод да се говори за добрината и за човешките животи, защото това е най-ценното”, каза по неин адрес Георги Пеев, изкачил Килиманджаро с трансплантирано сърце и трансплантиран бъбрек.

80-годишната жена има здравословни проблеми, но я крепи каузата да накара хората да се замислят за даряване на органи. Дори

има сюжет за игрален филм

“Написала съм един сценарий, който наистина си заслужава. Той е със заглавие “Обратен завой”. Засяга донорството, осиновяването, насилието над жени.

Вплетена е и темата за катастрофите, пак е във връзка с донорството, защото органите на толкова много катастрофирали момчета, някои дрогирани, други пияни, не са годни за трансплантация.

Целта ми е просто хората да разберат какво е това донорство. Боли ме, че сме на последно място в класациите. Едно е да ти излезе нещо от болката, от душата, а друго някой на сухо да ти говори”, казва 80-годишната Янка.

“Казала съм си: “Дявол да го вземе, докато не си видя филма на екран, няма да умра. Ще стискам зъби и това е”, зарича се баба Янка. Смята, че кашлицата ѝ е алергична и е провокирана от праха от камината на пелети, с която се отоплява. От къщата, в която живеят с дъщеря си Милкана и по-малкият внук Калоян, се е преместила в ремонтирана пристройка и се чувства по-добре.

“Шегувахме се, че който от двамата ми внуци е по-умен и си намери жена от Търново, ще идва тук за почивните дни през лятото, а който не може да си намери гражданка - ще си живее в къщата. Тя стана така, че сега аз се преместих”, не губи чувството си за хумор баба Янка.

Подала е документи за старческия дом във Велико Търново, но в листата на чакащите има 30 човека преди нея.

“Тук с един котарак само се разправям, той по-скоро ще проговори езика, а аз ще забравя българския! Дъщерята по цял ден е на работа в града. Калоян вечерно време идва при мен и сутрин, преди да тръгне за училище, пита: “Бабо, имаш ли нужда от нещо?”. Посред нощ идва да ме види как съм”, разказва Янка.

Калоян е и най-голямата

ѝ гордост,

учи компютърни науки в ПМГ и наскоро със съученик пуснаха приложение “ПромоМания”, което събира промоциите от супермаркетите на едно място и сравнява цени. Тандемът се представя и в националната олимпиада по информационни технологии.

Калоян е в XI клас, учи компютри, научил и баба си как да сърфира в социалните мрежи. Тя има над 2000 приятели във фейсбук и редовно качва постове. “Тези хора трябва да четат”, убедена е тя.

“Преди 3 години от болницата се обаждат на Милкана, че Ивайло е с масивен инсулт... Една година след Тошко. (Когато Иво разбра, че ще дарим органите на Тошко, каза: Жалко, че с моите болести, когато отида при Тошко, няма да имам поне един здрав орган, за да спася живота на един българин”!!!) Но успя!!!

Неговият черен дроб

даде живот на Тео,

когото приех на мястото на Иво като мой син!

Сигурна съм в едно... Тео се отнася към мен много по-уважително, отколкото някои деца към родителите си. И съм благодарна и щастлива, че вместо да загробя в земята черния дроб на Ивайло, подарих живот на един прекрасен човек!!!”, гласи един от последните постове на стената на Янка Морчева.

За година възрастната жена загуби своите най-близки.

“Аз, бабо, няма да умра. Ти ще ме подариш на някого и аз ще съм жив.”

Тези думи са на 21-годишния Тошко, който спаси с органите си трима души. Думите му вече добиха реални измерения за баба му Янка Морчева.

През юли 2023-а тя получи най-големия подарък - прегърна Тео, който живее с черния дроб на сина Ивайло, и Цветомира, спасена с бъбрека на Тошко.

На 7 март 2022 г. внукът - студент по компютърни технологии, изпадна в мозъчна смърт след мистериозен инцидент в жилищен блок във Велико Търново. През декември същата година възрастната жена трогна цяла България с участието си в тв играта “Стани богат”, за да спечели пари за надгробен паметник на Тодор. 12 месеца след него тежък инсулт покоси сина ѝ Ивайло и само апарати поддържаха живота в тялото му. Баба Янка даде съгласие да вземат органите му. След установената мозъчна смърт нещата били повече от ясни, а решението - взето. Понеже кръвта му е В(-), лекарите казали, че е възможно дори да няма подходящ реципиент с тази рядка кръвна група, но се намерил съвместим.

“А на Тео били казали, че му остава съвсем малко живот, защото вероятността да се намери такъв донор с RH- е много малка. Това е

много голям шанс, че са се

пресекли тези два живота”,

казва баба Янка.

Вечерта на 26 март екип на ВМА каца на летището в Горна Оряховица с военния “Спартан”, за да бъде извършена експлантацията на черния дроб. Трансплантацията е започнала късно вечерта на същия ден и продължила около 7 часа. Била е технически по-сложна заради тежкото състояние на реципиента, който бил в много напреднал стадий на чернодробно заболяване, коментира тогава доц. Васил Михайлов, ръководител на екипа, извършил интервенцията. И тъй като съдбата си знае работата, Янка е съименничка на покойната майка на трансплантирания мъж, а той е точно на възрастта на починалия ѝ син.

По собствени канали и със съдействието на влогър семейството от Леденик открива един от тримата тежкоболни пациенти, които живеят с органите на 21-годишния Тодор. Това е 34-годишната Цветомира - щастлива майка на дъщеря. Със съпруга ѝ довели момиченцето при баба Янка. Младата жена дори я нарекла “бабо”. Разказала, че когато звъннали, че има донор, била на хемодиализа. Веднага поела към София, а там 40 потенциални реципиенти чакали и се надявали, че ще получат нов бъбрек, помни Янка.

Сърцето на пенсионерката обаче все още не е цяло, защото не е прегърнала другите двама, които живеят с частица от внука. За жената, спасена с черния дроб на Тошко, няма никаква информация.

“Знам, че момчето, което получи десния бъбрек, е живо, някъде от Южна България е. И той знае кой е донорът му. Но не се е обадил. Да се предприеме подобна стъпка не е никак лесно”, допълва Янка Морчева.