В началото на 90-те години, когато България прави първите си стъпки към пазарна икономика, малцина вярват, че един семеен бизнес може да се превърне в национален лидер. 35-годишната история на Верига магазини ЗОРА обаче доказва точно това.

Всичко започва през 1991 г. с малък магазин на столичната улица „Козлодуй“. Търговският обект е едва 18 кв.м, а екипът – само трима души. Времето е трудно, пазарът – несигурен, а потребителите тепърва свикват с новите реалности. Но зад този скромен старт стои ясна визия: да се предложат качествени електроуреди на достъпни цени и коректно обслужване.

През следващите години компанията расте заедно с българската икономика. Преминава през тежките кризи на 90-те, през финансовия срив от 1996–1997 г., както и през глобалната икономическа криза от 2008 г. Въпреки това не само оцелява, а разширява дейността си. Постепенно малкият семеен магазин се превръща във верига, която печели доверието на клиентите с постоянство и коректност.

Днес ЗОРА е сред водещите търговци на техника в България. Компанията разполага с близо 50 магазина в цялата страна – от София, Пловдив, Варна и Бургас до по-малки градове. Паралелно с това развива и силно онлайн присъствие, което допълва физическата мрежа и отговаря на съвременните потребителски навици.

Един от най-големите плюсове на веригата е богатият асортимент.

В магазините на ЗОРА могат да се намерят хиляди артикули – от големи електроуреди и телевизори до смартфони, лаптопи, климатици и малка домакинска техника. Компанията работи с над 200 световни марки, като предлага както премиум продукти, така и решения в по-достъпния ценови клас. През годините развива и собствени брандове, които също намират място на пазара.

Зад този мащаб стои сериозна организация. Компанията инвестира в модерна логистика и през есента на 2023 година отваря голям логистичен център в Индустриален парк София-Божурище – проект за милиони левове, който позволява по-бързи доставки и по-добро обслужване. Това е една от ключовите стъпки, с които ЗОРА затвърждава позициите си в конкурентна среда.

Екипът е в основата на успеха на ЗОРА. Днес в компанията работят стотици служители – над 900 човека персонал, който ежедневно се грижи за клиентите в цялата страна. През годините се изгражда силна вътрешна култура, основана на доверие, уважение и дългосрочни отношения.

Доказателство за това са хората, които остават част от компанията десетилетия наред – някои с над 30 години стаж. Тяхната отдаденост и лоялност създават усещането за истинска семейна среда, в която работата не е просто професия, а принадлежност и споделена история.

Постиженията на компанията не остават незабелязани. ЗОРА е носител на редица отличия – сред тях наградите Superbrands, BEST BUY AWARD за съотношение цена–качество, както и „Златна мартеница“ за принос към българската икономика. Тези признания отразяват не само пазарния успех, но и доверието на клиентите.

Впечатляващ е фактът, че бизнесът остава семеен и досега.

Днес в управлението на ЗОРА активно участват представители на три поколения, които съчетават опита на основателите с енергията и визията на новото време. Всеки от тях има своя принос в ключови за развитието на компанията направления – от търговската мрежа и дигиталните канали до маркетинга и административните дейности. Тази приемственост и синхрон в управлението стоят зад едни от най-важните стратегически решения за компанията. Показателен пример е обновяването на логото и цялостната визия на ЗОРА – смела и навременна стъпка, която отбелязва прехода към по-модерен облик и ясно заявена посока към бъдещето. Именно този баланс между традиция и иновация позволява на компанията да се развива устойчиво и да отговаря на динамиката на съвременната бизнес среда.

В последните години ЗОРА успешно се адаптира и към дигиталната трансформация. Онлайн магазинът предлага удобен достъп до хиляди продукти, различни варианти за плащане и бърза доставка. Така компанията успява да бъде близо до клиентите си както в традиционната търговия, така и в дигиталната среда.

Днес ЗОРА е пример за български фамилен бизнес, който се развива устойчиво, инвестира в бъдещето и запазва доверието на поколения клиенти. От малък магазин с площ колкото стая до национална търговска верига – това е път, изминат с постоянство, работа и ясна посока.

И може би най-важното – това е история, която ясно показва, че успехът не идва изведнъж. Той не е резултат от едно решение или един момент, а от постоянство, труд и последователни усилия. Ден след ден, година след година, с отдаденост и ясна посока се изгражда стабилна основа. Именно този дългосрочен подход стои зад развитието на компанията вече в продължение на 35 години.