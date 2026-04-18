"24 часа" с първи тест за победителите: Ще си вдигат ли депутатите на 100 дни заплатите - да или не?

От екрана на БНТ издателят Венелина Гочева поиска от екипа прошка на 35-годишния рожден ден на медийната платформа: "Много рядко им казвам "Браво!" и прекалявам с моето "Още!"

Качествени журналисти винаги ще са нужни. Изкуственият интелект е средство, което ни помага, не може да ни замени, убеден е 23-годишният редактор от "Социални мрежи" Борис Светозаров

"24 часа" е всичко - медийна платформа с вестници, списания, сайтове, подкастове, телевизия, книги, събития, инстаграм, дори сме в Тик Ток.

Днес излиза на хартия един необичаен, колекционерски брой от над 100 страници на "24 часа". Заглавието на първата му страница е 2,5 милиона българи гласуват правилно" - толкова са нашите читатели. Така започна гостуването на издателя на "24 часа" Венелина Гочева в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. Тя и младият редактор от отдел "Социални мрежи" Борис Светозаров бяха гости на предаването за 35-ия рожден ден на "24 часа".

Гочева цитира визионерското интервю на Иван Кръстев в колекционерския брой защо "24 часа" "има основания за какво да се гордее - "защото в България много неща започнаха и свършваха, а "24 часа" се променяше", казва политологът.

Да, България наистина бавно и мъчително се променя, а "24 часа" - видимо, но без да променя едно: да казва новините, каквито са. Затова и Гочева е убедена в силата на слогана на медията, който стои под главата от първия брой на 18 април 1991 година.

А именно на 22-годишния журналист Борис Светозаров или както в редакцията всички го наричат Бобо, се дължи успеха на "24 часа" и в ТикТок, където само за година профилът ни вече привлича милиони гледания на ден. Венелина Гочева

"Преди два дни тук, в подлеза до БНТ, кола паркира вътре в него и вашата телевизия естествено отрази първа новината. В сайта на БНТ тя е прочетена 8000 пъти, в сайта 24 часа" имаше 40 000 четения, а в социалните канали на "24 часа" беше гледана и проследена от над 600 000 души", описа промяната в начина за получаване на информация Борис Светозаров.

"Бобо е при нас от една година. Като се срещнахме, ние говорехме различни езици - аз за вестници, той за ТикТок. Но днес говорим заедно и се разбираме. Това е промяната, която превърна "24 часа" в медийната платформа, която казва всичко по всякакъв начин", коментира Венелина Гочева.

И напомни, че от първата карикатура на 18 април 1991 г. във вестника на Малкия Иванчо, който днес живее и анимиран в сайта, медията гледа с добронамерена ирония към случващото се в България, което прави медийната платформа различна.

"Тате, това не са двойки, това са шестици, но Иван Костов (преди 35 години финансов министър) , им наложи акциз", гласи текстът под карикатурата на Ивайло Нинов.

"35 години по-късно именно тази ирония, това намигване към сериозните теми, ни спасява. Заради това и в Колекционерския брой имаме инструкция как да си направите по избор лодка или шапка от първата страница. Тази лодка, която става шапка - или да си накривим шапката, когато нещо ни дразни и да го променим, или да отплуваме с лодка в посока, която ще изпревари конкуренцията, обясни Гочева замисъла на юбилейната хартиена закачка. Георги Любенов си слага шапката от вестник

Издателят припомни и диалог с дама, стъпила скоро във властта, когато тя задала въпрос на издателя от каква позиция дава своето мнение за едно от многобройните напоследък служебни правителства?

"Аз и отвърнах: от позицията на човек, покрай когото за тези 35 години минаха много хора с кратка политическа биография", спомни си Гочева.

И разказа две истории не за политици с къс срок на годност, а за две силни жени, които "24 часа" следва от години: 30-годишната Тони и 80-годишна баба Янка от Леденик.

Първата, преди години, в тежък личен момент, опита самоубийство под влак до Бургас. Остана без краката си. "24 часа" започна кампания, за да се съберат средства и изправим Тони на крака. Бяхме на сватбата й, днес тя има прекрасно дете и помага на други да изживеят живота си, който ни се случва само веднъж. А баба Янка, която загуби син и внук, но сама реши да дари на нуждаещи се техни органи, направи за донорството повече от всички правителства. "24 часа" помогна на 80-годишната жена с натиск за промяна на закон и тя получи правото да се запознае с хората, чиито живот спаси.

"Така разбирам възкръсването - да дариш, вместо да заровиш", каза баба Янка, когато стана "Достоен българин" и разплака всички в залата и пред телевизионните екрани.

Заради тези свои герои и милионите читатели, "24 часа" в понеделник, 19 април, когато ще са минали изборите, прави тест за победителите: Ще изберат ли депутатите ново правило за заплатите си, които сега се качват на всеки 3 месеца - да или не?

Идеята на журналистите Гочева сподели в аванс в студиото на Георги Любенов.

В "24 часа" днес работят 200 души от 4 поколения, които са една общност. "Представи си колко е трудно да съжителстват родители и деца. А при нас дори имаме баби и внуци! Ние работим яко, грешим рядко, но си признаваме и много се караме, но си прощаваме", описа издателят формулата, с която екипът успява толкова години да е на върха.

Венелина Гочева поиска и прошка от колегите си, че много рядко им казва "Браво!" и прекалява с нейното "Още!".

"Давам си сметка, че дефицитът на едното и прекалената употреба на другото ни кара да спринтираме напред, да стигнем до върха и да погледнем към следващия връх. Много е ценно да имаш хора, които помнят и могат, както и такива, които искат да успяват бързо", каза още Гочева за най-младите в екипа на "24 часа"

"В социалните мрежи всичко трябва да е възможно най-сбито и кратко. И трябва да казва много. Това е предизвикателството. 35 милиона гледания само в ТикТок, които са добра оценка на работата, която всики правим", описа новата посока 22-годишният Борис Светозаров.

На въпрос на Георги Любенов дали изкуственият интелект застрашава медиите, Бобо отговори така: "Качествени журналисти винаги ще са нужни. Изкуственият интелект е средство, което ни помага, не може да ни замени. Проблемът е да намерим златната среда между двете".

Венелина Гочева обеща, че "24 часа" в следващите месеци ще превърне щастието в първа новина, във всички медийни канали на "24 часа" .

"Искаме да го споделяте с нас, за да го разкажем, защото има българи, които така и не разбират през този кратък свой живот, че всъщност са преживели щастие. Убедени, че някой им пречи да бъдат щастливи или че е длъжен да ги прави щастливи", описа тя причината защо "24 часа" няколко месеца ще има ново мото "Щастието - първа новина".