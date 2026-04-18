ЦСКА и "Левски" отново един срещу друг следващата ...

Ники Кънчев: "24 часа" отвори широко прозореца за свежия въздух на Демокрацията

Ники Кънчев с колекционерския брой на "24 часа". Снимка: Фейсбук

Ники Кънчев поздрави "24 часа" по случай 35-ата годишнина от излизането на първия брой на вестника. Ето какво пише любимият водещ и журналист:

"35 години вестник "24 часа" днес!

Вестникът, който отвори широко прозореца за свежия въздух на Демокрацията, който промени начина на писане, поднасяне на новините, реабилитира заглавието, въведе безпристрастното анализиране и коментиране. Вестникът, който след години на сухота и скудоумие, раздвижи целия бългаски печат,

Имам много приятели в "24 часа"! Писал съм много за тях, давал съм интервюта!

Колеги, честит Юбилей!

Обичам си ви!

И ви чета!

Публикувахте от Niki Kunchev в Петък, 17 април 2026 г.

Четете още

Още от Колекционерският брой

