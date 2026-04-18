Ники Кънчев: "24 часа" отвори широко прозореца за свежия въздух на Демокрацията

Ники Кънчев поздрави "24 часа" по случай 35-ата годишнина от излизането на първия брой на вестника. Ето какво пише любимият водещ и журналист:
"35 години вестник "24 часа" днес!
Вестникът, който отвори широко прозореца за свежия въздух на Демокрацията, който промени начина на писане, поднасяне на новините, реабилитира заглавието, въведе безпристрастното анализиране и коментиране. Вестникът, който след години на сухота и скудоумие, раздвижи целия бългаски печат,
Имам много приятели в "24 часа"! Писал съм много за тях, давал съм интервюта!
Колеги, честит Юбилей!
Обичам си ви!
И ви чета!
Публикувахте от Niki Kunchev в Петък, 17 април 2026 г.