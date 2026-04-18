Заглавията на "24 часа" разказват истории, вече са част от световен тренд

Заглавията на "24 часа" сами по себе си разказват истории, затова най-култовите от тях вече са част от световен тренд - изписани с големи черни букви на бели тениски, каза Георги Милков в предаването "Тази събота и неделя" по Би Ти Ви.

Той подари на водещите два от първите артикула от лимитирана колекция с някои от най-култовите новини от страниците на вестника в 35-годишната му история.

"Живков умря, сменят парите" е заглавие от първа страница на "24 часа" от 7 август 1998 г., в което в телеграфен стил всъщност са разказани две големи паралелни истории - смърта на дългогодишния първи партиен и държавен ръководител на Блъгария и решението на правителството на Иван Костов от същия ден да деноминира българския лев.

Водещата Ванина Недкова хареса и едно от по-новите заглавия на вестника от тази година - "За 8 март не искат букет, а манифестират за ферари", а нейният екранен партньор - Митьо Маринов, чиято кариера тръгна също от "24 часа" - бе заинтригуван от "рекламното лице" на кампанията Доналд Тръмп, представен с бял тишърт със коригирано заглавие от вестника.

В колекционерския брой за рождения ден на вестника има няколко много интересни интервюта и едно от тях е с актьорите Милица Гладнишка, Христо Пъдев и Александър Кадиев за това на какво се смеят българите, разказа Милков. Той допълни, че голямата тема на броя - "Щастието - първа новина" е показана чрез серия материали, а също и интервю с политолога Иван Кръстев.

"В това интервю, в което говорим с Кръстев за прехода, за настоящето, в което се намираме и за бъдещето, пред което сме изправени, се опитах да го провокирам и по темата за щастието на българите. Дали ние, които сме свикнали да крием щастието си от другите, в някакъв момент не забравяме сами за него, точно като катериците, които непрекъснато си крият жълъди за зимата, а после забравят къде са ги скрили", каза Милков.