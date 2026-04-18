Кирил Домусчиев: "24 часа" остана на върха, независимо от всички промени

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев поздрави "24 часа" по случай 35-годишнината от излизането на първия брой на вестника. Самият Домусчиев също празнува рожден ден днес. Ето какво пише един от най-успешните ни бизнесмени в писмо до "24 часа" и издателя Венелина Гочева

"УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГОЧЕВА,

Позволете ни от името на Управителния сьвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - КРИБ и лично от наше име да поздравим Вас и целия екип на Медийната платформа по случай

35-годишния рожден ден на вестник „24 часа".

Първият български частен всекидневник, който днес е най-голямата дигитална платформа за новини, анализи и събития в България, е уникален с това, че още с възникването си през 1991 г. успя да стъпи на върха и да остане на него, независимо от всички промени. Това е така, защото в. „24 часа" винаги се е придържал към обективното представяне на събитията, което го затвърди като лидер по обществено доверие и като един от най-влиятелните всекидневници в България.

Като член на КРИБ, вестник „24 часа" допринася за подобряване на бизнес средата и за налагане на светлия, национално отговорен бизнес.

Вярваме, че ще продължим да работим заедно, за да направим България едно по-добро място за правене на бизнес и за създаване на добри новини.

С уважение,

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИБ

БОЯН МИТРАКИЕВ

ИЗП. ДИРЕКТОР, ЧЛЕН НА УС