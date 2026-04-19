На куц крак след спасителите

Време е за нормалност. Тези, които излъчваме, да си говорят и да разпределят общия ни ресурс по ясни правила - за това им даваме заплати

Преди изборите даваш лявата гуменка, а след като агитираният електорат от селото е гласувал, си получава и дясната.

Така преди 35 години се правеха изборите у нас, свиделства политик, някога изкарал немалко депутатски мандати, врял и кипял в партийни дела.

Електоратът през 2026-а определено не е същият. И политиците са други, и България е друга. Те и кецовете са други - тренди моделите на джензитата струват 35 пъти повече от някогашната класическа китайска гуменка от 10 лева. Агитацията посредством материални/финансови стимули обаче си остана неизменна черта от българската политика, перфидно модифицирана във всякакви форми на недоказуем натиск - стабилна работа, ако гласуваш правилно, социални услуги и прочее неща, важни за малкия човек в малкия град.

Но не за кецовете е думата, а за дългия ни преход, запечатан в страниците на "24 часа" през тези три десетилетия и половината. (Виж и инфографиката долу.) А една от вечните теми за спор през тези години бе кога Преходът свършва.

С раздържавяването, с натрупването на капитали, с препирането им, с края на мутрите, с влизането в ЕС и НАТО, с падането на визите, с еврото?

Със смяната на чипа, за която ни говореше царят? Или дори със самия изумителен факт, че бивш цар стана министър-председател? А кой да знае каква щеше да е държавата днес, ако не бяха попречили на Симеон да стане президент. Вероятно тогава Иван Костов щеше да остане още някакво време на власт, което пък може би щеше да ни отдалечи от "Руския мир" и балканския мироглед. Ако бяхме изненадали света с цар-президент, а не с цар-премиер, дали Бойко Борисов щеше да смени черния кожен балтон с премиерския костюм и да ни управлява толкова дълго, че само Станко Тодоров да го бие със своя соцрекорд? Впрочем царската партия е последната, печелила 120 мандата (плюс още едни поне 5%, които й откраднаха с формации ментета). И въпреки това отиде в забвение, а днес имаме ГЕРБ като най-голямата партия в държавата.

Идването на Симеон обаче е преломен момент в българския преход не защото можеше да стане едно или друго, а защото се случи разбиването на традиционната политическа система, счупването на старата ос ляво - дясно. И няма значение за 800 или повече/по-малко дни щяхме да се оправим, а че оттогава идейният дебат реално изчезна. Всякакви формации взеха да кацат, където им хрумне по тези изместени координатни оси. Нови лидери ни говорят за десни цели с леви мерки, а някогашният сблъсък на политически концепции е сведен до русофилство и русофобство, до фенове на ЕС и ненавиждащи го, до борци за мир и "ястреби". Е, трудно е да се разбере защо повечето ни миролюбци са такива фенове на президента Доналд Тръмп, който всеки път, щом стигне до Белия дом, взривява мира по света. Вероятно е свързано с любовта им към президента Владимир Путин, чиито ментални напрегнатости са близки до тези на колегата отвъд океана.

Така или иначе, с царя в политиката за първи път нахлуха външни за нея хора. Някои останаха, други се върнаха в бизнеса, трети овладяха двете писти. Рефрешът се случи и с идването на Борисов, после с всеки нов играч се повтаряше, за да стигне непознати мащаби с групите на Слави и Киро, партията от Ветрино, тиктокъри, мечове и прочее герои. През последните кратки легислатури преминават хора, чиито лица и професии трудно запомняш, ако не гръмнат с ярък гаф. Някога в българския парламент заседаваха ярки имена, най-уважавани юристи, грамотно бе транспонирано цялото европейско законодателство.

В нито един момент обаче народът не спря да търси новия спасител. Дори на няколко пъти вдигаше миниреволюции и чакаше той да ги поведе.

Историята учи, че революцията обикновено изяжда своите деца. В 35-те години, през които точно 33 пъти ходихме на избори, видяхме и такива примери. Вътре в партиите също наблюдавахме канибализъм и лидерски глави да се режат от собствените им протежета.

И като стана дума за бързооборотни лидери - а може би преходът в една бивша соцдържава свършва, когато някогашната комунистическа партия също отиде в забвение? Ако е така, то на 19 април може да му привидим края, нали социолозите слагат БСП на и под ръба за влизане в парламента. Не че желаем това на българските социалисти, които имат млад водач и надежда доскорошният баща (президент) на нацията да не изяде децата си.

А най-вероятно драматичният ни преход ще свърши, когато спрем да търсим спасителя. Когато осъзнаем, че ние сме спасителите на себе си, на децата, на страната си - стига да се върнем към нормалността да разговаряме помежду си и да излъчваме в управлението изразители на различните ни мнения, способни да търсят пресечната им точка.

Които знаят, че ние им даваме заплатата, за да организират разпределението на общия ресурс при ясни правила. Които искат и могат да върнат усещането за справедливост - и в съдебната зала, и при правенето на бизнес, и в здравеопазването, и към социално уязвимите. И най-сетне да спрем да го караме по инерция и на куц крак - една обувка преди изборите, цял чифт след тях.