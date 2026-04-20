2001-a: Стартира големият отстрел

Тъкмо си мислихме, че мафията ще става скучна, и мутрите нагазиха до кръв в бизнеса с дрогата

Следобед на 26 август 2005 г. си бях направил срещи с мои източници в МВР, за да събирам информация за убийството на Георги Илиев, когато колегите от криминалния отдел започнаха да ми звънят на пожар от редакцията, че някакъв въоръжен мъж държи заложници в столичния кв. "Стрелбище" и настоява да разговаря с мен. Помислих си, че жегата е повлияла лошо на някой психично болен, докато не видях новините по телевизията - как полицаи извеждат от жилището Янко Димчев-Джузо, заложниците му - мъж и жена, и въоръжението му - автомат "Калашников" и два пистолета.

Само 5 години по-рано криминалните репортери смятахме, че историята на българската мафия започва да навлиза в най-скучната си фаза. Вътрешният министър Богомил Бонев още през лятото на 1997 година беше привикал босовете на големите силови групировки и бе поставил условия рекетът и насилственото застраховане да приключат. И самото общество беше узряло за тази промяна - нямаше и помен от парализиращия страх от борците на 90-те години. През 2001 година в допълнение рязко намаляха кражбите на коли. Вътрешното министерство обаче нямаше никаква заслуга за това. Голямата работа я свърши външното министерство - паднаха шенгенските визи и българските автокрадци заминаха да крадат коли в Европа.

В този период започна едно много важно събитие в историята на българската организирана престъпност - смяната на поколенията. На преден план излязоха бандитите, родени през 70-те години на миналия век, и така автоматично на заден план отидоха всякакви авторитети и правила. Подземният свят стана още по-безскрупулен.

Мутрите нагазиха дълбоко в бизнеса с дрога. Загърбиха остарелите принципи, започнаха да работят с ченгета и прокурори и дори наркокартата на София беше разчертана по територията на районните полицейски управления. А битката кой да продава най-много дрога разпали зверска война и стартира една много дълга серия поръчкови отстрели. Толкова кървава, че ми се стори направо скучна първата ми работна седмица като криминален репортер години по-рано, в която само за 4 дни между 11 и 14 януари 1994 г. се случи следното: престрелка с 4 трупа в софийския кв. "Дружба", простреляха Маджо пред казино "Севастопол", а в жилищен блок в "Белите брези" полицаи от звеното за борба с масовите безредици разстреляха две барети на стълбищната площадка.

Голямата война за дрогата започна с една дръзка кражба на 600 кг кокаин от склад край Благоевград през зимата на 1999 г. Няколко месеца по-късно в София бяха застреляни международният наркотрафикант Кузман Гуслеков и неговият приятел Роберт Стефанов. В този период от много добър източник в полицията научих, че и двата разстрела са свързани с откраднатия наркотик, като самата кражба е организирана от Поли Пантев. В потвърждение на всичко това последва неуспешен атентат срещу него с гранатомет до Ловния парк. Историята ставаше все по-заплетена и интересна, но моят източник ме спираше да пиша, защото Поли Пантев, за когото до момента имах малко информация, бил много опасен и отмъстителен. Издържах до началото на ноември 2000 г., когато избухна бомбата в хотел "Амбасадор", разкъсала Александър Романов и Арташес Овсепян.

Двамата килъри трябваше да заложат адската машина на пътя по обичайния маршрут на Поли Пантев и да я взривят дистанционно, но я активираха, без да искат, в хотелската си стая. След като описах в статия в "24 часа" цялата история с кражбата на дрогата, убийствата на Гуслеков и Стефанов и сложих едно финално изречение за Пантев:

"Днес някой го иска мъртъв с цената на всичко",

имахме доста драматична среща с него в сладкарницата на бившия хотел "Шератон". Главният ми редактор Венелина Гочева се беше обадила на шефа на ГДБОП и в заведението имаше и цивилни антимафиоти. Те обаче не ме караха да се чувствам спокоен - разговорът започна лошо и знаех, че ако нещо ще се случва, няма да бъде там и сега. В крайна сметка имахме още една среща с Поли Пантев, а седмица след нея него го разстреляха във фоайето на хотел "Сонеста" на остров Аруба.

Години по-късно ми съобщиха, че Пантев е казал: "Минат ли 6 месеца, чупете му краката!", но тази история затвърди у мен извода, че когато някой те заплашва, по-скоро иска да се разтовари психически. Много по-притеснително е, когато не те заплашват, както научих за първи път две години по-късно. Тогава агент на ГДБОП ми разказа, че е станал свидетел на разговор между двама бандити, които са обсъждали побой над мен не толкова заради изобличаващата статия за тях, колкото заради снимка на единия, публикувана в "24 часа".

Тук вече ситуацията стана драматична, защото хората бяха доста сериозни в своята битност - няколко години по-рано бяха отвлекли двама души срещу откуп и след като не получиха пари, ги застреляха като кучета край едно пернишко село. Междувременно бяха задържани за побоища и изнудване и се хвалеха, че изпълняват мокри поръчки за много влиятелен бизнесмен. Решихме да подтикнем бизнесмена да ги възпре, а най-сложното бе да прикрием източника си, за да не пострада. В крайна сметка всичко се размина, а през 2002 г. по-агресивният бандит от групата бе задържан за убийство във Варна. И днес излежава доживотна присъда, прекъсната от едно кратко бягство от затвора, приключило със стоппатрон в крака.

В София обаче нарковойните бяха в разгара си и никой не стреляше със стоппатрони. С колегите от криминалния отдел - Блага Георгиева, Невелин Ганчев, Антон Колев, Стефан Ташев, Павел Гоневски и Сима Радкова, почти нямахме пропуснато местопрестъпление. Какво ли не правехме, за да получаваме изпреварваща информация - от полицейските честоти до таксиметровите компании.

Никога няма да забравя как една вечер брат ми дойде да ме вземе от редакцията, за да вечеряме навън, но в таксито ми се обадиха, че в "Студентски град" е станало убийство с лека картечница (килър бе застрелял по погрешка бащата на най-добрия си приятел, след като сбърка колата). Обърнахме натам и като пристигнахме, още не бяха опънали полицейските ленти. И така брат ми вместо на ресторантска маса се озова като поемно лице на местопрестъпление с труп в автомобил, който от автоматичния откос беше останал почти без глава.

Мафията така нахлу в новото хилядолетие, че борците с бухалките от 90-те изглеждаха като нежна романтика. В криминалните отдели на големите вестници работеха по 6 човека. А бандитите започнаха да ни търсят все по-често. Бяхме се срещали с почти всички от големите босове - повечето от които днес вече не са живи. Имаше случаи, когато идваше да ме вземе кола от редакцията и дори не знаех при кого точно ще ме закарат. Слави Ангелов като съвсем млад репортер до Иво Карамански, който през 90-те беше сочен за Кръстник на българската мафия.

Един час по-късно в подземен етаж на къща в югозападен квартал на София човекът срещу мен ми разказваше оживено как е овладял целия наркопазар на столицата, защо вече няма взривове и стрелби по улиците и как в крайна сметка МВР няма абсолютно никакво отношение към този "успех".

Златко Баретата беше стъписал охраната на Полиграфическия комбинат, след като дойде без предварителна уговорка в редакцията да се запознаем и "да видим, че не е толкова лош". След една кратка, но съдържателна публикация във вестника на редакционния телефон се обади Георги Рандев-Пъпката да обясни, че ако не спрем да пишем за него, ще го гръмнат. Само дни по-късно топкрадецът от бандата на Джиджи беше застрелян в автомобил пред дома му в кв. "Младост". Разбира се, ние не бяхме причината за този инцидент. Също така не беше вярна и версията, че Рандев е откраднал и предоставил на МВР лаптопа, който уличаваше с множество снимки хърватската група за мокри поръчки, която вече вилнееше из София и беше очистила Митко Малкия и приближените му в заведението "Арт Декор", похитителя на Стефко Колев - Борис Арсов-Борчо, колегата му Асен Петров-Шаки и полицая Кирил Живков, който случайно се бе озовал с него в пункт за залози. Свързаният с хърватите Красимир Станчев-Легионера пък бе разследван за убийството на Дмитрий Минев-Руснака, а в комбинация с Райко Кръвта - и на боса на ВИС Георги Илиев.

В периода на най-многото екзекуции, когато криминалните репортери се озовавахме на местопрестъпления с убити и по няколко пъти в седмицата, публикувах в поредица в "24 часа" разследването "Убити наемни убийци". То разкриваше механизма на мокрите поръчки - от най-високото ниво, през посредниците, през хората, които осигуряваха оръжието и информацията за "обекта", до физическите извършители, които в онзи период често приключваха с куршум в главата - за да не получат пари и да се прекъсне тотално връзката към поръчителя. Било е през октомври 2004 г.

Докато приключвах статията, се роди дъщеря ми. Сутринта бях в следствието и снимах с фотоапарата лицата на убити наемни убийци, на обяд в родилното - първа снимка на детето ми.

Но да се върнем към причината за екзекуцията на Георги Рандев-Пъпката. Тя беше свързана по-скоро не с бизнеса с убийствата, а с този с отвличанията, който всеки момент щеше да избухне със страшна сила. По време на преговорите за освобождаването на отвлечения син на Венци Стефанов Пъпката бил натоварен със задачата да комуникира със семейството на жертвата. И фатално объркал симкартите - тази за връзка с Венци Стефанов и тази за връзка с групата, което поставило в сериозен риск организацията. И днес не е 100 процента ясно своите ли го убиха, или противниците... Слави Ангелов позира с конфискувана картечници в края на 90-те години на миналия век.

Похищенията срещу откуп започнаха още в началото на новото хилядолетие много преди Наглите. Поне пет банди, които не са разкрити и до ден днешен, отвличаха в Перник, Добрич, Варна и София. През 2001 г. бе похитен пернишкият бизнесмен Славчо Захаринов. Той е отвлечен от бандата на Степан Рибаков (убит на следващия ден след Илия Павлов в София), но предаден в Пазарджик на друга група. Славчо Захаринов бе единственият отвлечен срещу откуп от професионална група, който не плати нищо на бандата и въпреки това бе освободен след 39 дни в плен. Същата година обаче близките на Стефко Колев събраха 1 милион лева, за да им го върне жив групата на Джаки Ръчичката и Йоско Костинбродския, които в крайна сметка бяха оправдани. Един зъболекар, много близък до лидер на БСП, плати 600 000 евро откуп за живота на сина си през 2003 г. През следващата година бяха отвлечени в София синът на Венци Стефанов и Рубин Коцев във Варна. Бащата на младежа плати 1,2 милиона лева за живота му, но пленникът бе убит. Близките на Коцев предадоха на похитителите 1 милион лева и той бе освободен. В следващите години пленници на бандите за отвличания станаха сириецът Християн Валю, Вене Сотиров, синът на Йордан Иванов-Поничката в Добрич. По всички тези случаи имаше заподозрени, имаше и арести, но нямаше присъди.

Високите доходи и ниският риск за извършителите превърна този бизнес в привлекателен - така през 2007 г. на криминалната сцена излезе бандата Наглите, която в продължение на 31 месеца извърши 13 отвличания, 2 убийства и направи държавата жалка.

Понеже научавахме за всяко похищение на групата, един главен секретар бе наредил да се проверят телефонните ми разговори, за да се установи дали няма предател в ГДБОП, който ни помага. Информаторите ни обаче бяха отвсякъде другаде, но не и от ГДБОП. А близките на жертвите често ни търсеха, за да предаваме послания към похитителите - свързани например със здравословен проблем на жертвата и лекарство, което трябва да приема. Няколко пъти през малките обяви на "24 часа" минаваха и кодирани послания от семействата към Наглите за това колко пари са успели да съберат - съобщенията представляваха обява за продажба на микробус, а продажната му цена се равняваше на сумата, подготвена от близките. Непрекъснато подкрепяхме семействата, публикувахме само част от информацията, с която разполагахме, за да не застрашим по никакъв начин живота на жертвите. Затова, когато всичко приключи и бандата беше задържана, всички засегнати се съгласиха да ми разкажат историята си, включително Боби Мекото, включително Васил Маникатов, който в този момент излежаваше присъда в затвора в Бобов дол. Така само 2 месеца след арестите бяхме готови с книгата "Наглите". Още преди финала на разследването в поредица от анализи във вестника посочихме грешките, заради които държавата се проваляше, публикувахме интервюта с доказани експерти и стартирахме кампания отвличането срещу откуп да се наказва с доживотна присъда. Така законът беше променен и по-суровият текст в НК, както и фактът, че бандата бе арестувана и вкарана в затвора, рязко намалиха тези престъпления в следващите 19 години.

През октомври 1998 г. публикувах в "24 часа" разследване "Банда жили с фалшиви кредитни карти". Там разказахме за първите схеми за източване на чужди кредитни карти - пазаруване в Южна Африка и Щатите на скъпи коли, диаманти, дрехи в бутици и бърза продажба на стоката на половин цена. На следващия ден ми се обади за среща млад служител от Националната служба за сигурност (днешната ДАНС). Статията много му харесала и подпитваше откъде имам цялата тази вътрешна информация. Те точно сега били създавали структура, която да се занимава с тези модерни престъпления.

17 години по-късно същият човек оглави ДАНС и за известно време беше и зам.-министър на вътрешните работи.

Известно време след първата ми публикация за аферите с кредитни карти получих много любопитна информация за банда, която върти същите схеми в Кения. Централните фигури бяха Боян Петракиев-Барона, който беше отвлякъл срещу откуп цели 14 босненски тира заедно с шофьорите им през 1994 г., неговият приятел - крупие от казиното в хотел "Родина", Герасим Николов и Красен Тенев. Последният се оказа бивш преподавател по западноевропейска литература в Шуменския университет, активист на СДС и дори намерих негова снимка на една сцена с президента Желю Желев от първите демократични митинги. Научих, че в този момент Тенев е разследван за отпечатването на хиляди фалшиви бандероли за алкохол в своята печатница "Хермес и Хермес".

Точно преди да бъде арестуван, избяга от страната и бе обявен за издирване. Скоро разбрах, че се укрива при Герасим Николов в Кения. Че живее там под фалшивата самоличност Фьодор Ковал с подправен украински паспорт. Оказа се, че двамата имат казино в столицата Найроби и дори са организирали в Кения Тото "6 от 49", точно като нашето в България. Имах достатъчно интересен материал за голяма статия, но реших, че трябва да отида в Кения и да ги снимам тайно. Така се роди поредицата "Бегълци в Кения". Националната следствена служба образува разследване. Барона беше арестуван и след споразумение с прокуратурата - осъден на 4 години затвор. Красен Тенев още си живее в Найроби, но благодарение на "24 часа" Интерпол научи, че е там, и го обяви за издирване с червена бюлетина на официалната си страница. Герасим Николов навлезе в онлайн залозите и днес е спонсор на английската Висша футболна лига. Ние пък взехме с това разследване поредната награда "Черноризец Храбър".

Има още десетки истории, но криминалните репортери не можем да разкажем всичко и обикновено трябва да премълчаваме най-интересното. За следващата годишнина на вестника обаче ще падне давността и по други случки :).

