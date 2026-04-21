Първият отличник на “24 часа” Виктор учи невроинженерство и вече преподава на младите лингвисти

2208 Весела Бачева
Първият отличник на “24 часа” Виктор учи невроинженерство и вече преподава на младите лингвисти
Дипломирането на Виктор Балтин от МИТ през май 2024 Снимка: Личен архив

Неговата ученичка Ванеса стана абсолютна шампионка на международна олимпиада

Да разработвам устройства и програми за рехабилитация на заболявания на нервната система и лечение на психически заболявания. Това е новата цел 24-годишния Виктор Балтин, който бе част от първия випуск на “Отличниците на България”. През тази година ще приемем 10-ия випуск, а на страниците си разказахме за над 300 умни и талантливи деца, които печелят награди и медали, но искат да са и лидери на мнение, откриватели и да чертаят новите трендове за промяна на страната ни. 

За повечето хора неговата мечта може да звучи абстрактно, но за тези, които го познават, не е изненада. А и е естествено продължение след магистратурата му по невроинженерство във Федералния технологичен институт в Лозана, Швейцария. Програмата опитва да осъществи връзката между нервната система с машинните технологии.

Сферата изучава едновременно биология и инженерство. От една страна, търсим вдъхновение от биологията и опитваме да превърнем в изкуствен интелект или машини това, което се случва в нея. От друга страна, се

разработват машини като мозъчни типове, които директно да комуникират на езика на нервната система

Приложението е да се търси лечение на неврологични и психически заболявания, обяснява Виктор, който днес кара първата си магистърска година.

Но как се стига дотам? Като първо завършиш Масачузетския технологичен институт в Бостън, който е най-добрият университет в света.

Виктор в лабораторията по нанотехнологии в МИТ през 2023 г. Снимка: Личен архив

В САЩ Виктор учи четири години биологично инженерство и невронаука, която се фокусира върху изучаването на нервната система - механизъм, толкова сложен, че учените са го отделили в отделна дисциплина, за да може да го комбинират с биология, инженерство, психология и дори лингвистика.

По лингвистиката Виктор се пали още като ученик без да подозира, че по-късно ще му помогне за приема в САЩ. В Европа кандидатстването в универститетите е много стандартизирано - оценки от изпити и това, което си правил в час. В САЩ системата за прием е много абстрактна и субективна. Там се гледат извънкласните дейности и как си се възползвал от възможностите, които училището ти е предоставило, разказва Виктор пред “24 часа”.

Като човек с най-различни интереси в САЩ му харесва свободата да избира какви дисциплини да учи. Студентите обаче задължително държат и предмети по хуманитарни и социални науки и изкуство, и така той се оказва в курс по китайска калиграфия. 

Творбата от предмета по китайска калиграфия в университета Снимка: Личен архив

Обича и университетската общност. И самият университет насърчава студентите да се събират и заедно да се борят с домашните, които Виктор описва като “сложни, трудни и малко невъзможни”. Защото оценките са индивидуални, но науката не е.

Първата година учи онлайн от България заради пандемията от коронавирус и заради часовата разлика е на изпити нощем и се включва в лекции в 23 ч вечерта. Мъчи го и чувството, че губи от най-хубавите си години, но втори курс вече живее в университетския кампус там и нещата бързо се нареждат. Среща хора от цял свят с различни истории и намира “свои”.

Завършва през май 2024 г., но няма как да продължи в Щатите, защото започва преструктуриране на пазара в неговата сфера още преди втория мандат на Доналд Тръмп. Макар и да е завършил един от най-елитните университети, Виктор не е американски гражданин и решава, че би му било трудно да се развие, затова си взема година почивка и се прибира в България, за да си даде време да реши накъде да продължи.

Връща се в Бургас и отдава голяма част от времето си на мястото, от което започват и успехите му - Природоматематическата гимназия “Акад. Николай Обрешков”. Там Виктор учи от пети до 12-и клас, а “24 часа” следи развитието му още от 2017 г., когато е в девети. Тогава той печели златен медал от руската олимпиада по математическа лингвистика в Санкт Петербург - второто най-престижно международно състезание, със 119 от 120 възможни точки и вече има десет медала от интернационални състезания.

Нагграждаването за най-добър ученик на катедрата по глобални езици в МИТ, април 2024 г. Снимка: Личен архив

И през тази една година почивка започва да преподава в школата по лингвистика в ПМГ - Бургас, в която преди години е бил.

Неговата ученичка Ванеса Калинкова стана абсолютна шампионка на 22-ата Международна олимпиада по лингвистика (IOL). А това не става лесно, защото участват рекорден брой състезатели - 227 ученици от над 40 държави. За този неин успех “24 часа” я награди като отличник на България в деветия си випуск в края на 2025 г.

Успехът на Ванеса е най-голямата ми гордост

А най-големият ми успех е, че предадох щафетата нататък - успехите на моите ученици. Надявам се и те да я предадат на своите, казва Виктор.

Той участва и в подготовката на целия национален отбор.

Виктор пътува заедно с отбора до Тайпе, но вече от другата страна - като организатор, а не като състезател.

През 2017 г. Виктор разказва, че свири на китара и пиано, говори свободно и владее руски и френски на добро ниво, учи и немски. После започва и да пее, записва китайски и испански, а днес учи и италиански. През 2024 г. печели първа награда в университета за езикови постижения за ученето на испански и китайски.

Виктор е пример за академични постижения. Неговата непоколебима мотивация е очевидна, подчертана от дълбока отдаденост на усъвършенстването на езиковите му умения и насърчаването на междукултурното разбирателство. Впечатляващо е, че той самостоятелно учи испански език само за три месеца. Неговото ненаситно любопитство, остри аналитични способности и остроумие допринасят значително за повишаване на нивото на дискусиите в класа, пишат за него на университетския сайт.

Пред “24 часа” признава, че немският му е “попрашасал” и няма много време да свири, но е открил нова страст - планините, защото там намира спокойствие. Ходи с приятели и колеги, понякога и сам, но с уговорката, че не го препоръчва на всеки. Как се учат толкова много езици и за пътуванията си по света Виктор разказва в YouTube канала си LingViktic.

Обича ПМГ - Бургас, често и се връща там, за да помага и да е полезен. Засега не мисли за връщане, но е обнадежден, че

Европа вече предлага същите условия за развитие като САЩ

Като човек, който живее в чужбина, е убеден, че и България си има своите предимства. А за след десет години си пожелава световен мир, да надгражда българската наука и да може по-често да се прибира и да плажува по Южното Черноморие.

В свободното си време Виктор ходи на походи. На кадъра е в планината Цинченг, Китай Снимка: Личен архив
Екипът организатори и доброволци на Международната олимпиада по лингвистика в Тайпе пред библиотеката на националния университет на Тайван Снимка: Личен архив

Весела Бачева

