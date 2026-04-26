Какво прави българина най-щастлив? Да има дете, обич и пътувания (Вижте резултатите от анкетата за щастието)

Да има дете и да държи ръчичката му. Това е висшата форма на щастие за българина. Показа го мащабно проучване на “24 часа”.

Какво е щастието за всеки от нас? Дали ако се замисляме по-често и си отговаряме сами на този въпрос, не се доближаваме до щастието? Дали няма да търсим по-осъзнато онези неща, които сме си написали, че усмихват лицето и душата ни? С тази надежда “24 часа” поде специална кампания за своята 35-годишнина и пожела за читателите си щастието да е първа новина.

Подредихме 35 нюанса за 24-каратово щастие и проведохме анкета на сайта 24chasa.bg. Получихме цели 10 717 отговора. Всеки участник можеше да избира между 35 опции за щастие.

Първото място с най-много гласове (763) спечели “детска ръчичка в твоята” - символ на мечтата да имаш дете, но и да прекарваш време с него, да се наслаждаваш на свързаността. Или иначе казано - истинско олицетворение на фразата “да държиш щастието в ръцете си”.

Втората най-популярна причина за щастие е “обичта - във всяко проявление”. Има ли обич, има щастие, посочиха 664 души.

Призовата тройка в класацията за щастие се допълва от “пътуванията”. Този предпочитан билет към щастието посочиха 584 души.

Че българите са състрадателни и готови да се притекат на помощ, е ясно. Но достойно потвърждение намираме чрез факта, че четвъртото най-често посочено нещо, което прави българина щастлив, е “да помагам”.

Ако детската ръчичка в живота ни е №1 в класацията, едва ли е изненадващо, че в топ 5 попада уникалното усещане за всеки родител “детето да ме надмине”.

“Свободата да бъда себе си” заслужи шестото място в анкетата за щастие. Веднага след това следва достатъчно щастливата комбинация “Изгрев, море, боси крака в пясъка”. Природата е феноменът, който е сред най-често посочваните извори за щастие и заема осмото място. А на девето е “Усещането, че съм на правилното място”.

В свръхзвуковото ежедневие на дигиталния свят топ 10 в анкетата “Какво ме прави щастлив” допълва богатството, което намираме в книгите.

Пълните резултати вижте в графиката:

По повод 35-ата си годишнина “24 часа” създаде и специална рубрика “35 неща, които ме правят щастлив/а”. Първият участник в нея в колекционерския брой от 18 април 2026 г. беше президентът на България Илияна Йотова. Сред нейните 35 причини за лично щастие се открояваха: “Когато в едно изречение внукът ми каже четири пъти “бабо”, “Когато съпругът ми каже: “беше права за...”, “Критиките на майка ми, за нея съм все още малкото момиче, което възпитава”, “Песен на Жо Дасен”, “Хубава книга - на хартия”...

Успели, известни и интересни българи ще продължат да разкриват своята рецепта за щастие на страниците на “24 часа”.