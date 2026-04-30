"24 часа" прави нов подарък за вашия смартфон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нов безплатен начин да имат достъп до достоверна и проверена информация подарява "24 часа" на читателите ни за 35-ия рожден ден на изданието.

От днес вече всеки читател на мобилен телефон, може да изтегли на своето устройство мобилната апликация на "24 часа".

За читателите с айфони и таблети с операционна система iOS, изтеглянето става от App Store или този линк.

За читателите, които ползват смартфони и таблети с Android, можете да изтеглите новото мобилно приложение от Google Play или директно от този линк.

Новото мобилно приложение ви дава достъп до новините по-бързо и много по-удобно. Като основният бонус е, че пести от интернет данните, които използва вашият смартфон. Зареждането е много по-бързо отколкото на интернет сайт. А читателят има много по-голяма възможност да управлява съдържанието, което чете.

За първи път в платформа на "24 часа" читателите могат да запазят за по-късно прочитането на новина без да се притесняват, че ще я загубят в потока от информация.

Всеки читател може да настрои и собствен индивидуален поток на новини през услугата "Моят 24 часа". А приложението запазва за вас и най-важните новини от деня, ако не можете да ги прочетете през работно време.

"24 часа" е най-голямата медийна платформа на български език. Нашите читатели всеки ден имат достъп до над 500 информации, които дават достоверен поглед какво се случва в страната и по целия свят.

