Щастието за Димитър Маринов: Синовете ме прегръщат, жена ми се усмихва, пътувам през Розовата долина

За 35-ия рожден ден на "24 часа" си пожелахме щастието да е първа новина за българина. Успели, известни и интересни българи разкриват своята рецепта за щастие. "35 неща, които ме правят щастлив/а" е рубриката, която си подарихме, за да може всички заедно да се замисляме все по-често кое усмихва лицето и душата ни. И в забързаното ни всекидневие да има повече поводи да спрем, да се огледаме, да видим, да усетим, да се насладим на щастието. Такова, каквото е то за всеки от нас.

Днешният участник в рубриката за щастие, с която подаряваме усмивки на българите, е обичаният актьор Димитър Маринов.

35 НЕЩА, КОИТО МЕ ПРАВЯТ ЩАСТЛИВ:

1.

Синовете ми ме прегръщат

2.

Жена ми се усмихва

3.

Здравето не е проблем

4.

Студентите ми са благодарни

5.

Вдъхновявам загубена надежда

6.

Непосилни, мечтите се сбъдват

7.

Инстинктът не ме лъже

8.

Искането покрива моженето

9.

Аплодисментите на публиката

10.

Когато от изкуство се разплаквам искрено

11.

Имам принос за сбъдване на нечия мечта

12.

Българският флаг по световни трибуни

13.

Не се парадира: “професионалист”, а просто се умее

14.

Когато талант не е претенция

15.

Три генерации говорят на един език

16.

Споделен чужд успех

17.

Да мотивирам с резултат

18.

Да призная грешка

19.

Приятелите ми не ме винят

20.

Да не се налага да прощавам

21.

Оказвам се прав, без да съм знаел

22.

Гласуване на доверие

23.

Което се мисли, се прави, не просто се казва

24.

Когато нямам аргумент, а ме приемат

25.

Смях на деца

26.

Пътуване през Розовата долина

27.

София в празничен уикенд – няма никой

28.

Въздухът е изпълнен с любов

29.

Когато ме признават, а не разпознават

30.

Хората са първо човеци

31.

Не се определя по вкус, а стойност

32.

Когато завистта се заслужи достойно

33.

Български език без чуждици

34.

Не се гледа на света като игра на шах

35.

Не се правят грешни неща в името на правилни

Димитър Маринов

***

