Помните ли Цанка с 13-те деца, които гледа без надбавки? Още се радва на пълна къща

Само Елена и Христо "отлетяха" от родното гнездо - каката е майка на момиче и момче, младият мъж продължава обучението си във Велико Търново след дипломата за филолог

На 31 декември 2010 г. Цанка Палова роди в казанлъшката болница близначките Ивана и Николета - 12-о и 13-о поред дете в семейството, а вестник “24 часа” я нареди сред достойните българи - “малки” хора, които сърцато вършат големи дела.

За своята 35-годишнина “24 часа” отиде отново при героите, за които сме разказвали, за да погледнем и през техните очи към следващите 35.

На 2 май Цанка навърши 56 години. Заедно със съпруга си Иван отгледаха и възпитаха с много любов и грижа 13-те си силно желани деца. По професия

Цанка е счетоводител,

но заради децата си остана вкъщи и умело води само семейното счетоводство. Цанка с близначките Ивана (вдясно) и Николета след раждането им на 31 декември 2010 г. Снимка: Ваньо Стоилов

Най-напред семейството живееше в дома си в село Кънчево, община Казанлък. Сега то е в подбалканския град Гурково. Да се преместят там, ги покани местният бизнесмен Кольо Атанасов, който предостави безвъзмездно на семейството къща с двор. По документи те вече са собственост на Палови, които изпълниха успешно поръката му да довършат и обзаведат новия си дом според собствения си вкус.

От времето на номинацията в кампанията “Достойните българи” изтече много вода. Някогашните бебета вече са 15-годишни осмокласнички в СУ “Христо Смирненски” в Гурково. Всички деца пораснаха и поеха по своя път, но това, което не се е променило, е, че многолюдната фамилия е все така сплотена и единна. Домът на Палови остава пълен с радост, тъй като 11 от децата засега са под един покрив с родителите си

Но си остава парадоксът, че 13-те деца и родителите им Цанка и Иван

нямат обща снимка,

на която всички да са заедно. “Ако искаш да ни събереш, трябва да правиш колаж”, предупреждава майката. Все някой ще липсва за общо кадро, а и най-големите момчета - Николай, който в края на януари навърши 37 години, и 34-годишният Мариян, по свои си причини категорично отказват да участват в подобни масовки.

Първа от родното гнездо “отлетя” Елена - омъжи се, след като завърши местната гимназия. Но живее наблизо, съпругът ѝ е от града. Трето поред дете в семейството, вече на 31 г., днес тя е майка на две деца - 11-годишната Елена, която носи нейното име, и Матей, на 2 месеца. Други внучета засега Цанка няма.

В Гурково го няма и 26-годишния Христо. Той завършил бакалавърска степен по българска филология във Велико Търново и сега ще продължи там обучението си по същата специалност. В последните години бил

учител в Гурково и Стара Загора,

където живее на квартира. Преди години “24 часа” писа за него, че като отличен ученик получаваше стипендия. Христо е четвъртото дете в семейството.

Най-големи са синовете Николай и Мариян. Баткото работи в дървообработваща фирма, Мариян и по-малкият Димо, на 25 години, сега са на трудовата борса с надеждата да си намерят скоро по-добра работа. От предишната им фирма ги съкратили, но и те не желаят да се връщат там, казва майка им.

Сега двамата имат повече свободно време, за да помагат на 22-годишния си брат Петьо. Той се е заел със собствен бизнес, гледа 25 кози в района на Гурково.

Произвежда мляко и сирене

и свири на гайда в самодейна школа в близкото градче Николаево. “Сам се научи на една стара гайда. Благодарение на него в дома ни често звучи народна музика”, разказва Цанка.

След Петьо на бял свят идва Георги - днес той е на 21 години и работи в местна фирма за метални конструкции.

В семейството са родени и

две двойки близнаци

Това не било изненада, тъй като в рода на Цанка преди време имали близнаци. Надежда и Димитър ще станат през септември по на 20 години, миналата година бяха абитуриенти.

Тъкмо заради Димитър Цанка не позволяваше да правят на децата ѝ ваксини, докато пораснат, никое от тях не е вкусвало и антибиотик. “Има и по-прости, бабешки лекарства”, бе философията на многодетната майка. Разказваше, че когато Димитър бил на 9 месеца, му направили поредната ваксина, след което го пипнала жестока магарешка кашлица. “Тогава се чудехме дали ще оживее”, казва тя. След това момчето имало проблеми с бъбреците и през 2016 г. почти цяла година изкарали в детската урология на “Пирогов” - там Димитър трябвало да претърпи и операция заради камък. “Не зная дали бъбречните му проблеми дойдоха от там, но кашлицата беше от ваксината, нямаше от какво друго да бъде”, убедена е и до днес.

Заради тази нейна упоритост майката бе лишена от детски надбавки и социални помощи и семейство Палови трябваше да разчита на собствените си сили, за да подрежда живота си. Но всяко зло за добро - това научи всички на трудолюбие и задружност. И до днес всички заедно се грижат за фамилното стопанство - в Гурково имат още един двор със зеленчуци и животни - две прасета и кокошки, в Кънчево гледат овошки. На трапезата им често има и риба - момчетата обичат да обикалят около реката, но за зла беда рибата в последно време изчезнала. През лятото водата била малко, през тази пролет пък реката е пълноводна и това кара рибата да се крие, вместо да кълве на въдиците.

След Надежда и Димитър идва ред на още момичета - цели четири. Най-голяма е 19-годишната Мария, която тази година завършва гимназията в Гурково и след дни ще е абитуриентка. Иска да учи начална педагогика в Тракийския университет в Стара Загора и не се вълнува много за тоалета си. Казва, че е решила

след бала да я подари на някое момиче, което ще има повече нужда от нея

17-годишната Александра и близначките Ивана и Николета, по на 15 г., още са ученички в Гурково. Александра е в десети клас, Ивана и Николета - в осми, тъй като са родени в последните часове на 2010 г. и тръгнали на училище с набор 2011. В дните преди Великден и трите бяха в Турция по линия на програмата “Еразъм”. Преди година пак били там, за да обсъждат проблемите на околната среда, сега темата им била насилието сред деца. Цанка с абитуриентката Мария - десетото поред дете в семейството. Снимка: Ваньо Стоилов През миналата година близнаците Надежда (със зелената рокля) и Димитър - прав на последния ред зад сестра си, бяха абитуриенти. Снимка:Личен архив

Цанка не смята, че има нещо специално в семейството ѝ

Преди години към Палови медийният интерес бе много голям, тя пази на видно място грамотата си за достойна българка, връчена ѝ от “24 часа”. Но постепенно фамилията с 13-те деца престана да буди толкова любопитство. Секнаха и помощите, които преди време често им изпращаха познати и непознати хора с добри сърца. Цанка приема това за нормално.