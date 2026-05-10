Щастието за Васил Терзиев: Обаждане от децата ми само за да ме чуят. Да видя вече решен проблем на града, който ме е дразнил

За 35-ия рожден ден на "24 часа" си пожелахме щастието да е първа новина за българина. Успели, известни и интересни българи разкриват своята рецепта за щастие. "35 неща, които ме правят щастлив/а" е рубриката, която си подарихме, за да може всички заедно да се замисляме все по-често кое усмихва лицето и душата ни. И в забързаното ни всекидневие да има повече поводи да спрем, да се огледаме, да видим, да усетим, да се насладим на щастието. Такова, каквото е то за всеки от нас.

Днешният участник в рубриката за щастие, с която подаряваме усмивки на българите, е кметът на София Васил Терзиев. Терзиев кара кънки на лед с малката си дъщеря Ема. СНИМКА: ТИКТОК НА ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ

35 НЕЩА, КОИТО МЕ ПРАВЯТ ЩАСТЛИВ:

1.

Добротата и добронамереността

у хората, особено когато е

проявена в труден момент

2.

Професионализмът и

отговорното отношение

към работата

3.

Когато децата ми ме търсят

не защото трябва, а

защото искат да ме чуят

4.

Спокоен разговор без

телефони

5.

Да видя как някой около

мен израства и става по-добър

благодарение на предадения опит

6.

Усещането, че съм бил полезен

на човек в труден момент

7.

Когато успея да се преборя

с вътрешните си страхове

8.

Превръщането на грешка в

ценен урок и непримиримостта

към провалите

9.

Щедростта и разбирането, че

трябва да се грижим за тези,

които нямат нашия късмет

10.

Чувството, че съм дал

пример, а не просто съвет

11.

Един ден сред природата

12.

Малкото време, което мога да

прекарам с любимите хора

13.

Да си легна изморен, но

доволен от деня и да си

кажа: “Струваше си”

14.

Усмихнатите лица на

хората по улиците

15.

Малките победи, които никой

не вижда, но са трудни за постигане

16.

Да знам, че не съм направил

компромис със себе си

дори когато е много трудно

17.

Да видя градски проблем,

който ме е дразнил, а

днес е решен

18.

Когато един ремонт е

направен както трябва -

без компромиси

19.

Подреденият град - детайлите, които

хората не забелязват, но усещат

20.

Когато системата започне

да работи за гражданите,

а не да пречи

21.

Изграждането на екип, който

поема отговорност, без

да чака указания

22.

Когато доброто решение надделее въпреки съпротивата

23.

Да видя, че хората започват да вярват, че нещата могат

да се случат и че почти всичко зависи от тях

24.

Когато има диалог и интелектуален спор,

а не обиди и викане

25.

Системното мислене и изграждането на процеси

и хора вместо избора да се чака “спасител”

26.

Изборът на млади хора да се установят или

да се върнат в София

27.

Администрация, която мисли дългосрочно, а не

от избори до избори

28.

Пълна зала, концерт, изложба - жив град,

изпълнен с оптимизъм

29.

Когато натискът от гражданите води до по-добри решения

30.

Да знам, че съм по-добър от вчера, макар и с малко

31.

Хора, които действат, вместо да се оплакват и

да бъдат винаги жертви

32.

Когато трудното, но правилно решение е избрано

пред удобното и лесното

33.

Любопитството и желанието да се учиш, независимо

на колко години си

34.

Непримиримостта - да не се отказваш и да имаш

нужното търпение и устойчивост

35.

Усещането, че си част от нещо по-голямо от теб и

всичко и всички сме свързани