Щастието за Нешка Робева на прага на 80: Светулките, работата без ръкавици в земята, моята старост, моята свобода

За 35-ия рожден ден на “24 часа” си пожелахме щастието да е първа новина за българина. Успели, известни и интересни българи разкриват своята рецепта за щастие. “35 неща, които ме правят щастлив/а” е рубриката, която си подарихме, за да може всички заедно да се замисляме все по-често кое усмихва лицето и душата ни. И в забързаното ни всекидневие да има повече поводи да спрем, да се огледаме, да видим, да усетим, да се насладим на щастието. Такова, каквото е то за всеки от нас.

В навечерието на своята 80-годишнина в рубриката, с която подаряваме усмивки на българите, ви представяме легендарната Нешка Робева.

35 НЕЩА, КОИТО МЕ ПРАВЯТ ЩАСТЛИВА

1. Дъщеря ми.

2. Внучката.

3. Детството.

4. Семейството.

5. Сцената.

6. Хубава книга.

7. Хубава музика.

8. Първият сняг.

9. Първото кокиче.

10. Първото цъфнало дърво.

11. Уханието на зюмбюла, люляка, розата.

12. Издигането на трибагреника. Химнът.

13. Първата ми награда, от която купих палто на майка и обувки на татко.

14. Хубав танц.

15. Хубава и добре изиграна композиция на голямо състезание.

16. Аплодисментите на публиката.

17. Аквариумът (малката ми остъклена тераса), където сутрин пия кафето си и се наслаждавам на пейзажа. Без значение от сезона.

18. Общуването с моето четириного семейство.

19. Разходка без чадър под пролетния и есенен дъжд.

20. Подарък цвете или дърво, или разсад за засаждане.

21. Бяло конче в полето.

22. Срещите ми с Ванга.

23. Хубава картина, скулптура, графика.

24. Да усетя радостта, когато направя подарък.

25. Похвалата при вкусна, сготвена от мен манджа.

26. Децата и техните изяви.

27. Работата без ръкавици в земята.

28. Няколко народни песни: “Зайди, зайди”, “Изкарвай, Гано, говеда”, “Излел е Дельо хайдутин”, “Ибиш Ага”.

29. Светулките.

30. Падаща звезда.

31. Успехите на нашите деца и младежи на международни форуми.

32. Моята старост.

33. Моята свобода.

34. Достатъчността на това, което притежавам.

35. Мирът!

"Общуването с моето четириного семейство", е сред нещата, които правят Нешка Робева най-щастлива. СНИМКА: НАЙДЕН ТОДОРОВ

