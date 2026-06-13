Щастието за Петя Славова: В дом, пълен с хора. В тишината рано сутрин и когато не се налага да доказваш нищо

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В юбилейната 35-а година на "Феста Холдинг" своите 35 причини за щастие споделя председателят на Надзорния съвет на компанията и мажоритарен собственик на iBank

За 35-ия рожден ден на "24 часа" си пожелахме щастието да е първа новина за българина. Успели, известни и интересни българи разкриват своята рецепта за щастие. "35 неща, които ме правят щастлив/а" е рубриката, която си подарихме, за да може всички заедно да се замисляме все по-често кое усмихва лицето и душата ни. И в забързаното ни всекидневие да има повече поводи да спрем, да се огледаме, да видим, да усетим, да се насладим на щастието. Такова, каквото е то за всеки от нас.

Днешният участник в рубриката за щастие, с която подаряваме усмивки на българите, е председателят на Надзорния съвет на "Феста Холдинг"

Петя Славова.

35 НЕЩА, КОИТО МЕ ПРАВЯТ ЩАСТЛИВА:

1. Навремето мислех, че щастието е някъде напред. В следващата цел. В следващия успех. В следващото постижение.

2. С времето разбрах, че щастието не идва шумно.

3. То е в малките мигове, които често пропускаме, докато бързаме.

4. Да присъстваш истински в момента, вместо постоянно да гледаш към следващия.

5. Щастието е да спреш за миг и да осъзнаеш, че някои от най-хубавите

моменти вече се случват.

6. Дом, пълен с хора, смях и истински разговори.

7. Когато децата ми споделят нещо само с мен.

8. В тишината рано сутрин.

9. В чаша вино с близки хора.

10. В погледа на човек, който ти вярва.

11. В семейството.

12. В усещането, че си обичан и че си дал любов.

13. Щастието е и мир със себе си.

14. Да можеш вечер да останеш насаме със собствените си мисли и да не изпитваш празнота.

15. Днес за мен щастието не е да имаш повече.

16. А да усещаш повече.

17. Да не изгубиш способността да се радваш на живота.

18. И да знаеш, че дори в обикновения ден има нещо, за което си струва да благодариш.

19. Щастието… Мисля, че то няма нищо общо със съвършения живот.

20. То идва в несъвършените моменти — тихо, неочаквано, почти незабележимо.

21. Успехът, ако няма с кого да го споделиш, не те прави щастлив.

22. Понякога е тишината на природата, когато светът за миг спре.

23. С годините разбрах, че човек може да има много и пак да е празен.

24. И може да има трудности, но сърцето му да е пълно.

25. Щастието не е притежание.

26. То е състояние на душата.

27. За мен щастието винаги е било свързано с усещането за смисъл.

28. Да вдъхновяваш.

29. Да обичаш.

30. Да усещаш красота.

31. Да създаваш, а не просто да притежаваш.

32. Щастието расте, когато се споделя.

33. Щастието не се намира. То се създава – ден след ден с мислите, изборите и хората, които допускаме до сърцето си.

34. И може би най-истинското щастие е, когато не се налага да доказваш нищо.

35. Когато просто можеш да бъдеш себе си.