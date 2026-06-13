Щастието за Петя Славова: В дом, пълен с хора. В тишината рано сутрин и когато не се налага да доказваш нищо

В юбилейната 35-а година на "Феста Холдинг" своите 35 причини за щастие споделя председателят на Надзорния съвет на компанията и мажоритарен собственик на iBank
За 35-ия рожден ден на "24 часа" си пожелахме щастието да е първа новина за българина. Успели, известни и интересни българи разкриват своята рецепта за щастие. "35 неща, които ме правят щастлив/а" е рубриката, която си подарихме, за да може всички заедно да се замисляме все по-често кое усмихва лицето и душата ни. И в забързаното ни всекидневие да има повече поводи да спрем, да се огледаме, да видим, да усетим, да се насладим на щастието. Такова, каквото е то за всеки от нас.
Днешният участник в рубриката за щастие, с която подаряваме усмивки на българите, е председателят на Надзорния съвет на "Феста Холдинг"
Петя Славова.
35 НЕЩА, КОИТО МЕ ПРАВЯТ ЩАСТЛИВА:
1. Навремето мислех, че щастието е някъде напред. В следващата цел. В следващия успех. В следващото постижение.
2. С времето разбрах, че щастието не идва шумно.
3. То е в малките мигове, които често пропускаме, докато бързаме.
4. Да присъстваш истински в момента, вместо постоянно да гледаш към следващия.
5. Щастието е да спреш за миг и да осъзнаеш, че някои от най-хубавите
моменти вече се случват.
6. Дом, пълен с хора, смях и истински разговори.
7. Когато децата ми споделят нещо само с мен.
8. В тишината рано сутрин.
9. В чаша вино с близки хора.
10. В погледа на човек, който ти вярва.
11. В семейството.
12. В усещането, че си обичан и че си дал любов.
13. Щастието е и мир със себе си.
14. Да можеш вечер да останеш насаме със собствените си мисли и да не изпитваш празнота.
15. Днес за мен щастието не е да имаш повече.
16. А да усещаш повече.
17. Да не изгубиш способността да се радваш на живота.
18. И да знаеш, че дори в обикновения ден има нещо, за което си струва да благодариш.
19. Щастието… Мисля, че то няма нищо общо със съвършения живот.
20. То идва в несъвършените моменти — тихо, неочаквано, почти незабележимо.
21. Успехът, ако няма с кого да го споделиш, не те прави щастлив.
22. Понякога е тишината на природата, когато светът за миг спре.
23. С годините разбрах, че човек може да има много и пак да е празен.
24. И може да има трудности, но сърцето му да е пълно.
25. Щастието не е притежание.
26. То е състояние на душата.
27. За мен щастието винаги е било свързано с усещането за смисъл.
28. Да вдъхновяваш.
29. Да обичаш.
30. Да усещаш красота.
31. Да създаваш, а не просто да притежаваш.
32. Щастието расте, когато се споделя.
33. Щастието не се намира. То се създава – ден след ден с мислите, изборите и хората, които допускаме до сърцето си.
34. И може би най-истинското щастие е, когато не се налага да доказваш нищо.
35. Когато просто можеш да бъдеш себе си.