Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)

Шест часа от София до Бургас - без почивките и без задръстванията. Пътуванията преди три десетилетия в България всъщност бяха истински пътешествия. Заради лоши пътища и още по-лоши автомобили.

И сега не е идеално, но все пак – имаме една цяла и няколко половинки магистрали. А това промени качеството на пътуванията значително. Вики Костова ни припомня откъде тръгнахме и къде стигнахме във втори епизод от нашата поредица „Машина на времето", с която празнуваме 35 години от създаването на „24 часа".