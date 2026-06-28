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Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)

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Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)

 Шест часа от София до Бургас - без почивките и без задръстванията. Пътуванията преди три десетилетия в България всъщност бяха истински пътешествия. Заради лоши пътища и още по-лоши автомобили. 

И сега не е идеално, но все пак – имаме една цяла и няколко половинки магистрали. А това промени качеството на пътуванията значително. Вики Костова ни припомня откъде тръгнахме и къде стигнахме във втори епизод от нашата поредица „Машина на времето", с която празнуваме 35 години от създаването на „24 часа".

Автор на статията

24 часа

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Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)