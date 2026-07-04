"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За 35-ия рожден ден на "24 часа" си пожелаваме щастието да е първа новина за българина. Успели, известни и интересни българи ще разкриват своята рецепта за щастие. "35 неща, които ме правят щастлив/а" е рубриката, която си подаряваме, за да може всички заедно да се замисляме все по-често кое усмихва лицето и душата ни. И в забързаното ни всекидневие да има повече поводи да спрем, да се огледаме, да видим, да усетим, да се насладим на щастието. Такова, каквото е то за всеки от нас. Днес участник в рубриката за щастие е д-р Цветелина Спиридонова, мениджър и собственик на лечебни заведения "Хигия", които тази година отбелязват своята 35-а годишнина.

35 НЕЩА, КОИТО МЕ ПРАВЯТ ЩАСТЛИВА:

1. Напълно осъзнавам, че само едно нещо ми е достатъчно да бъда щастлива – детето ми да е здраво. Всичко останало е опционално.

2. Щастлива съм с майка ми. Все още за някого съм дете.

3. Когато ме прегръщат истински хора - в мисълта, с думите си, с душата си.

4. Да си свърша работата и някой да си върне вярата в доброто.

5. Когато правя подарък и видя щастливи и светнали очи.

6. Когато оправдая доверие, което са ми дали.

7. Да мога да гласувам доверие.

8. Да пускам контрола, защото мога да разчитам на друг.

9. Когато ям ежедневно шоколад, без да дебелея.

10. Когато успея да осигуря добри условия за работа на умни и заслужаващи кадри.

11. Когато пациентът ми се връща при семейството си усмихнат.

12. Когато подам ръка в труден момент на непознат, който не го очаква.

13. В църква. Омиротворена, спокойна, застопорена.

14. Когато виждам красиво изписано времето върху лицето ми.

15. Щастлива съм с усилията по пътя ми и че мога да стоя изправена зад всяка титла и пред всекиго.

16. Когато заспивам с мисълта, че днес не съм причинила никому лошо.

17. Щастлива съм с чистата си съвест.

18. Когато си тръгвам тихо, без въпроси, без драми, без сантименталности.

19. Когато чувам "Мамо, мамо, мамо" по 100 пъти.

20. Когато пътувам с кемпер и съм на "диво".

21. Когато успявам да си простя грешките.

22. Когато разбера нещо, по което приличам на баща ми в бизнеса.

23. Когато чета поглъщаща книга. Това е моят лукс на луксовете.

24. Когато говоря с автентични хора като Ридван.

25. В ситуации, в които мога да кажа: "Не мога, не го знам, ще опитам".

26. Когато видя приятелите ми щастливи и успешни.

27. Щастлива съм, защото Господ чува молитвите, които шепна.

28. Когато пациент на "Хигия" ми казва: "Колко персонал има тук! И всички са толкова усмихнати!".

29. Когато пия дъъълго сутрешно кафе сама.

30. Щастлива съм, защото знам, че бизнесът ми е бял, чист и реален.

31. Научих да си разрешавам да бъда безотговорна поне един ден в месеца.

32. Научих се да контролирам хипотезите, а не те мен.

33. Щастлива съм, че хората, с които работя, ме търпят въпреки... Доста са силни.

34. Щастлива съм с всички хора, които са минали в живота ми и са ми подарили част от себе си в мен.

35. Щастлива съм, че се научих да бъда щастлива.

CV

Д-р Цветелина Спиридонова, дм, е мениджър и собственик на лечебни заведения "Хигия". Завършила е медицина през 2000 г. в Медицинския университет - София. Има дисертация по хирургия, втора магистратура "Здравен мениджмънт" към Медицинския университет - София, и 3-годишна специализация в областта на хирургията в Париж. От 2009 година е асистент по хирургия към Медицинския университет - София, а от 2015 г. – главен асистент.

Владее три езика – френски, немски и английски.

Почетен член е на Българското хирургично дружество, член на Немското хирургично дружество. Председател на комитет "Здравеопазване" към КРИБ и заместник-председател на Българската болнична асоциация.